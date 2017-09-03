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以河為畔：年輕家庭所夢寐以求的極簡風時尚別墅

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Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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現代年輕人講求生活與工作之間的平衡，希望理想中的家能夠讓他們能充分地在休息，與工作上的繁瑣事分開來。

近年，北歐風以及日式極簡風大行其道，大部分的人都希望能夠擁有一個簡約又時尚的家，而今天我們要介紹的美房正正是一個由荷蘭設計師打造、年輕家庭夢寐以求的極簡風時尚美宅！

外觀

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BNLA architecten

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今天要參觀的房子是一所位於荷蘭的雙層獨棟房，花園旁邊就直接是一條平靜的小河，這樣子的地理位置怎麼能讓人不羨慕呢？

房子擁有一個大花園，室外設有兩個舒適的戶外休憩區，天氣好的時候就能輕輕鬆鬆地招呼朋友、鄰居們，跟他們享受著涼風，休閒地聊聊天。

房子主要由兩個部分組成，左手邊的部分共有兩層，二樓是臥室和浴室，而地下樓層則是餐廳和廚房；而右手邊的部分則是客廳所在的位置，並擁有挑高樓底。

​以河為畔

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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試想想看，只要直接把圍欄推開，就能上船慢慢划到自己想要去的地方。就算是無目的前進，也不失為一種有效放鬆身心的活動呢！

​客廳

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黑、白、灰的用色配搭正正是打造簡約家居風格的必要條件!這個客廳還配搭著一整幅由玻璃窗和門組成的牆，整個空間看起來既明亮又溫馨！

餐廳

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 餐廳
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跟客廳擁有半牆之隔的是餐廳，這個半牆除了作輕隔間使用外，它還是兼具電視櫃與火爐於一身呢！

餐廳這邊的設計同樣走簡約風格，木製餐桌同時提升了整體設計的自然感。

​廚房

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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開放式廚房是現代設計中的必備元素之一！而這個廚房的特色莫過於是那個「爐灶、流理台、水糟及收納櫃」四合一的中島，以及一整組入牆式的烤箱、冰箱與微波爐等的傢俱。 

​臥室

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 臥室
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 臥室雖然不設陽台，可是擁有這個開揚的景觀也十分不錯喔！ 在極簡風格的臥室裡傢俱和裝飾品不多，旨在為屋主提供一個最舒適的睡眠空間。

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​浴室

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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觀感同樣輕盈簡約的浴室也很吸引我們喔！特別是淋浴間的設計以及玻璃窗的使用這兩點特別值得我們學習。

走廊

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 現代風玄關、走廊與階梯
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為了使陽光更能充沛地灑進室內，走廊處的屋頂上還設有數個天窗喔！

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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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庭院

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浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

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