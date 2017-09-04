現代風別墅: 一間擁有車庫與寬敞戶外空間的 188 坪好居所

倘若有機會打造自己一座理想的住宅，你一定很希望在住的空間外，還能夠擁有自己的車庫，最好再附上一座游泳池，以滿足生活育樂全方位的需求！今天我們要介紹給你一座位於南非豪登省普利托里亞的住宅，它是由 Swart & Associates 建築師所設計，面積共達 188 坪，有個別緻的名字叫作 House Fyfe 。它不僅具有美麗的線條，內外空間更是融合得完美無比，讓你一眼就沈浸在它所創造的理想居住環境中。現在就立刻來參觀吧！
從建築物的正面，我們可以看到它迷人的外觀。大片的沙色地磚一路將你迎到寬闊的停車場區，這裡有著一座雙車庫和一座單車庫，都有暖色的木門保護著，內部可以停放汽車、自行車和擺放其他的配備用品。
車道和入口處點綴著盆栽植物，為這處空間注入了一股清新自然的氛圍。白色的瓷磚樓梯引領著訪客進到氣派的入口，柔和的棕色調門面創造出極為溫暖誘人的整體觀感。
當我們繞到房子的另一邊，可以看到一處更開放的空間。這裡有著美麗的花園、游泳池和露臺，是專為熱愛戶外活動的你而設計！
L 型游泳池光燦明亮，與鬱鬱蔥蔥的綠草構成了鮮明的對比。包圍著泳池的木作平臺十分時尚，同時還具有防滑功能。混凝土牆面和牆柱採用中性色調，流露出柔和沈穩的格調。
從這個角度，我們可以看到從建築本體延伸出來的厚實混凝土樑柱，為傳統的門面增添了一股前衛的風格，堅固簡潔的線條更構成極美的輪廓。照明設備扮演了一個重要的角色，創造出優美的戶外空間，夏夜裡正可在此享受安靜平和的月夜。
進到室內來參觀這處非常時尚別緻的廚房。與戶外空間構成極大的反差，這處廚房設計得非常具有流線感。弧形的流理台自帶充裕的儲物空間，家長們可以一邊準備食物，一邊照看著在室外活動的孩子們。
設計師選用淺色系為主調，包括米色瓷磚、白色櫥櫃，搭配上黑色的流理台檯面。櫃檯上只擺置了日常用品，其餘的東西都收納進櫥櫃及抽屜中，讓烹飪區域維持整潔美觀。
這處起居室很難定義究竟是室內或室外。周圍採用玻璃滑動門，將門收起來時，可以創造出與戶外融合為一的錯覺，讓家人能夠享受周遭的自然新鮮空氣。空間同樣採用中性色系為主調，並運用色彩鮮明的枕墊、桌布和地毯來增添視覺上的亮點。
這座很氣派的客廳是招待親友及同事的絕佳地點。空間採用中性色系創造出優雅幹練的氣質。陽光透過大片的玻璃門窗灑進室內，讓空間顯得格外敞亮，自家起居或用來款客兩相宜。
這處浴室空間設計得很有現代風，簡單的格局加上大量的儲物空間，讓物品各歸其位，空間保持得乾淨整潔。照明設備再度扮演了重要的角色，為沐浴時間創造出輕鬆優美的情調。
這間浴室裝潢得十足現代感，光滑的視覺觀感讓人很想花上幾個鐘頭，在裡頭享受舒放的淋浴，或是泡上一場香氛泡泡浴。當一天終了時，給自己一個完全解放壓力的私人時光吧！
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