在規劃自己房屋的建築情況時，總是會出現難以想像的決策問題。 特別是在與建築師進行磋商時，當我們把問題、提案和假設攤在桌面上討論，有許多不確定性都需要在此一一決定。 而這種不確定的感覺是讓人感到不暢快的，這剛好與我們打造新家的喜悅有所牴觸。 而藉由這次的點子簿，我們希望能夠深入探討房屋建築的關鍵問題，以期能盡快與規劃師和建築師達成一致的想法，而窗戶的設置正是這些問題中的其中之一，在這裡我們仔細權衡了大窗戶建築的優缺點，一起來看看吧!
窗戶當然不僅僅是為了採光的方便而設置。 在一個房子裡，它們是內部和外部之間的接口，使私人空間與外部世界接觸，反過來說，也能說是將環境與私人空間連接起來。 從主觀來看，這種連接是通過打開和關閉窗戶進行調節的：當打開時，氣流與聲音得以進入室內，並透過窗戶關閉或窗簾的配合而有更彈性的調節。 而大窗戶的設置則有機會帶來更廣闊的前景，新鮮空氣可以更流暢地流入房間以及更親近大自然的聲音。 如果你生活在安靜，自然的環境中，你一定會熱愛大窗戶所帶來的美妙感受。
在建築師的專業中，這種方式將技術基礎理解和藝術創作匯聚在一起；在建築物的美學上，這樣的設計很容易讓人留下了深刻印象，因此許多建築師開始了這種玻璃牆的設計趨勢。在創作過程中，比造傳統上建造的石頭房子，建造一座充滿玻璃牆的房子需要有更多的想法。而這種新趨勢已經超越了大窗戶的概念，用玻璃磚替代了磚牆，而且玻璃窗延伸超過整面樓層，並提供了外觀上的整體感受。玻璃牆提供了暢通無阻的景色，呈現出特別美麗的全景，而在這裡你最需要考慮的則是鄰居遠近和自身的隱私保護。
在大窗戶的成本上有很多事情要考慮。除了窗戶類型和窗戶大小外，整體的厚度也是重要的計算因素。此外，玻璃的傳熱係數在價格計算中也相當重要。該係數與窗戶的節能性密切相關。當然，玻璃越堅固則價格越高，在房屋建築處於決定性階段時，選擇符合自己需求的窗型，就可以較準確的預估價格。
大窗戶的清潔絕對是一項重要功課，根據房屋面積和窗戶數量，我們需要花費時間來做窗戶的清潔。使用甚麼樣的洗劑或者怎麼樣的清潔方法，都相當值得做進一步的探討，尤其在大面積的清理上，的確有很多不夠細緻的問題會出現。我們可以沿著窗玻璃的水平路徑上做清潔，沿著每次清潔後的軌跡做接續的動作，必且要特別注意清掃用具的磨損，避免造成玻璃因為清潔而餐聲細微的刮痕。當然在清潔過程中，你也可以請專業的人士來做協助，但我們還是希望由自己動手來取得窗戶的清潔，可以的話，別讓清潔成為另一種生活成本。
總和許多對窗戶的經驗看法，我們可以知道大窗戶的許多優勢，它提供了一個良好的視野，從美學角度上它也給了建築一種新的境界，並且它可以適合每一種風格的營造，同時也提供了最大限度的自然採光，甚至它可以成為室內外空氣調節的重要關鍵，短時間內，就可以帶入室外的新鮮空氣。
而在建築成本上，大窗戶絕對是相當需要考慮的問題之一，而若又顧慮到玻璃的熱傳導問題，這又將會成為設置大窗戶的另一重要問題。
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