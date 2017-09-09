​小花園設計: 11種讓你享受無限悠閒生活的美麗空間

如果你擁有的是一個寬闊的大花園，而你又覺得它有點單調無趣的話，那麼種幾棵植物、鋪幾條碎石路徑、或至打造出一個小水池等等都可以！可是大部分人的家就是沒有這麼大的地方，就算有也只不過是一個小小的陽台或者是後院‥‥‥

沒關係，今天我們就是要為你帶來11個美麗的小花園設計，讓你在有限空間裡也能同樣地享受無限的休閒時光！