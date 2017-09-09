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不佔空間的間隔好幫手：9個美麗的拉門設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Flugel Straight Sliding Door Hardware, Coastal Joinery Hardware Coastal Joinery Hardware 泳池
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拉門 (滑動門)或者是摺疊門絕對是分隔生活起居空間的好幫手，而且重點是它們所佔的空間不大，而且可以靈活運用不同的空間！比如說在客廳與花園之間加裝拉門，把門關上的時候就成了一個滿有個人隱私的空間；把門打開的時候，就能讓室內空氣更流通！

而今天我們要為大家帶來9個美麗的拉門設計，適合房子的不同角落的。現在就讓我們趕快來看看吧～

​1. 將室內外連接的摺疊門

Flugel 180 Straight Sliding Door Hardware Coastal Joinery Hardware 泳池
Coastal Joinery Hardware

Flugel 180 Straight Sliding Door Hardware

Coastal Joinery Hardware
Coastal Joinery Hardware
Coastal Joinery Hardware

當你的家擁有一個美麗的池塘的時候，你也希望多加以觀賞吧！設計師在客廳與花園之間裝置一道便利的摺疊門，讓屋主能隨心所欲的打通或者分隔兩個空間。

2. 分隔油煙好幫手

打開廚房的拉門空間更顯寬廣，精心收集的小用具也會是空間的亮點 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 木頭 White 橱柜,家具,台面,建筑,室内植物,植物,室内设计,灯光,木头,建筑学
弘悅國際室內裝修有限公司

打開廚房的拉門空間更顯寬廣，精心收集的小用具也會是空間的亮點

弘悅國際室內裝修有限公司
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開放式廚房沒錯是很好看，可是對於會常常炒菜、煎炸的廚房達人來說油煙可是個問題呢！這樣子的話你可以考慮一下利用拉門來作廚房門，煮食的時候可以關起來避免油煙散佈，不用的時候就把門打開，使整體空間感提高。

​3. 餐廳與廚房間隔

簡潔明亮的廚房與精緻可愛的餐廳由收合自如的拉門阻隔廚房的意味與油煙 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 木頭 Wood effect 桌子,财产,家具,夹具,门,木头,室内设计,椅子,房子,地板
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簡潔明亮的廚房與精緻可愛的餐廳由收合自如的拉門阻隔廚房的意味與油煙

弘悅國際室內裝修有限公司
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這種透明的玻璃廚房拉門跟2號設計有異曲同功之妙，同樣都能有效地阻擋油煙。透明的材質能夠使餐廳與廚房這兩個部分在視覺上有種互通的感覺，非常值得參考喔～

​4. 時尚幹練的鋼材拉門

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Sakurayama-Architect-Design

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拉門的顏色或款式真的很多，像是這一個幹練時尚的灰色拉門一樣，散發出的質感跟剛剛我們看過的木製或玻璃拉門都非常不一樣！

5. 氣派前門

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藤井伸介建築設計室

藤井伸介建築設計室
藤井伸介建築設計室
藤井伸介建築設計室

拉門也可以用來做前門使用？沒錯！而且看起來非常有氣派呢！這個由日本設計公師藤井伸介建築設計室打造的作品，絕對顛覆了我們一般對入口的固有印象。

6. 樓梯拉門

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這個用色活潑的拉門除了能在視覺上加添一點色彩外，它還能把樓梯隱藏起來，比如說有客人到坊的時候，可以直接把門拉上來增加房子的隱私度。

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​7. 入牆式衣櫃櫃門

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Sliding Door Fitted Wardrobe for Children's Bedroom with Sloped Ceiling

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拉門最常用作衣櫃櫃門，而這個醒目鮮艷的桃紅色櫃門應該是所有小女生的最愛吧！  

8.​時尚自然風

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擁有木材紋理的拉門本身已經很好看，再配上黑色的手把自然就添上了不少時尚感了！ 

​9. 靈活間隔空間

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Scrigno S.p.A. Unipersonale

Scrigno S.p.A. Unipersonale
Scrigno S.p.A. Unipersonale
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這一整組看起來極簡約卻不單調的黑灰色拉門除了好看之外，它也能依屋主的喜好來分隔或者打通拉門前後的空間，或者是用來把門後的架子隱藏起來等等。

延伸閱讀:

15 個絕佳的大門設計

11間完美小廚房

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