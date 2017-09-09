不佔空間的間隔好幫手：9個美麗的拉門設計

當你的家擁有一個美麗的池塘的時候，你也希望多加以觀賞吧！設計師在客廳與花園之間裝置一道便利的摺疊門，讓屋主能隨心所欲的打通或者分隔兩個空間。
開放式廚房沒錯是很好看，可是對於會常常炒菜、煎炸的廚房達人來說油煙可是個問題呢！這樣子的話你可以考慮一下利用拉門來作廚房門，煮食的時候可以關起來避免油煙散佈，不用的時候就把門打開，使整體空間感提高。
這種透明的玻璃廚房拉門跟2號設計有異曲同功之妙，同樣都能有效地阻擋油煙。透明的材質能夠使餐廳與廚房這兩個部分在視覺上有種互通的感覺，非常值得參考喔～
拉門的顏色或款式真的很多，像是這一個幹練時尚的灰色拉門一樣，散發出的質感跟剛剛我們看過的木製或玻璃拉門都非常不一樣！
這個用色活潑的拉門除了能在視覺上加添一點色彩外，它還能把樓梯隱藏起來，比如說有客人到坊的時候，可以直接把門拉上來增加房子的隱私度。
拉門最常用作衣櫃櫃門，而這個醒目鮮艷的桃紅色櫃門應該是所有小女生的最愛吧！
擁有木材紋理的拉門本身已經很好看，再配上黑色的手把自然就添上了不少時尚感了！
這一整組看起來極簡約卻不單調的黑灰色拉門除了好看之外，它也能依屋主的喜好來分隔或者打通拉門前後的空間，或者是用來把門後的架子隱藏起來等等。
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