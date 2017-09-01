9個善用電器用品的省錢小技巧

在討論建築設計的同時，我們卻常常忽略了現代化民生設備所帶來的消耗成本，水電、瓦斯、或者是網路及電話的費用，這些已經成為了日常基本的開銷，而透過一些小習慣的改變，其實我們是可以減少一些用電上的開銷的，一起來看看這9個善用電器用品的省錢小技巧，來降低我們的生活成本吧!