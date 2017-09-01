9個善用電器用品的省錢小技巧

在討論建築設計的同時，我們卻常常忽略了現代化民生設備所帶來的消耗成本，水電、瓦斯、或者是網路及電話的費用，這些已經成為了日常基本的開銷，而透過一些小習慣的改變，其實我們是可以減少一些用電上的開銷的，一起來看看這9個善用電器用品的省錢小技巧，來降低我們的生活成本吧!
現代的房間裡幾乎都會有電子設備，而透過科技的進步，讓電子設備連接網路來取得更大的便利性，也漸漸成為常態。但在這裏卻不建議讓大部分的設備連結網路，雖然是小小的耗能，但若累積起來也是相當驚人的成本。
許多電器商品的安裝，如果我們無法預料其所消耗的電量為多少，為避免超出自身預估的上限，其實是可以尋求專業人員的協助。
在科技日新月異的時代裡，選擇電器的原則應該要秉持著需求大過於新奇的概念，儘量以生活基本所需的機能用途為選購目標。
在一個家庭裡冰箱已經是必備的用品，而冰箱的溫度調節上一向是電費的重大來源之一，因此時常保持冰箱的溫度恆定，而且不要時常將它塞滿，也是個節電的重要方法。
對於洗衣機我們常常是希望它一鍵就能搞定所有的程序，而改變些小習慣就能節省某部分的耗能。例如:選用短程洗衣的模式，或是在夏天將脫水的工作交給陽光。
舊式的燈泡是相當耗電的設備，如果可以就將你的燈泡換成新式的省電燈泡，例如LED燈泡之類的，絕對可以替你省下可觀的電費。
其實在照明的電器上，我們是最能夠來做電費上的節省的，充分利用調光器來讓燈具在不同的場合發揮不同的效用，也是個節電的好方式。
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