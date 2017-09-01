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庭院佈置 DIY :9 個便宜又簡單的好方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Cosmic Jar, HeadSprung Ltd HeadSprung Ltd 花園照明
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想要讓自家的庭院看起來更有質感卻不想要花大錢請設計師，那麼或許你可以來看看這次點子簿整理出來的方法，透過DIY的方式，你可以選擇適合自家花園的方式來營造自己想要的風格，甚至多花點心思，不用花大錢也可以達到驚人的效果。一起來看看這9個升級庭院的好方法。

1.清理籬笆

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IS AND REN STUDIOS LTD

Raised Flower Beds and Ever Greens

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這聽起來似乎很簡單，但你有想過你最後一次清理花園的籬笆是甚麼時候嗎?解決籬笆上的灰塵與污漬，就可以讓花園看起來更加青翠明亮。

2.放置家具

Black Wicker Chair homify 花園家具
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Black Wicker Chair

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透過家具的擺放，花園可以不只是個種植花花草草的地方，它也可以是個生活的休憩區，一個享受綠意的小空間。

3.舒適的靠墊

Sun Bed - Outdoor Furniture Studio Machaan : Outdoor and Garden Furniture in Delhi 花園家具
Studio Machaan : Outdoor and Garden Furniture in Delhi

Sun Bed – Outdoor Furniture

Studio Machaan : Outdoor and Garden Furniture in Delhi
Studio Machaan : Outdoor and Garden Furniture in Delhi
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如果你已經有家具的設置，不妨試著擺放一些舒適的靠墊或坐墊，製造更舒服的體驗，而且選擇防水的材質還可以不怕風雨。

4.建造鳥兒的家

Prism Nest Box Hen and Hammock 花園配件與裝飾品
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

我們也可以在自家花園裡替鳥兒建造小窩，這可以讓花園裡更有生氣，除了花香還能享受鳥語的自在。

5.利用托盤

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco 花園植物盆栽與花瓶
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
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使用托盤你可以讓花園有更多的變化，想要在牆面上或任何空間擺放花草，托盤絕對是不可或缺的物件。

6.點亮花園的夜

Cosmic Jar, HeadSprung Ltd HeadSprung Ltd 花園照明
HeadSprung Ltd

Cosmic Jar

HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd
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在花園裡無論是擺放燈具，或是串起一些發亮的燈飾，都可以讓花園在夜晚時分展現出迷人的魅力。

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7.簡易的木工

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如果願意嘗試，我們也可以利用建議的木工技法創建自己想法的戶外家具，這會讓你的花園更獨特也更別緻。

8.搭起棚架

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana 花園溫室與大帳棚
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

為你的花園搭起棚架，用較為和緩的方式和陽光打交道，同時也能夠為自家的舒適擋風遮雨。

9.製造童趣

Garden playground, Timotay Playscapes Timotay Playscapes 花園鞦韆與玩具
Timotay Playscapes

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Timotay Playscapes
Timotay Playscapes
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在你的花園裡添加一些趣味的童趣設計，多了一些可愛的氛圍，花園會顯得更加活潑，而這樣的方法也會讓孩子們更熱愛自家的花園。

想看更多花園的設計，你也可以看看:預算有限？9種省錢的花園裝飾好點子

現代風別墅: 簡約雋永的白色華美住宅
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