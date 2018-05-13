現代風別墅：擁有絕景陽台、美麗舒適的簡約住宅

今天我們要介紹的作品是出自台灣本地設計公司「見本設計」的手筆，他們除了負責設計個人化的建案外，還會設計辦公室、豪宅等等不同類型的建築。
而今天我們要參觀的房子貫徹見本設計時尚又簡約的設計風格，其中最大的特點就是那一個飽覽城市景觀的陽台、自然舒適的客廳以及三個風格類似但不盡相同的臥室！
首先我們要參觀的是客廳與餐廳共用的開揚空間，兩個區域都擺放了基本的傢俱以保持整體整潔、簡約。
打了蠟的地板跟強調木質的設計空間互相配合，非常好看！而且經過這樣子處理的地板能夠令日常清潔變得更容易，而且可以使地板更耐用，特點是別針對於台灣的亞熱帶天氣！
廚房所在的位置很妙，是介乎於樓梯與臥房之間的區域。
廚房同樣也走現代簡約風格，流理台與廚櫃組合都是走實用簡樸的路線。
在樓梯旁底還有一處空間，設計師於是選擇擺放一個收納櫃來盡用空間，絲毫不浪費。
位於廚房背後的臥室貫徹了整屋的設計風格，特別之處是床鋪設在一個小小的地台之上，還有床頭那一個置頂的隱藏式木櫃子。
整個臥室雖然不大，可是必備的傢俱齊全，如果用來當作客房就最適合不過！而且設計師在小細節上花了不少心思，使得這一個臥室設計看起來簎約之中卻又帶過點不平凡。
２號臥室是一間設於樓上的主人臥房，空間相對於剛剛看過的臥室來說大很多。
在這邊設計師選用了深色木地板來加強房間的自然風效果，床頭板的木材質感進一步提升房間的格調。
壓軸的當然要留到最後！你們看，這個時尚的陽台本身的石材地板、玻璃圍欄以及藤製傢俱已經非常吸睛，而更棒的是房子坐擁著這一個美麗的城市景觀！我們也很想有一個這樣子的陽台呢～
更多美房看這裡: