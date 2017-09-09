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​小花園設計: 11種讓你享受無限悠閒生活的美麗空間

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如果你擁有的是一個寬闊的大花園，而你又覺得它有點單調無趣的話，那麼種幾棵植物、鋪幾條碎石路徑、或至打造出一個小水池等等都可以！可是大部分人的家就是沒有這麼大的地方，就算有也只不過是一個小小的陽台或者是後院‥‥‥

沒關係，今天我們就是要為你帶來11個美麗的小花園設計，讓你在有限空間裡也能同樣地享受無限的休閒時光！

​1. 經濟實惠

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如果你不想花太多的錢改造你的小花園空間，那可以學學這一個簡約、翠綠又經濟實惠的設計！數盆盆栽以及由碎石鋪成的地板是這個設計的靈魂，而且它們一般來說都不貴呢！

2. 享受陽光

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Agence Laurent Cayron

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如果你的花園常常陽光充沛，而你又喜歡曬曬太陽的話，那就簡單地在草皮上擺放一些好看又好坐的戶外椅子吧～

​3. 層次設計

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Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
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如果你想要打造出一個只供觀賞用的花園，又厭倦了一般種滿花草植物的設計的話，那你可以考慮這種以地台打造出來的、多層次的小花園喔！

​4. 清徹流水

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Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)

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這個充滿日式風情的花園擁有平靜人心的流水擺設，一旁還有不少的常綠植物作點綴，實在很好看！你也可以考慮在花園裡加裝一些小水池或者流水擺設看看喔，效果一定非常不錯～

​5. 巧妙收納

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Organic Roofs

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Organic Roofs
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著重實用性的你，或者會想利用花園的空間來為你的愛車提供一個額外的收納間吧！這個木架子的頂部還種有一些可愛的仙人掌與植物呢！

​6. 簡約藍與白

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bbprogetto

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還是你偏好現在流行的極簡風呢？修剪好的草皮與整齊的木圍欄看起來非常搭，而門前的窗簾以及椅子則是優雅的藍色，你有喜歡這種白與藍的配搭嗎？

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7. 乘涼好地方

Projeto Atibaia - SP, Samy & Ricky Arquitetura Samy & Ricky Arquitetura 庭院
Samy &amp; Ricky Arquitetura

Samy & Ricky Arquitetura
Samy &amp; Ricky Arquitetura
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這一整個木製的戶外花園棚架實在是夏天遮陽的恩物！地板鋪滿了碎石，在此之上還有幾塊由石頭做成的路徑，整個鄉村風設計散發出滿滿的悠閒氣氛。

​8. 私人水療專區

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Stefani Arquitetura

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如果預算比較鬆動一點，那就好好地寵愛自己，打造出一個私人水療專區吧！當然，一個實用的按摩池以及日光浴區一定是免不了的！ 

​9. 舒適休憩處

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 圖片右手邊的是經過設計師改造後的舒適休憩處！整體設計比起先前的整潔簡約得多，而且還額外多了一整排石椅呢！非常適合一家人吃過飯後，一起在花園乘乘涼、聊聊天呢～ 

​10. 木材與石頭

ガーデン「ウッド＋芝庭」 埼玉県さいたま市, NOD GARDEN NOD GARDEN 庭院
NOD GARDEN

NOD GARDEN
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你是木材的頭號粉絲嗎？那一定不可以錯過這一個由木材與石頭組成的時尚花園設計！ 

11. 戶外用餐區

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這一個花園不是由一般的植物作主角，而是以戶外用餐區以及休閒區為設計的主要用途，非常適合懂得生活的你喔～

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