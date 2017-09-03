以河為畔：年輕家庭所夢寐以求的極簡風時尚別墅

今天要參觀的房子是一所位於荷蘭的雙層獨棟房，花園旁邊就直接是一條平靜的小河，這樣子的地理位置怎麼能讓人不羨慕呢？

房子擁有一個大花園，室外設有兩個舒適的戶外休憩區，天氣好的時候就能輕輕鬆鬆地招呼朋友、鄰居們，跟他們享受著涼風，休閒地聊聊天。

房子主要由兩個部分組成，左手邊的部分共有兩層，二樓是臥室和浴室，而地下樓層則是餐廳和廚房；而右手邊的部分則是客廳所在的位置，並擁有挑高樓底。