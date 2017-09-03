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6 個步驟教你在露台上打造出絕美的涼亭

Genie Chien Genie Chien
The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME 斜屋頂
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想要充分利用露臺空間，卻又想不出新撇步嗎？倘若空間足夠，何不打造一處美麗的涼亭呢？在炎熱的季節，可以享受輕鬆休閒的戶外活動，當夜晚來臨時，更是和親友們聚會開趴的好場所！今天我們的專家要提供給你 6 個步驟，協助你打造出一座絕佳的涼棚，讓你享受夢幻般的自家小樂園！一起來看看吧～

1。定義出需要

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME 斜屋頂
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
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首先，我們必須先瞭解自己想要的是什麼。如果我們需要的是遮蔭避雨的設備，即使是下雨天，也能在這裡安心用餐，那就應該尋找合適的材料，打造出可以遮避風雨的構造。倘若我們是希望在這裡活動時，能夠保有高度的隱私感，不希望被樓上的鄰居窺視，可以考慮運用樹蔭或有植物攀緣的棚架，遮擋住外來的眼光。

2。在哪裡建造

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME 斜屋頂
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
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另一個重要的問題是：我們想在哪裡搭造這座涼亭？空間的大小，決定你可以選擇何種建材。你可能很中意某種材料，但後來卻發現它並不適合用在你想搭建的地方。最好委請專業人員來為你定奪。

3。風格的選擇

Gazebo con teli, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto 庭院
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

在我們開始建造前，還必須深思一下想要採用的風格。較理想的涼亭設計，是能夠與住宅的風格相搭配，盡量不要讓它們互相衝突。倘若實在選不出好的款式，至少維持中性的格調，以避免過於突兀。

4。選擇材質

Deck piscine et cuisine d'extérieur, INSIDE Création INSIDE Création 露臺
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

先決定風格之後，接下來便是選擇建材。倘若你想走質樸粗獷路線，木頭與石材是絕佳的搭檔。此外，空間裡的配備也應該一併納入考量。

5。著手設計

pergola con travi inclinate accoppiate , Studio di architettura arch. Roberta Mariano Studio di architettura arch. Roberta Mariano
Studio di architettura arch. Roberta Mariano

Studio di architettura arch. Roberta Mariano
Studio di architettura arch. Roberta Mariano
Studio di architettura arch. Roberta Mariano

在理清各項規畫之後，接下來就是著手設計。要注意的是，即使你改造的是自家露台，在許多都市裡，這類建築都是列管的項目，你可能必須向主管單位申報。最簡便的方式便是請建築師一併幫你準備好這些工作。

6。注意細節

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo 庭院
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

最後要注意的是，涼亭的舒適與否，取決於設計上的小細節。所有裝潢及裝飾的項目，像是燈光設備、花架的種類和植栽的選擇等，都會關係到涼亭予人的印象，你可以為它注入更多的個人風格，創造吸引人的亮點。

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13 款很有現代感的美麗木製露台

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