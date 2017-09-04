現代風別墅: 一間擁有車庫與寬敞戶外空間的 188 坪好居所

從建築物的正面，我們可以看到它迷人的外觀。大片的沙色地磚一路將你迎到寬闊的停車場區，這裡有著一座雙車庫和一座單車庫，都有暖色的木門保護著，內部可以停放汽車、自行車和擺放其他的配備用品。

車道和入口處點綴著盆栽植物，為這處空間注入了一股清新自然的氛圍。白色的瓷磚樓梯引領著訪客進到氣派的入口，柔和的棕色調門面創造出極為溫暖誘人的整體觀感。