現代鄉村風臥室: 18 種你一定會愛上的美麗設計

質樸與現代的完美結合！質樸的風格一直沒有從建築設計界中消失，為粗糙彌補了美感，藉由使用不加雕刻裝飾的天然材料，質樸的風格也反映了保護愛護大自然的心情。不過現在也很流行較現代的鄉村風格，無論是在設計或是材質使用上，都會減少過度的重量和粗糙感。那麼你也想要打造一個現代鄉村風的臥室裝潢風格嗎？
今天我們就要介紹質樸、結合現代的元素，讓你的臥房能同時兼顧舒適和美觀。 如果你喜歡這種風格，如果你也想要在家裡打造一個融入鄉村風元素的空間設計，那就就快點往下看！另外，如果你還有更多問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
在此臥室中，床後的木頭床頭櫃最為顯眼，並且統一整體的美感。
儘管是屬於青少年的房間，他也可以作為一個新婚小夫妻的房間，加入一旁白色簡約的燈罩設計，加入現代的元素。
在一間像這樣的鄉村風格建築，你也想增添一抹清新的空間？選擇一個大型的當代藝術品吧！
簡單是這間房間的美學關鍵，
一個現代感的床、復古的氛圍、不加雕飾的木材、天花板的木頭樑柱，都給人一種自然和質樸的感受。
如果你也喜歡這樣的復古質樸設計風格，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～
這間房間的質樸的元素，像是木頭扶梯、木頭吊衣架，結合現代物品，像是床本身的直線條相結合，使氣氛非常舒適。
這間臥室，是為了尋求兩種風格之間平衡的一個真正靈感。
質樸風格像是黑木牆的、用樹幹打造的邊桌的設計。而主要的現代元素則是與質樸組合在一起，就像上張的圖片一樣，床角為直角設計，兩者融合的設計提供了不同裝飾臥室的方法。
在這個房間裡，現代感的床、結合鄉村風格瓷磚打造的床頭櫃，證明了一樣的概念，卻有很多可能性。
這是一個很酷的建議，將質樸和現代風格的完美結合，並且加入個人喜好的元素：古董家具。
木材、水泥和陶瓷浴缸，以壯觀的圓床、簡約又前衛的浴缸融合在一起，打造一個超乎想像的組合！
在這個例子中，我們可以感受到兩種風格的優雅。
房間以木地板、樑柱、和大地色系為主。現代感則存在傢俱的線條、牆壁上安裝的抽象裝飾品、照明的背景、牆面感性的畫作，將自然感帶進了房間。
你喜歡這個浪漫與極簡的設計嗎，歡迎留言告訴我們～
灰色是現代時尚並且優雅的，也讓灰色成為力求融合兩種風格的完美裝潢色彩。
這間房間的樑柱，呈現出鄉村氛圍，而懸浮的現代床頭燈和邊桌則帶來充滿活力的色調。
你也想聽聽看專家如何說嗎？
另一種可增添細膩感的顏色是黑色，也可以作為前衛的特徵。
這間房的牆面完全不可忽視，因為它的顏色以及上面的平面電視。石頭打造的床頭也能與鄉村風格優雅結合。