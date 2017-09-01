庭院佈置 DIY :9 個便宜又簡單的好方法

想要讓自家的庭院看起來更有質感卻不想要花大錢請設計師，那麼或許你可以來看看這次點子簿整理出來的方法，透過DIY的方式，你可以選擇適合自家花園的方式來營造自己想要的風格，甚至多花點心思，不用花大錢也可以達到驚人的效果。一起來看看這9個升級庭院的好方法。
這聽起來似乎很簡單，但你有想過你最後一次清理花園的籬笆是甚麼時候嗎?解決籬笆上的灰塵與污漬，就可以讓花園看起來更加青翠明亮。
如果你已經有家具的設置，不妨試著擺放一些舒適的靠墊或坐墊，製造更舒服的體驗，而且選擇防水的材質還可以不怕風雨。
我們也可以在自家花園裡替鳥兒建造小窩，這可以讓花園裡更有生氣，除了花香還能享受鳥語的自在。
使用托盤你可以讓花園有更多的變化，想要在牆面上或任何空間擺放花草，托盤絕對是不可或缺的物件。
在花園裡無論是擺放燈具，或是串起一些發亮的燈飾，都可以讓花園在夜晚時分展現出迷人的魅力。
如果願意嘗試，我們也可以利用建議的木工技法創建自己想法的戶外家具，這會讓你的花園更獨特也更別緻。
為你的花園搭起棚架，用較為和緩的方式和陽光打交道，同時也能夠為自家的舒適擋風遮雨。
在你的花園裡添加一些趣味的童趣設計，多了一些可愛的氛圍，花園會顯得更加活潑，而這樣的方法也會讓孩子們更熱愛自家的花園。
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