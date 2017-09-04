如何將室內空間擴展到陽台的創意好點子

每年到了換季的時候，我們就常在想如何裝飾或設計家中的陽台或露台，你也想這樣做嗎？

以下，我們整理多個巧妙的構思，希望帶給你規劃陽台的靈感，並且致力於將室內空間延伸出到你的陽台。事實上，這兩種環境（室內和室外）互相結合，創造了一個有趣的連結。

那該如何做？在今天的文章裡，我們將努力探索！一起來看看靈感、並付諸行動實踐！這樣也會讓你的陽台更具吸引力！