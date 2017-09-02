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15 種讓你家煥然一新的露台設計

Peggy Yu Peggy Yu
Die Wohnlounge., HAUSSTATTER - interior redesign HAUSSTATTER - interior redesign 露臺
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露台可被視為室內空間的衍生，可用不同的方式來設計。露台的設計可比內部房間更為自由。

因為露台上只需要地板、花盆和戶外家具，更複雜的包含游泳池、客廳、屋頂、甚至是封閉式屋頂、餐廳或廚房。

露台上所有的裝潢都可以是開放式的，你也可以做成讓天花板透入半透明光，以下我們將介紹15間很酷的露台，可以激發你的改造決定，快跟我們一起去看看！

1.包含廚房和用餐區的露台

homify 露臺
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這個露台包含廚房和用餐區，並且面對著開放式的草地，中間做了一道木頭甲板地板隔著。

L形的露台以白色的油漆漆成的外觀，也可作為家中交流感的一部份。

（上述露台的內部角度）

homify 廚房
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大空間的露台裏面，有木製桌子、白色織物座椅，以及一整組現代化的廚房櫃。

挑高的天花板和對外的開放空間，讓這空間相當有趣，吊扇和通風設備讓露台也能有更好的自然通風。

2.質樸設計

Gazzebo + Terraza B17, Vertice Oficina de Arquitectura Vertice Oficina de Arquitectura 庭院
Vertice Oficina de Arquitectura

Vertice Oficina de Arquitectura
Vertice Oficina de Arquitectura
Vertice Oficina de Arquitectura

這個傾斜屋頂、特殊的圓形露台，是依照花園的地平面上建造、可環繞四周圍的景色。

這裡的復古木製欄杆與屋頂的結構一樣特別，也呈現露台的多樣性。

3.寬廣、開放的傳統建築

Casa de Playa LM, LUMINICA Iluminación LUMINICA Iluminación 露臺 木頭 Wood effect
LUMINICA Iluminación

LUMINICA Iluminación
LUMINICA Iluminación
LUMINICA Iluminación

這間對外開放的寬敞露台，沒有圍牆，但設計的相當高，更有正式的結構和白色的厚實邊牆。

這個露台作為家中的視覺連接，將室內與戶外草地聯結在一起。

4.放大的空間

Cerramiento acristalado sin perfiles verticales Seeglass One en terraza, AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V. AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V. 窗戶 鋁箔/鋅 White
AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V.

AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V.
AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V.
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室內的客廳比較狹窄，而白色的露台、屋頂、傢俱，為這家帶來舒適的氛圍。

5.有泳池的露台

Casa de Campo el Lago, Arquitecto Pablo Restrepo Arquitecto Pablo Restrepo 泳池
Arquitecto Pablo Restrepo

Arquitecto Pablo Restrepo
Arquitecto Pablo Restrepo
Arquitecto Pablo Restrepo

木頭甲板、美麗的水池、這些都是一個完美的露台應該具備的。

在後方可以看到涼亭、室內採用落地的滑軌玻璃門，使用上更為方便。

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上一個露台的特寫

Casa de Campo el Lago, Arquitecto Pablo Restrepo Arquitecto Pablo Restrepo 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Arquitecto Pablo Restrepo

Arquitecto Pablo Restrepo
Arquitecto Pablo Restrepo
Arquitecto Pablo Restrepo

石頭牆、地磚、木甲板、玻璃門的組合，會讓你確信，你的露台設計有更多可能性。

6.推拉門的設計

Cerramiento acristalado sin perfiles verticales Seeglass One en terraza, AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V. AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V. 窗戶 鋁箔/鋅 White
AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V.

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AYUSO EURO SYSTEMS, S.A. DE C.V.
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這個露台雖然不是全部開放式，是以小片的滑動玻璃門來覆蓋，可移動並堆疊在其中一側，讓內部空間可以對外開放。問問看我們的專家，如何打造出來的吧？！

7.迷你露台

homify 商业空间 飯店
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homify
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露台的角度是可以變動的，取決於露台的的空間。但這與一般室內空間不一樣，露台只要採用不同角度會有很大的差異。

這間舒適的小型露台，很適合一家人一起來吃早餐。

8.一種傘遮蔽

Ático en Valencia, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo 露臺
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
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這個露台有自然的木甲板地板、輕金屬網製成的家具。這把戶外的雨傘也可以為使用者帶來陰涼空間。

9.有石頭和紅磚的美麗露台

homify 露臺
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這個屋頂的開放空間，有美麗的圓形幾何地板設計、戶外用餐區、紅色的磚牆面、灌木和觀賞植物，也帶給這間露台自然的氛圍。

10.開放式露台

Die Wohnlounge., HAUSSTATTER - interior redesign HAUSSTATTER - interior redesign 露臺
HAUSSTATTER – interior redesign

HAUSSTATTER - interior redesign
HAUSSTATTER – interior redesign
HAUSSTATTER - interior redesign

這把傘在小圓桌的中心，可以保護傘下的小點心們。

穿越大玻璃門、木地板，就可以進到房子的內部空間。

11.像是玻璃方塊的露台

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH 露臺
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

這個的露台基本上是在室內，它的大片玻璃牆壁，能讓自然光透進來。

12.造景陽台

homify 露臺
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homify
homify
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在這個室外露台，有樓梯引領你走向大片的平台、精美的種植花壇、自然的木頭牆面等。樓梯一旁還有小型的噴泉，為整體設計加分。

13.雨篷和極具現代的露台

homify 水療
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homify
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優雅和現代的是這個花園露台的特色，還有個大型的雨篷。以戶外座位區來說，這組白色的織布的沙發可說是一經典、舒適宜人的家具。

14.按摩浴缸

homify 露臺
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在這裡你可以被木地板和植物所包圍，這個現代化的按摩浴缸，以及暗灰色的牆壁、有屋簷的露台，與配有淺色的細節設計，形成鮮明對比。

看更多：

15.不用設計的露台

TERRACE ON A SLOPE WARCO Bodenbeläge 露臺
WARCO Bodenbeläge

TERRACE ON A SLOPE

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

光滑的灰色地磚、低矮白色石牆為這裡的主色調。

其餘空間則自由發揮即可，傢俱與盆栽都可以讓你的寬敞陽台更有氣氛。

看更多：27 個讓你的小後院極為舒適的好點子

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