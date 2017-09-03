6 個步驟教你在露台上打造出絕美的涼亭

想要充分利用露臺空間，卻又想不出新撇步嗎？倘若空間足夠，何不打造一處美麗的涼亭呢？在炎熱的季節，可以享受輕鬆休閒的戶外活動，當夜晚來臨時，更是和親友們聚會開趴的好場所！今天我們的專家要提供給你 6 個步驟，協助你打造出一座絕佳的涼棚，讓你享受夢幻般的自家小樂園！一起來看看吧～
首先，我們必須先瞭解自己想要的是什麼。如果我們需要的是遮蔭避雨的設備，即使是下雨天，也能在這裡安心用餐，那就應該尋找合適的材料，打造出可以遮避風雨的構造。倘若我們是希望在這裡活動時，能夠保有高度的隱私感，不希望被樓上的鄰居窺視，可以考慮運用樹蔭或有植物攀緣的棚架，遮擋住外來的眼光。
另一個重要的問題是：我們想在哪裡搭造這座涼亭？空間的大小，決定你可以選擇何種建材。你可能很中意某種材料，但後來卻發現它並不適合用在你想搭建的地方。最好委請專業人員來為你定奪。
在我們開始建造前，還必須深思一下想要採用的風格。較理想的涼亭設計，是能夠與住宅的風格相搭配，盡量不要讓它們互相衝突。倘若實在選不出好的款式，至少維持中性的格調，以避免過於突兀。
先決定風格之後，接下來便是選擇建材。倘若你想走質樸粗獷路線，木頭與石材是絕佳的搭檔。此外，空間裡的配備也應該一併納入考量。
在理清各項規畫之後，接下來就是著手設計。要注意的是，即使你改造的是自家露台，在許多都市裡，這類建築都是列管的項目，你可能必須向主管單位申報。最簡便的方式便是請建築師一併幫你準備好這些工作。
最後要注意的是，涼亭的舒適與否，取決於設計上的小細節。所有裝潢及裝飾的項目，像是燈光設備、花架的種類和植栽的選擇等，都會關係到涼亭予人的印象，你可以為它注入更多的個人風格，創造吸引人的亮點。
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