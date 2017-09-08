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8 個把你的家變得更有質感的訣竅

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GUNDOGAN SUMMER HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Grey
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不是每個人都口袋滿滿的，或者願意大手筆花上好幾百萬來裝潢家居。然而今天我們要為大家帶來8個可以把家裡變得更有質感的秘訣，最棒的是，它們相應的花費也不一定很多！

如果你想以有限的預算來把房子變得成為一個富有高雅觀感的家，那可要好好地拿起筆記本，仔細閱讀以下的文章囉：

​1. 考慮你的戶外空間看看吧

GUNDOGAN SUMMER HOUSE Esra Kazmirci Mimarlik 露臺 Grey
Esra Kazmirci Mimarlik

GUNDOGAN SUMMER HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
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你的家有陽台或者露臺嗎？如果有的話那就太棒了，就算只是一個小小的空間也沒關係！因為你可以添購一些品質良好的戶外傢俱，比如說好看的木製或藤製戶外傢俱來妝點空間；或者是簡單地在桌子上放上一些蠟燭，目的在於為你的家打造出一個戶外焦點區！

​2. 選用相容的調色

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Esra Kazmirci Mimarlik

GUNDOGAN SUMMER HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
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要「毀掉」一個家其實很容易，比如說當你選用一些完全不搭的顏色組合，例如黑色跟棕色的時候。看起來高級有質感的家居裝潢通常都不會過度使用不同的顏色配搭！

我們衷心建議大家選用一些互補又順眼的顏色配搭，比如說灰色、白色這種時尚的組合，有必要的時候可以加入一些亮眼的色彩，就像圖中的珊瑚色抱枕一樣。

​3. 把藝術感帶到客廳

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Esra Kazmirci Mimarlik

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Esra Kazmirci Mimarlik
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講真的不是每個人都付得起錢去買一幅畢卡索的畫，可是你絕對可以選購一些你喜愛的、而且又能使客廳變得更有藝術感的掛畫。如果你想要支持原創或本地創作的話，記得要定期留意藝術學校的賣物會等等的活動，說不定會你找到一些完美的心頭好喔！

​4. 注重傢俱品質

GUNDOGAN SUMMER HOUSE Esra Kazmirci Mimarlik 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Black
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特別是針對於一些講求實用性的生活空間，比如廚房來說，你倒是不能只顧著省錢。相信我們，多花一點點去購買一些耐用、品質又良好的傢俱吧！不然的話每半年又要花錢重新整修廚櫃門或者是維修爐灶等等，到時候所花的可是冤枉錢呢！

​5. 中庸平和的美感

GUNDOGAN SUMMER HOUSE Esra Kazmirci Mimarlik 臥室 Grey
Esra Kazmirci Mimarlik

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Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
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打造一個高級奢華的家不一定要鋪設大理石地板、到處都懸吊著亮晶晶的水晶燈、甚或牆上貼滿金箔等等。

其實，大部分有質感的家居設計看起來都會帶有中庸、平和的美感，例如以柔和的大地色系來打造出一個舒適的臥室，因為這樣子的風格才耐失又不失俗套。上圖美美的臥室就是一個值得我們參考的例子了！

​6. 花錢在不過時的物料上

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Esra Kazmirci Mimarlik
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耐看不過時的設計用料是打造出一個恆久高質感的家的必要條件，比如說實木這種百搭的自然材質！除此以外，大理石也一個不錯的選擇，它可是特別適合浴室設計呢！這些材料可能相對其他的人造物料來說會比較貴，可是這一定是個值得的投資喔！

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​7. 靈活運用空間

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Esra Kazmirci Mimarlik

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如果你家的面積有限，那你該選用一些多功能而且可轉換的傢品來靈活運用空間，比如說一些可摺疊的餐桌。當然，你也可以參考圖片中的客房設計，看看設計師如何使用多功能的傢俱來打造出一個盡用空間的房間！

​8. 善用現有的家居優點

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Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
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在你決定要實施大大小小的改造工程之前，不妨留意一下房子本身有些什麼優點吧！比如說窗外的景緻是翠綠的山頭或者森林，那就應該改裝一些更透光、更能讓你飽覽這些視野的玻璃窗！

延伸閱讀:

15 種讓你家煥然一新的露台設計

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