現代風別墅：擁有絕景陽台、美麗舒適的簡約住宅

今天我們要介紹的作品是出自台灣本地設計公司「見本設計」的手筆，他們除了負責設計個人化的建案外，還會設計辦公室、豪宅等等不同類型的建築。

而今天我們要參觀的房子貫徹見本設計時尚又簡約的設計風格，其中最大的特點就是那一個飽覽城市景觀的陽台、自然舒適的客廳以及三個風格類似但不盡相同的臥室！