15 種讓你家煥然一新的露台設計

露台可被視為室內空間的衍生，可用不同的方式來設計。露台的設計可比內部房間更為自由。

因為露台上只需要地板、花盆和戶外家具，更複雜的包含游泳池、客廳、屋頂、甚至是封閉式屋頂、餐廳或廚房。

在露台上所有的裝潢都可以是開放式的，你也可以做成讓天花板透入半透明光，以下我們將介紹15間很酷的露台，可以激發你的改造決定，快跟我們一起去看看！