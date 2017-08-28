老屋新生命: 一間充滿現代感的明亮獨棟厝

台南老屋是當地最具有文化特色的景觀之一，當地人也都紛紛動手改造老屋，賦予新生命。
這個位於左營的老屋建案，有許多棘手的問題亟須解決，實在很苦惱！
所幸專業還是專業！設計師克服所有的挑戰！跟著homify360一起來看看！
設計師說，老屋該有的問題，這棟左營的老屋全都有啦！舉凡外牆防水劣化、壁癌、採光問題、線路老舊、給排水管路更換、畸零空間… 等等，該如何在克服老屋問題及既有空間的限制中，重新活絡老屋空間氛圍，再次展現它的風華身段呢？
全新的門面與內裝、樓梯、臥室等，風格也都煥然一新，在街角的老屋外觀更有了新的風貌。
從門口來看，灰色的磚搭上木質的門，有一種日式的寧靜。
夜深了還有門口這一盞燈為你點亮家門。
玻璃與鋼條打造成的屋簷，可透光可遮雨，也不會遮光線，讓自然日光穿透灑落進屋。
原本這間客廳與圖片的方位完全不同，天花板也不是這樣的間接照明設計。
現在穿透的客廳與餐廳，還有木質地板，讓空間更寬大。
左方入口進來後，就會看到這組灰色沙發，以及有設計感的電視牆，空間寬敞舒適。
設計師也加裝了窗簾讓這家人保有隱私，這木頭桌可以隨時移動成為邊桌也方便。
你能想像嗎？設計師將原本的樓梯旁多加裝了一面牆，因此可以翻轉客廳的位置，讓客廳光源從背後而來，看電視更清楚。
氣窗有多重設計，讓你不需整面打開窗也能換氣。
橫式、直式氣窗的好處也可以配合氣候來調整。
二樓臥室小而美，有多面ㄒ玻璃牆門讓空間不會太壓迫。
省略占空間的床頭櫃，將牆面內崁小設計，就能擺放日常生活用品！這招快點筆記！
臥室空間不大，所以內崁或懸掛電視是最家的選擇，另外，還可以多打造一個擺放ＤＶＤ的空間。
臥室的落地窗也有鏡子的功能，若不想要使用可以將窗簾拉下來。
這間臥室有一樣的概念，充分利用牆面，更不會占空間。
看看舒適的連貓咪都想躺上來了！
這個浴室只用瓷磚來打造出層次感，也是一個經濟實惠的做法。
鏡子可以讓空間更為寬闊，也可以收納衛浴用品。
浴室檯面符合空間牆面，畸零空間善用完整。
仔細看看浴室的透明霧面門，都是希望讓空間更為放大。
浴室小巧實用，懸空的洗手台讓打掃更為便利，下方還能置物，設想周全。
冷氣做成內崁式，可以讓空間簡潔起來，屋主也不會感到上方有物品的壓迫感。
當然也不忘使用透光的霧面玻璃門，讓小房間更舒適。
善用畸零空間，打造出一個屬於屋主孩子的小天地，作為書房或休憩空間，開放式層架可依照自己的喜好擺放物品。
房間另一側推開門，有一個小小的對外陽台，使用與浴室相同的瓷磚。
磨石子的牆面與玻璃圍欄、黑色鋼條相當契合。
空氣就從這裡流通進房間，連貓咪都忍不處跑到外面曬曬太陽。
使用落地窗＋紗窗＋遮光窗簾，不會讓地板過度西曬。
整體而言，是小巧精緻又實惠的老屋更新案例！你也有類似需求嗎？