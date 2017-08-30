10 個園藝新手一定要知道的小常識

如果你想要從種子開始種植新植物，就要知道怎麼移植了。那是在幼苗上開始出現第二片小葉子的時候，輕輕把他放入土中，讓他的四周有多一點的空間以待之後生長。如果不這麼做，根會糾纏在一起就不能好好生長了。最好給每一個植物自己的盆栽，一定會長得很好。