15 種讓你家煥然一新的露台設計

露台可被視為室內空間的衍生，可用不同的方式來設計。露台的設計可比內部房間更為自由。
因為露台上只需要地板、花盆和戶外家具，更複雜的包含游泳池、客廳、屋頂、甚至是封閉式屋頂、餐廳或廚房。
在露台上所有的裝潢都可以是開放式的，你也可以做成讓天花板透入半透明光，以下我們將介紹15間很酷的露台，可以激發你的改造決定，快跟我們一起去看看！
大空間的露台裏面，有木製桌子、白色織物座椅，以及一整組現代化的廚房櫃。
挑高的天花板和對外的開放空間，讓這空間相當有趣，吊扇和通風設備讓露台也能有更好的自然通風。
這個傾斜屋頂、特殊的圓形露台，是依照花園的地平面上建造、可環繞四周圍的景色。
這裡的復古木製欄杆與屋頂的結構一樣特別，也呈現露台的多樣性。
這間對外開放的寬敞露台，沒有圍牆，但設計的相當高，更有正式的結構和白色的厚實邊牆。
這個露台作為家中的視覺連接，將室內與戶外草地聯結在一起。
室內的客廳比較狹窄，而白色的露台、屋頂、傢俱，為這家帶來舒適的氛圍。
木頭甲板、美麗的水池、這些都是一個完美的露台應該具備的。
在後方可以看到涼亭、室內採用落地的滑軌玻璃門，使用上更為方便。
石頭牆、地磚、木甲板、玻璃門的組合，會讓你確信，你的露台設計有更多可能性。
這個露台雖然不是全部開放式，是以小片的滑動玻璃門來覆蓋，可移動並堆疊在其中一側，讓內部空間可以對外開放。問問看我們的專家，如何打造出來的吧？！
這個露台有自然的木甲板地板、輕金屬網製成的家具。這把戶外的雨傘也可以為使用者帶來陰涼空間。
這把傘在小圓桌的中心，可以保護傘下的小點心們。
穿越大玻璃門、木地板，就可以進到房子的內部空間。
這個的露台基本上是在室內，它的大片玻璃牆壁，能讓自然光透進來。
光滑的灰色地磚、低矮白色石牆為這裡的主色調。
其餘空間則自由發揮即可，傢俱與盆栽都可以讓你的寬敞陽台更有氣氛。