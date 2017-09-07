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盡情享受夏日時光：11個必備的家居整理點子

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告別寒冷的冬天以及濕答答的春天後，我們迎來一年四季之中最有活力的夏天！可是等一下，你的家真的已經準備好讓你享受夏日時光了嗎？你該不會在辦夏日派對的前幾天才發現水池積滿污垢、花園的花草亂生或者是空調根本壞了？

以下是11個必備的家居整理點子，讓大家趁夏天還沒走之前好好地把家裡巡視一番吧！如果你所在的地區已經開始換季了，那要記得在下一個夏天來臨之前就該做好準備喔～

​1. 修理花園木甲板

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戶外木甲板一般來說都能抗濕和抗陽光帶來的傷害，可是它們還是需要定期保養的喔！比如說一年一次的打磨、打蠟等工序。如果有需要的話，記得要帶專業人士們來幫你處理喔！

​2. 清洗抱枕

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你有多久沒有洗戶外躺椅上的抱杷和軟墊呢？除了要清除污垢以外，你還要檢查一下拉鏈有沒有壞掉之類的！

​3. 保養戶外傢俱

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如果你的戶外傢俱是木製的或者是藤製的，它們理論上是很耐用的。可是定時定候的打磨、上亮光油漆等等功夫是不可少的喔！而如果你的傢俱是PVC膠物料做的，那用水以及刷子簡單地清除污漬就可以了。 

​4. 清洗泳池地板髒汙

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泳池的地板很容易藏污納垢，記得要多用瓷磚汙垢清潔用品來作徹底的清潔，不然的話再過一陣子就很難清掉了！

​5. 修剪花草

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冬天基本上不用我們怎樣去打理花園，然而春天和夏天回暖，無論是草皮還是一般的植物生長速度也會突然變得超快的！記僅要好好地定期修剪花草！

​6. 保養泳池

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如果長期不保養泳池，池水裡可能會長出難看又難清的藻類！而且要適時地檢查一下泳池到底有沒有裂縫之類的，以便及時作出維修。

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​7. 清潔太陽傘

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太陽傘是夏天的必備傢俱！記得要把它們好好地清一清洗一洗，如果有需要的話可以為太陽傘的金屬桿子作一些保養，比如說重新粉刷來減慢金屬氧化。

​8. 遮陽設備

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不想要曬得像蝦子一樣紅通通的話，記得要選購有效遮陽的窗簾囉！

​9. 修理電風扇

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你也不想一開起電風扇來的時候，到處都有厚厚的灰塵在飛揚吧？那就趕快把風扇清一清吧！ 

​10. 清潔戶外遮陽蓬

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戶外遮陽蓬也是我們的夏日好朋友，可是不要讓灰塵或者落葉堆積在上面嘛！你應該要因為遮陽蓬的材質來使用不同的清潔方法。比如說如果是PVC膠物料的話，你可以用水直接沖洗。如果是玻璃材質的話，則應該要使用合適的玻璃清潔產品。

​11. 檢查空調

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沒了空調的夏天有夠折磨人的！趕快檢查一下它們的運作是否正常，可以的話也應該要把隔塵網好好地清洗一下喔！

延伸閱讀:

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