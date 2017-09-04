如何將室內空間擴展到陽台的創意好點子

每年到了換季的時候，我們就常在想如何裝飾或設計家中的陽台或露台，你也想這樣做嗎？
以下，我們整理多個巧妙的構思，希望帶給你規劃陽台的靈感，並且致力於將室內空間延伸出到你的陽台。事實上，這兩種環境（室內和室外）互相結合，創造了一個有趣的連結。
那該如何做？在今天的文章裡，我們將努力探索！一起來看看靈感、並付諸行動實踐！這樣也會讓你的陽台更具吸引力！
即使你已在家中規劃餐廳，你也可參考設計一個戶外的陽台！如此打造一個很酷又很開放的用餐環境，相信在夏天或冬天，都可以找到適合戶外用餐的時刻！
只要準備一張用餐的桌子，若不想占用所有的空間，就可以購買可展開的桌子。
如果你比較喜歡創造第二個客廳，那在陽台也有可能實現。特別是在涼爽的天氣、相信你會比較喜歡待在戶外的房間。你可以吸收大自然的能量、曬太陽、看書或與朋友和家人聊天。
你覺得陽台的吊床如何？它很簡單、便宜又實用。不要猶豫，快打造一個！
對空間夠大的屋主來說，可以設計一個稍大的露台或陽台，作為第二個客廳和飯廳，是最美好的！毫無疑問，這個就是名符其實，我們房子的內部衍生！
增添一個漂亮的綠色盆栽或裝飾品，可以作為我們空間點綴，擁有更個性化、和舒適環境。
另一種擴展你的客廳到陽台的方式，就是把自己的家具放到戶外。這個案例選擇擺放復古家具，並且覆蓋著玻璃檯面，以保護木質。
這個抽屜擺放美麗的植物，也活化使用舊家具。
你看，想法信手捻來、到處都是！
若想要創造客廳和陽台之間的聯結，也可以選擇滑動的玻璃窗門，這個獨特的方式可以讓空間看起來很一致。
不要猶豫，為你的陽台創建一個小花園，這方法可以讓你家陽台聯結各個區域。若想要打造類似此案例的小花園，你需要的是：石塊、木條甲板、人造草坪、植物和一些創意來裝飾空間！動手做看看！或是詢問我們的專家吧！
不需要花太多錢，就可以打造一個陽台夢，你只需要再利用各種類型的材料（托盤、水果盒、食品罐頭… ）就可能足以擴展你的陽台。
你只需要一些枕頭、燈具、地毯，來打造一個更舒適的空間。這些都是簡單又不貴的用品！
你可以看到使用回收家具打造的陽台，就可以把你的房間延伸到陽台。
此外，若是陽台對著房間，更可以讓空間看起來更為一致、寬大！
我們不斷提醒別忘了裝飾品，因為這可以讓你的空間更加舒適，並且與內部空間一致。
所有的陽台裝飾品都很有意義，不過也別忘了，要依照季節來擺放設計品，若是常常下雨就應該避免不容易乾的物品！