不佔空間的間隔好幫手：9個美麗的拉門設計

拉門 (滑動門)或者是摺疊門絕對是分隔生活起居空間的好幫手，而且重點是它們所佔的空間不大，而且可以靈活運用不同的空間！比如說在客廳與花園之間加裝拉門，把門關上的時候就成了一個滿有個人隱私的空間；把門打開的時候，就能讓室內空氣更流通！

而今天我們要為大家帶來9個美麗的拉門設計，適合房子的不同角落的。現在就讓我們趕快來看看吧～