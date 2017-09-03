6個最適合挑高樓底的美麗設計

擁有挑高樓底的房子看起來總是更有氣派，而且亦能令人在設計上發揮更多的創意。可是在裝飾挑高房子的時候，我們可能也要面對一些額外的煩惱：比如說要找一些適用的牆燈與窗簾，並且要把它安裝到較高的位置，這樣子可能會比較麻煩。可是說到底，我們應該要把焦點放在挑高樓底額外的設計可能性！
挑高樓底容許室內設計有更多的變化，無論是牆身設計還是天花設計亦如是，而今天我們要為大家帶來好幾個美麗設計範例！
如果牆身以及天花夠高的話，你們可以利用這個多出來的垂直空間來打造出一個額外收納空間——那不妨考慮一下夾層設計吧！
就像是圖中的例子一樣，多出來的夾層除了為整個房子提供更多生活空間外，也增添了不少收納空間！而要連接地下與夾層，我們當然也需要一條設計時尚的樓梯囉～
一講到建設夾層，它其實也不一定只得「增加收納空間」這個用途。只要使用對的素材與設計，夾層的空間則可以變身成為實用的多功能空間，提升整個房子的使用可能性。
而建設夾層的大前提是，你所採用的物料（就是針對樓梯台階、扶手、夾層樓層的材料）必須要跟房子其他部分的設計互相配合，不然整個夾層只會顯得太突兀而已！
假天花總是美得令人印象深刻，它們能為房子加添一點高貴的氣質與質感，同時亦令天花本身成個最有個性的獨立設計元素。而挑高房子正正就是設置假天花板的最佳地點！
假天花能夠提供為整個房子提供額外的照明，只要找到了對的專家幫忙，相信你的家必定會因此變得得更明亮、更舒適，整個空間也會變得更有時尚魅力！
沒有人說過書櫃層架等等傢俱不可以置頂！從圖片中的設計範例裡我們可以看得到，其實這種加高置頂式層架本身可以取代一般的鋪了牆紙或者粉刷過實體牆，成為房間裡獨特的設計焦點。
同時，選用這種開放式書櫃還有另外一個好處——打造出一個輕隔間。只要在部分的層架擺放書本或其他裝飾品，同時把部分的層架留空（用來在視覺上連接層架前後的兩個空間），這樣子你就能輕易打造出一個絕美的輕隔間！
有些人選擇挑高樓底的家的原因是，他們可以利用額外的垂直牆面空間來擺放更多的藝術作品。而當然他們要考量的不止是要掛些什麼樣的畫，同時他們也要仔細想想該如何排列這些作品。
針對於不同的藝術品形式（照片或掛畫）、用色、大小以及可用的空間等等因素，市面上其實都有許多不同的設計範例。別忘了，燈光照明同時亦十分重要，因為一個美麗的藝術空間必定要有合適的照明，才能顯出其獨特的特質！
雖然說高牆的設計好處有很多，可是有些人會覺得高牆不好看或者他們根本不想要高牆。在這個情況下，設計師就有責任把室內設計焦點與高牆或者是大量的垂直空間身高轉移到別的地方。而照明器具就正正常被用在這個用途上。
首先在天花板上可以加裝一個假天花來減少空置的垂直空間，然後我們就可以加裝一些垂吊式燈具，讓人們把焦點放在這些燈具之上，而非挑高天花板本身。
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