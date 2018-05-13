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現代風別墅：擁有絕景陽台、美麗舒適的簡約住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
現代簡約, 見本設計 見本設計 露臺
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今天我們要介紹的作品是出自台灣本地設計公司「見本設計」的手筆，他們除了負責設計個人化的建案外，還會設計辦公室、豪宅等等不同類型的建築。

而今天我們要參觀的房子貫徹見本設計時尚又簡約的設計風格，其中最大的特點就是那一個飽覽城市景觀的陽台、自然舒適的客廳以及三個風格類似但不盡相同的臥室！

​客廳與餐廳

餐廳與客廳 見本設計 餐廳
見本設計

餐廳與客廳

見本設計
見本設計
見本設計

首先我們要參觀的是客廳與餐廳共用的開揚空間，兩個區域都擺放了基本的傢俱以保持整體整潔、簡約。

打了蠟的地板跟強調木質的設計空間互相配合，非常好看！而且經過這樣子處理的地板能夠令日常清潔變得更容易，而且可以使地板更耐用，特點是別針對於台灣的亞熱帶天氣！

​廚房

廚房 見本設計 餐廳
見本設計

廚房

見本設計
見本設計
見本設計

廚房所在的位置很妙，是介乎於樓梯與臥房之間的區域。

廚房同樣也走現代簡約風格，流理台與廚櫃組合都是走實用簡樸的路線。

在樓梯旁底還有一處空間，設計師於是選擇擺放一個收納櫃來盡用空間，絲毫不浪費。

室內間隔

廚房 見本設計 餐廳
見本設計

廚房

見本設計
見本設計
見本設計

從這個角度我們可以看得到廚房跟1號臥室相鄰，整個空間都是以白色為基調，木色作點綴。

​１號臥室

臥室C 見本設計 臥室
見本設計

臥室C

見本設計
見本設計
見本設計

位於廚房背後的臥室貫徹了整屋的設計風格，特別之處是床鋪設在一個小小的地台之上，還有床頭那一個置頂的隱藏式木櫃子。

整個臥室雖然不大，可是必備的傢俱齊全，如果用來當作客房就最適合不過！而且設計師在小細節上花了不少心思，使得這一個臥室設計看起來簎約之中卻又帶過點不平凡。

​２號臥室

臥室A 見本設計 臥室
見本設計

臥室A

見本設計
見本設計
見本設計

２號臥室是一間設於樓上的主人臥房，空間相對於剛剛看過的臥室來說大很多。

在這邊設計師選用了深色木地板來加強房間的自然風效果，床頭板的木材質感進一步提升房間的格調。

​３號臥室

臥室B 見本設計 臥室
見本設計

臥室B

見本設計
見本設計
見本設計

這裡的雙人臥室則注入了有令人鎮靜的功效的綠色，連傢俱也都配合著，輕鬆就能打造出一個好看又耐看的森林系臥室。

陽台

陽台B 見本設計 露臺
見本設計

陽台B

見本設計
見本設計
見本設計

壓軸的當然要留到最後！你們看，這個時尚的陽台本身的石材地板、玻璃圍欄以及藤製傢俱已經非常吸睛，而更棒的是房子坐擁著這一個美麗的城市景觀！我們也很想有一個這樣子的陽台呢～

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