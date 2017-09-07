7 種讓你家廚房更美麗的牆壁材質

廚房的牆壁裝潢不必一成不變，現在我們有諸多不同的材料可以用來美化廚房牆面。在我們決定選擇哪種材質之前，我們必須先考量：想把何種顏色帶進廚房？這種材質有多貴？是否能夠經久耐用？想要自己動手或找專家來做？另外，牆面的設計也對廚房風格有著決定性的影響。倘若你喜歡溫暖舒適的氛圍，可以採用金色與木質的搭配；如果你愛好現代風格，金屬的材質可能會更合你意。以下為你精選 7 款不同設計和材質，供你在裝潢廚房牆壁時參考。