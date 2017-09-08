簡樸自然之美：8 種好看到不行的鄉村風廚房設計

廚房達人看過來！今天我們要集中介紹鄉村風廚房設計，你們也許會從中找到自己最喜歡的樣式喔！

鄉村風設計著重運用大量天然素材，比如說木材、磚塊以及石材等等，目的在於營造出一種既簡樸又自然的美感，讓人置身在舒適又溫馨的氛圍之中。現在就讓我們來看看以下8款設計吧~