9個室內設計師最看不下去的佈置

地毯是很好的搭配，但不是大家都想選用那種巨大厚重的地毯。這時候如果你選了一個小地毯，就這樣擺在空間的中央也不行，會平白增添雜亂感。買一張稍大一點的地毯，把一角壓在一件傢俱下，才能製造連貫性、有層次的感覺。