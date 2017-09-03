以河為畔：年輕家庭所夢寐以求的極簡風時尚別墅

現代年輕人講求生活與工作之間的平衡，希望理想中的家能夠讓他們能充分地在休息，與工作上的繁瑣事分開來。
近年，北歐風以及日式極簡風大行其道，大部分的人都希望能夠擁有一個簡約又時尚的家，而今天我們要介紹的美房正正是一個由荷蘭設計師打造、年輕家庭夢寐以求的極簡風時尚美宅！
今天要參觀的房子是一所位於荷蘭的雙層獨棟房，花園旁邊就直接是一條平靜的小河，這樣子的地理位置怎麼能讓人不羨慕呢？
房子擁有一個大花園，室外設有兩個舒適的戶外休憩區，天氣好的時候就能輕輕鬆鬆地招呼朋友、鄰居們，跟他們享受著涼風，休閒地聊聊天。
房子主要由兩個部分組成，左手邊的部分共有兩層，二樓是臥室和浴室，而地下樓層則是餐廳和廚房；而右手邊的部分則是客廳所在的位置，並擁有挑高樓底。
試想想看，只要直接把圍欄推開，就能上船慢慢划到自己想要去的地方。就算是無目的前進，也不失為一種有效放鬆身心的活動呢！
黑、白、灰的用色配搭正正是打造簡約家居風格的必要條件!這個客廳還配搭著一整幅由玻璃窗和門組成的牆，整個空間看起來既明亮又溫馨！
跟客廳擁有半牆之隔的是餐廳，這個半牆除了作輕隔間使用外，它還是兼具電視櫃與火爐於一身呢！
餐廳這邊的設計同樣走簡約風格，木製餐桌同時提升了整體設計的自然感。
開放式廚房是現代設計中的必備元素之一！而這個廚房的特色莫過於是那個「爐灶、流理台、水糟及收納櫃」四合一的中島，以及一整組入牆式的烤箱、冰箱與微波爐等的傢俱。
臥室雖然不設陽台，可是擁有這個開揚的景觀也十分不錯喔！ 在極簡風格的臥室裡傢俱和裝飾品不多，旨在為屋主提供一個最舒適的睡眠空間。
觀感同樣輕盈簡約的浴室也很吸引我們喔！特別是淋浴間的設計以及玻璃窗的使用這兩點特別值得我們學習。
為了使陽光更能充沛地灑進室內，走廊處的屋頂上還設有數個天窗喔！
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