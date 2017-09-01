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9個善用電器用品的省錢小技巧

Yungshun Lee Yungshun Lee
homify 廚房 Grey
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在討論建築設計的同時，我們卻常常忽略了現代化民生設備所帶來的消耗成本，水電、瓦斯、或者是網路及電話的費用，這些已經成為了日常基本的開銷，而透過一些小習慣的改變，其實我們是可以減少一些用電上的開銷的，一起來看看這9個善用電器用品的省錢小技巧，來降低我們的生活成本吧!

1.避免無用的網路連接

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The Wall

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現代的房間裡幾乎都會有電子設備，而透過科技的進步，讓電子設備連接網路來取得更大的便利性，也漸漸成為常態。但在這裏卻不建議讓大部分的設備連結網路，雖然是小小的耗能，但若累積起來也是相當驚人的成本。

2.了解家電的耗能

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並非每一樣的電器都有著相同的功率，例如夏天時就容易產生較高額的電費，原因就是空調設備的使用頻繁，因此了解每一項電器的耗能狀況，也是相當重要的。

3.適當的照明

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照明是每個家庭的基本需求，而有明亮的良好照明當然是最棒的事情，但若常常將不需要的燈投射在無人活動的區域，那可就會造成不必要的成本消耗了。

4.尋求專業協助

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Cris Nunes Arquiteta

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許多電器商品的安裝，如果我們無法預料其所消耗的電量為多少，為避免超出自身預估的上限，其實是可以尋求專業人員的協助。

5.需求大過於新奇

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Arquiteta Karlla Menezes – Arquitetura &amp; Interiores

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在科技日新月異的時代裡，選擇電器的原則應該要秉持著需求大過於新奇的概念，儘量以生活基本所需的機能用途為選購目標。

6.替冰箱留空間

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在一個家庭裡冰箱已經是必備的用品，而冰箱的溫度調節上一向是電費的重大來源之一，因此時常保持冰箱的溫度恆定，而且不要時常將它塞滿，也是個節電的重要方法。

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7.改變洗衣的習慣

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Casa de Valentina

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對於洗衣機我們常常是希望它一鍵就能搞定所有的程序，而改變些小習慣就能節省某部分的耗能。例如:選用短程洗衣的模式，或是在夏天將脫水的工作交給陽光。

8.燈泡的更換

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舊式的燈泡是相當耗電的設備，如果可以就將你的燈泡換成新式的省電燈泡，例如LED燈泡之類的，絕對可以替你省下可觀的電費。

9.使用調光器

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其實在照明的電器上，我們是最能夠來做電費上的節省的，充分利用調光器來讓燈具在不同的場合發揮不同的效用，也是個節電的好方式。

想知道更多省錢的小技巧，你也可以看看:租屋族的居家佈置: 7 種省錢又省事的必知訣竅

庭院佈置 DIY :9 個便宜又簡單的好方法
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