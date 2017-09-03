6個最適合挑高樓底的美麗設計

一講到建設夾層，它其實也不一定只得「增加收納空間」這個用途。只要使用對的素材與設計，夾層的空間則可以變身成為實用的多功能空間，提升整個房子的使用可能性。

而建設夾層的大前提是，你所採用的物料（就是針對樓梯台階、扶手、夾層樓層的材料）必須要跟房子其他部分的設計互相配合，不然整個夾層只會顯得太突兀而已！