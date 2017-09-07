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7 種讓你家廚房更美麗的牆壁材質

Genie Chien Genie Chien
homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房的牆壁裝潢不必一成不變，現在我們有諸多不同的材料可以用來美化廚房牆面。在我們決定選擇哪種材質之前，我們必須先考量：想把何種顏色帶進廚房？這種材質有多貴？是否能夠經久耐用？想要自己動手或找專家來做？另外，牆面的設計也對廚房風格有著決定性的影響。倘若你喜歡溫暖舒適的氛圍，可以採用金色與木質的搭配；如果你愛好現代風格，金屬的材質可能會更合你意。以下為你精選 7 款不同設計和材質，供你在裝潢廚房牆壁時參考。

1. 塑膠和壓克力顏料

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

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對於想要讓廚房顯得多彩多姿的人，可以採用塑膠和壓克力顏料來裝潢牆面。這些塗料耐水、快乾、耐用，而且易於清洗，非常適合用於廚房。有些還含有防黴劑，讓廚房的維護更方便。

2. 瓷磚

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瓷磚是廚房牆面裝潢很受歡迎的材料，不論是飛濺的油脂或調味品，都很容易清洗乾淨。此外，瓷磚有諸多不同風格的設計，顏色和形狀更是包羅萬象，你一定能夠找到一種適合自己的款式。

3. 木材

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Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
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木頭予人自然舒適的觀感，但使用這種材質必須考慮到廚房的潮溼問題，最好找經驗豐富的專家來為你設計。此外，木材裝潢必須定期保養，才能保護它的表層不受損壞。

4. 乙烯基材質

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K&amp;L Wall Art

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K&amp;L Wall Art
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如果你想要採用簡單廉價的材料來裝潢廚房牆壁，可以選擇乙烯基材質。這種材料很容易安裝，而且預算容易控制。同時還可以根據自己的喜好量身定製，營造出個性化的風格。

5. 天然石材

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Creative Designs

White Gloss & Latte Oak

Creative Designs
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花崗岩、板岩、大理石、砂岩和石英石，都是廚房裝潢很受歡迎的建材。無論你選擇的是質樸或豪華款，它們都很容易清潔，經久耐用，而且外觀高雅大方。這類材料通常需要由專業人員來安裝。

6. 壁紙

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Dec&amp;You

Dec&You
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一般認為壁紙並不適合用於廚房牆壁，但隨著材料的演進，現在有許多新型的發明，不但易於清洗、經久耐用，而且可以防潮。最大的好處是，壁紙的設計種類繁多，選擇性相當寬廣。

7. 不銹鋼

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Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
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不銹鋼比較少單獨作為廚房的牆壁裝潢材料，但它擁有耐熱的優點，特別適合用來裝置在爐子後面的區塊。此外，不銹鋼也很容易打理，污垢和水漬都可輕鬆去除。金屬材質的外觀也能與不銹鋼用具相搭配，形成和諧的美感。

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