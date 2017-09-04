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如何將室內空間擴展到陽台的創意好點子

Peggy Yu Peggy Yu
Apartamento Águas Claras, Giovana Martins Arquitetura & Interiores Giovana Martins Arquitetura & Interiores 露臺
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每年到了換季的時候，我們就常在想如何裝飾或設計家中的陽台或露台，你也想這樣做嗎？

以下，我們整理多個巧妙的構思，希望帶給你規劃陽台的靈感，並且致力於將室內空間延伸出到你的陽台。事實上，這兩種環境（室內和室外）互相結合，創造了一個有趣的連結。

那該如何做？在今天的文章裡，我們將努力探索！一起來看看靈感、並付諸行動實踐！這樣也會讓你的陽台更具吸引力！

1.創建第二個餐廳廳

homify 房子
homify

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即使你已在家中規劃餐廳，你也可參考設計一個戶外的陽台！如此打造一個很酷又很開放的用餐環境，相信在夏天或冬天，都可以找到適合戶外用餐的時刻！

只要準備一張用餐的桌子，若不想占用所有的空間，就可以購買可展開的桌子。

2.打造令人放鬆的空間

Apartamento Águas Claras, Giovana Martins Arquitetura & Interiores Giovana Martins Arquitetura & Interiores 露臺
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores

Giovana Martins Arquitetura & Interiores
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores
Giovana Martins Arquitetura & Interiores

如果你比較喜歡創造第二個客廳，那在陽台也有可能實現。特別是在涼爽的天氣、相信你會比較喜歡待在戶外的房間。你可以吸收大自然的能量、曬太陽、看書或與朋友和家人聊天。

你覺得陽台的吊床如何？它很簡單、便宜又實用。不要猶豫，快打造一個！

3.若空間允許，創造一個空間健康的吃飯環境

Varanda Gourmet, Isabella Machado Arquitetura Isabella Machado Arquitetura 露臺 木頭 Blue
Isabella Machado Arquitetura

Isabella Machado Arquitetura
Isabella Machado Arquitetura
Isabella Machado Arquitetura

對空間夠大的屋主來說，可以設計一個稍大的露台或陽台，作為第二個客廳和飯廳，是最美好的！毫無疑問，這個就是名符其實，我們房子的內部衍生！

增添一個漂亮的綠色盆栽或裝飾品，可以作為我們空間點綴，擁有更個性化、和舒適環境。

4.打造室內復古家具

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. 露臺
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

另一種擴展你的客廳到陽台的方式，就是把自己的家具放到戶外。這個案例選擇擺放復古家具，並且覆蓋著玻璃檯面，以保護木質。

這個抽屜擺放美麗的植物，也活化使用舊家具。

你看，想法信手捻來、到處都是！

5.選擇滑軌門

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design 露臺
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

若想要創造客廳和陽台之間的聯結，也可以選擇滑動的玻璃窗門，這個獨特的方式可以讓空間看起來很一致。

6.創建一個小花園，它連接到內部

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox 露臺
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

不要猶豫，為你的陽台創建一個小花園，這方法可以讓你家陽台聯結各個區域。若想要打造類似此案例的小花園，你需要的是：石塊、木條甲板、人造草坪、植物和一些創意來裝飾空間！動手做看看！或是詢問我們的專家吧！

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7.只要重複使用家具

Terraço Campo de Ourique, Rita Salgueiro Rita Salgueiro 露臺
Rita Salgueiro

Rita Salgueiro
Rita Salgueiro
Rita Salgueiro

不需要花太多錢，就可以打造一個陽台夢，你只需要再利用各種類型的材料（托盤、水果盒、食品罐頭… ）就可能足以擴展你的陽台。

你只需要一些枕頭、燈具、地毯，來打造一個更舒適的空間。這些都是簡單又不貴的用品！

（其他DIY的想法）

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER 露臺
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
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你可以看到使用回收家具打造的陽台，就可以把你的房間延伸到陽台。

此外，若是陽台對著房間，更可以讓空間看起來更為一致、寬大！

8.選擇裝飾品

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER 露臺
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

我們不斷提醒別忘了裝飾品，因為這可以讓你的空間更加舒適，並且與內部空間一致。

所有的陽台裝飾品都很有意義，不過也別忘了，要依照季節來擺放設計品，若是常常下雨就應該避免不容易乾的物品！

看更多：12 種讓你享受愜意時光的超夢幻露臺設計

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