盡情享受夏日時光：11個必備的家居整理點子

告別寒冷的冬天以及濕答答的春天後，我們迎來一年四季之中最有活力的夏天！可是等一下，你的家真的已經準備好讓你享受夏日時光了嗎？你該不會在辦夏日派對的前幾天才發現水池積滿污垢、花園的花草亂生或者是空調根本壞了？

以下是11個必備的家居整理點子，讓大家趁夏天還沒走之前好好地把家裡巡視一番吧！如果你所在的地區已經開始換季了，那要記得在下一個夏天來臨之前就該做好準備喔～