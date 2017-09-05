在規劃自己房屋的建築情況時，總是會出現難以想像的決策問題。 特別是在與建築師進行磋商時，當我們把問題、提案和假設攤在桌面上討論，有許多不確定性都需要在此一一決定。 而這種不確定的感覺是讓人感到不暢快的，這剛好與我們打造新家的喜悅有所牴觸。 而藉由這次的點子簿，我們希望能夠深入探討房屋建築的關鍵問題，以期能盡快與規劃師和建築師達成一致的想法，而窗戶的設置正是這些問題中的其中之一，在這裡我們仔細權衡了大窗戶建築的優缺點，一起來看看吧!