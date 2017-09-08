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簡樸自然之美：8 種好看到不行的鄉村風廚房設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli 廚房
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廚房達人看過來！今天我們要集中介紹鄉村風廚房設計，你們也許會從中找到自己最喜歡的樣式喔！

鄉村風設計著重運用大量天然素材，比如說木材、磚塊以及石材等等，目的在於營造出一種既簡樸又自然的美感，讓人置身在舒適又溫馨的氛圍之中。現在就讓我們來看看以下8款設計吧~

​1. 原木板

Talentos Mexicanos, GALLO PROJECTS GALLO PROJECTS 餐廳桌子
GALLO PROJECTS

GALLO PROJECTS
GALLO PROJECTS
GALLO PROJECTS

這一個廚房的吧台／早餐桌是由一整塊原木木板組成，呈現出木材不完整卻自然的美感。

而白色廚櫃的部分則同樣是由木材組成，靠鏡頭的這邊還設有一個擁有30個小格子的收納架，無論是用來放擺設還是廚房裡的瓶瓶罐罐都很適合。

​2. 白色點綴

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison 廚房桌椅
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

這是個同樣以木材作為主要建料的鄉村風廚房，特別的是這裡的木材有了一些小小的變化——無論是坐椅還是吧台表面，設計師都選擇把它們粉刷成白色！這個簡單的做法為整個純木空間帶來顏色上的對比，同時亦能避免整體設計看起來單調生硬。

​3. 磚牆焦點

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design 廚房 實木 Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

4. 高級質感

homify 廚房
homify

homify
homify
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這個廚房驟眼看起來跟一般經典的廚房設計無異，因為設計師大量採用了最經典的紅棕木廚櫃組。然而當你留意時，你會發現一邊的淺色磚牆的確有畫龍點睛的效果，跟深色廚櫃成了視覺上的對比之餘，亦加添整個設計的自然感。

這一個擁有中島的廚房看起來滿有高級的設計質感，全因為眾多經過完美打磨的傢俱、臺面以及神奇的燈光效果！

你有留意到嗎？一旁的收納櫃裡還放有現代藝術品呢！

5. 獨特中島及層架

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli 廚房
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

我們眼前的木製中島跟一般的中島廚房很不一樣，因為它看起來非常簡樸、實在。此外，美麗的磚牆上加裝了一個長長的層架來擺放不同的廚房用具，而設計師還特地選用了不完美、半褪色的木櫃門來點綴廚櫃呢！

這種設計簡直是完全地表現出鄉村風格的自然之美呢！

​6. 原始木質感

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios 廚房
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

光看到這個廚房我們就想起森林裡的牧羊人小屋！你喜歡這一整個由木製傢俱以及大地色系傢俱組成的溫馨廚房嗎？

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​7. 簡約環保

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INTEGRAR DISEÑO

INTEGRAR DISEÑO
INTEGRAR DISEÑO
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這個看起來簡約又迷你的廚房同樣充滿了大自然氣息，可是你知道嗎，這可是個採用了不少回收物料打造而成環保廚房呢！

​8. 高雅時尚

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design 廚房 實木 Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

無論是吧台還是櫃門，它們全都是由實木打造而成的喔！當實木遇上皮製椅子以及光滑的石材流理台，在各個元素配合之下就形成了我們眼前這個高雅的時尚的廚房囉！

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