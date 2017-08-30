10 個園藝新手一定要知道的小常識

當你第一次開始嘗試新的領域的事物，要一下子就熟悉各個專業術語不容易對吧？園藝也是一樣的！聽園藝師講得一口專門用語，是不是明明每個字都懂但又都不懂了？別擔心，今天我們整理了一個好上手的10個訣竅，讓你知道花園不是只有花、草、走道而已，快往下看看有什麼術語吧！
這你一定很常聽到吧？其實，它是根據植物的生長週期而訂的。一年生植物，就是在一年內植物完成發芽、生長、開花、結果、枯萎的生長史，不會再生。多年生的植物可以活兩年或更久，能夠重複發芽到開花、結果、枯萎的過程。而二年生的植物則是整個生長史有兩年之久，而且不到第二年不會開花，代表第一年這株植物只有葉子，而第二年才能看到開花結果的狀態。
你可能懶得每一兩年就要換一批新的植物，那麼選擇栽種自播性植物就是最好的選擇，它們在自己生長週期中會自行散播種子，讓整個花台一直生生不息。
植物要長得好不只需要陽光雨水，最重要的是土裡的養分。土壤裡的礦物質量取決於土壤的酸鹼度，這可以輕易地用園藝商店裡販賣的工具來測試，知道土壤酸鹼之後選擇適合的植物栽種，才能輕鬆照顧、長得也茂密。
pH值在7.0以下的是酸性土，7.0以上的是鹼性土，在7.0左右的是中性土。適合中性土的植物選擇最多喔！
自己去買植物回來栽種是一個方法，不過如果你在別人的花園裡看到很美的植物，你也可以用插枝的方式拿回自己的庭院栽種，也就是取別人植物的一小段，到你的土壤裡面去繁殖。
基本上，剪枝的7到15公分最佳。把枝上的葉子拿掉，把裸露的那一端浸到開根粉裏，接著把這個枝放到一個容器裡並用透氣的布、紗布類覆蓋著，經過一兩個月開始發根，就可以拿到花園裡去栽種了！
聽起來有點殘忍的詞，但不是的！意思是，當一朵花完全枯萎後，在種子出現之前把這個枯萎的花摘下，植物就能長出新的花蕾，會促生更多的新花，越開越盛！
如果你想要從種子開始種植新植物，就要知道怎麼移植了。那是在幼苗上開始出現第二片小葉子的時候，輕輕把他放入土中，讓他的四周有多一點的空間以待之後生長。如果不這麼做，根會糾纏在一起就不能好好生長了。最好給每一個植物自己的盆栽，一定會長得很好。
有些植物、蔬菜、水果是會長得很高的類別，或是攀藤類的植物，都適合用支撐架、棚架等支撐物幫助植物穩穩得成長。有些人會用鐵絲網，也可以用竹子做成的棚架或支架，更能融入環境中。
英文叫做「Chelsea Chop」，是在五月底六月初的時候對植物做大修剪的動作。在夏季的時候把植物修剪到平常的三分之一，之後開花的時候會開得更好更漂亮！
一開始在溫室裡面種植物很好，但如果你之後想把它移到外面，劇烈的變化會讓它適應不良的。有一段時間叫做「強化期」，是逐日的加長幼苗在戶外的時間，讓它漸漸能適應之後會長得更好。
為了讓植物長得更好，你需要促進植物的不斷生長。掐芽是把植物頂端的嫩芽掐掉，促進更多營養長出新葉的方式，可以盡快開花結果，也會讓植物長得更壯！
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