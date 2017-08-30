9個室內設計師最看不下去的佈置

在我們開始之前，先說好，我們知道你是你房子的老大！所以這篇文章其實不是一篇綁手綁腳的裝潢指南，只是一些全世界的設計師都會提醒你的大原則。所以今天我們是要來看到底整個室內設計產業裡面有哪些事情已經過時、應該避免，然後你就可以安心得發揮自己的創意了！很棒吧？快往下看！
把傢俱都靠牆聽起來很合理，畢竟好像可以有更多的空間，但其實不然，現在的設計師會用家具來製造不同的動線、用沙發替開放式的空間做隔間，更有美感又更靈活。
奢華的布幔看起來很大器，但不應該放在每一間房間！你要注意保留一些輕盈、通透的感覺，所以要審慎的決定布簾的位子。客廳和臥室是最好的，餐廳可以用紗保留最好的光線。
現在看電視的機會沒有以前多了，把電視當作空間的中心會阻礙其他更多互動的可能性。所以如果要裝電視，可以用隱藏式的，需要的時候再拉出來就好。
層次感很重要！如果你在一個空間裡只放了家具，一定會覺得哪裡怪怪的、冷冷的，這個時候放入一些抱枕、毯子等等，層次感、柔軟、溫馨的感覺立刻誕生。
地毯是很好的搭配，但不是大家都想選用那種巨大厚重的地毯。這時候如果你選了一個小地毯，就這樣擺在空間的中央也不行，會平白增添雜亂感。買一張稍大一點的地毯，把一角壓在一件傢俱下，才能製造連貫性、有層次的感覺。
在沒有作用的地方裝上亮度不足的照明也會破壞美感。最好的方式是裝上有調光器的燈具，不僅平常可以打亮空間，在需要浪漫或放鬆的時候也可以使用。
想在小空間裡想要用大的家具不是不行，但要確認留下的空間夠你活動！其實沒有什麼尺寸是標準的，因為確保動線順暢才是最重要的。
混搭是一種風格沒錯，但一不小心就會有某個角落其實是搭不起來的。與其到處抓喜歡的東西亂配，何不選一兩個風格之中的元素，並確保他們是容易搭在一起的，這樣做保險多了。
一致的色調當然很好，但是在一個空間裡都用同一種色調絕對會讓你後悔。適當得搭配對比色不會顯得太戲劇化，而是會讓整個空間更有美感、更有層次。
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