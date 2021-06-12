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現代鄉村風臥室: 18 種你一定會愛上的美麗設計

Peggy Yu Peggy Yu
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質樸與現代的完美結合！質樸的風格一直沒有從建築設計界中消失，為粗糙彌補了美感，藉由使用不加雕刻裝飾的天然材料，質樸的風格也反映了保護愛護大自然的心情。不過現在也很流行較現代的鄉村風格，無論是在設計或是材質使用上，都會減少過度的重量和粗糙感。那麼你也想要打造一個現代鄉村風的臥室裝潢風格嗎？

今天我們就要介紹質樸、結合現代的元素，讓你的臥房能同時兼顧舒適和美觀。 如果你喜歡這種風格，如果你也想要在家裡打造一個融入鄉村風元素的空間設計，那就就快點往下看！另外，如果你還有更多問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～

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1.仿古、現代和鄉村風

Fazenda Nascente, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura 臥室
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

在此臥室中，床後的木頭床頭櫃最為顯眼，並且統一整體的美感。

儘管是屬於青少年的房間，他也可以作為一個新婚小夫妻的房間，加入一旁白色簡約的燈罩設計，加入現代的元素。

2.中性色調的完美氛圍

Chalet à Crans Montana, DeerHome DeerHome 臥室
DeerHome

DeerHome
DeerHome
DeerHome

在這間臥室中，大量的木材和中性色調完整呈現鄉村風格。

但不可否認的是，現代感十足的床和邊桌的直線線條，讓兩種風格之間和諧和平衡的組合起來。

3.質樸的質感與熱帶風情

homify 臥室 鋁箔/鋅 Wood effect
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4.質樸建築與現代藝術結合

Ex Pollaio a Torino, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

在一間像這樣的鄉村風格建築，你也想增添一抹清新的空間？選擇一個大型的當代藝術品吧！

5.復古的靈感與現代理念

Skyber Barn, Innes Architects Innes Architects 臥室
Innes Architects

Skyber Barn

Innes Architects
Innes Architects
Innes Architects

簡單是這間房間的美學關鍵，

一個現代感的床、復古的氛圍、不加雕飾的木材、天花板的木頭樑柱，都給人一種自然和質樸的感受。

如果你也喜歡這樣的復古質樸設計風格，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

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6.質樸元素與現代線條

Upcycling life - air bb, FattoreQ fabbrica FattoreQ fabbrica 臥室
FattoreQ fabbrica

FattoreQ fabbrica
FattoreQ fabbrica
FattoreQ fabbrica

這間房間的質樸的元素，像是木頭扶梯、木頭吊衣架，結合現代物品，像是床本身的直線條相結合，使氣氛非常舒適。

7.完美結合

homify 臥室
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這間臥室，是為了尋求兩種風格之間平衡的一個真正靈感。

質樸風格像是黑木牆的、用樹幹打造的邊桌的設計。而主要的現代元素則是與質樸組合在一起，就像上張的圖片一樣，床角為直角設計，兩者融合的設計提供了不同裝飾臥室的方法。

8.相同的趨勢、不同的可能性

1872 - River House, Floret Arquitectura Floret Arquitectura 商业空间 飯店
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

在這個房間裡，現代感的床、結合鄉村風格瓷磚打造的床頭櫃，證明了一樣的概念，卻有很多可能性。

9.驚豔的房間

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. 臥室
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

這是一個很酷的建議，將質樸和現代風格的完美結合，並且加入個人喜好的元素：古董家具。

木材、水泥和陶瓷浴缸，以壯觀的圓床、簡約又前衛的浴缸融合在一起，打造一個超乎想像的組合！

10.質樸和現代，也優雅

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 臥室
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

在這個例子中，我們可以感受到兩種風格的優雅。

房間以木地板、樑柱、和大地色系為主。現代感則存在傢俱的線條、牆壁上安裝的抽象裝飾品、照明的背景、牆面感性的畫作，將自然感帶進了房間。

11.浪漫和極簡並陳

Casa de praia, Priscila Koch Arquitetura + Interiores Priscila Koch Arquitetura + Interiores 臥室
Priscila Koch Arquitetura + Interiores

Priscila Koch Arquitetura + Interiores
Priscila Koch Arquitetura + Interiores
Priscila Koch Arquitetura + Interiores

你喜歡這個浪漫與極簡的設計嗎，歡迎留言告訴我們～

12.創建一個神秘的房間

[HOME] Ciid Design - Haihua Model House, KD Panels KD Panels 臥室 木頭 Wood effect
KD Panels

KD Panels
KD Panels
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這是一個神秘的房間，融合復古老件和時尚感傢俱，呈現一種鄉村與現代感的異常平衡。

13.玻璃門

[HOME] Ciid Design - Haihua Model House, KD Panels KD Panels 臥室 木頭 Wood effect
KD Panels

KD Panels
KD Panels
KD Panels

在現代的設計風格，我們常見到玻璃物品。在這房內，我們看到透明門衣櫃的設計，而鄉村風格則是透過色調與舞台一般的燈光物件巧妙地呈現。

14.色調的現代化

Casa en Sant Pau d'Ordal, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré 臥室
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

灰色是現代時尚並且優雅的，也讓灰色成為力求融合兩種風格的完美裝潢色彩。

這間房間的樑柱，呈現出鄉村氛圍，而懸浮的現代床頭燈和邊桌則帶來充滿活力的色調。

你也想聽聽看專家如何說嗎？

15.舒適整潔的鄉村風房間

Piso Avenida Sarrià, Deu i Deu Deu i Deu 臥室 木頭 White
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

簡潔的線條和中性色調，把現代感帶入這間房內。

而鄉村風格則透過有溫度的木頭、以及臥室裡完美的木桌來呈現。

16.質樸和成熟的房間佈置

Il rustico incontra il moderno, IA-Ingegneria e Architettura_Noemi Manzella IA-Ingegneria e Architettura_Noemi Manzella 臥室
IA-Ingegneria e Architettura_Noemi Manzella

IA-Ingegneria e Architettura_Noemi Manzella
IA-Ingegneria e Architettura_Noemi Manzella
IA-Ingegneria e Architettura_Noemi Manzella

另一種可增添細膩感的顏色是黑色，也可以作為前衛的特徵。

這間房的牆面完全不可忽視，因為它的顏色以及上面的平面電視。石頭打造的床頭也能與鄉村風格優雅結合。

17.特殊細節

homify 臥室
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房間內的木質樑柱，就足以看出他的樸質感。

而床頭的灰色牆面、照明設計、以及在浴室的玻璃，呈現現代風格，

兩者也交匯在一起。你最喜歡哪一間呢？

18.北歐風格遙遙領先

Walkersons House, Urban Habitat Architects Urban Habitat Architects 臥室
Urban Habitat Architects

Urban Habitat Architects
Urban Habitat Architects
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