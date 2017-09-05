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如何打造花園中的休憩空間

Peggy Yu Peggy Yu
CASA DE PRAIA EM CONDOMINIO - GUARAJUBA / BAHIA, Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração 陽台、門廊與露臺 植物與花 Turquoise
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屋外除了人行道、車庫空間、走廊的規劃，若能打造一個花園或露台是最有意義的。無論是花園的裝飾或設計，都是很受重視的議題，因為花園是長時間放鬆、享受家人時光的地方。

有庭院或花園有什麼好處？它可呈現一個家中的品味、以及觀賞植物的地方、更是一個放鬆的小天地。

無論是坐在角落裡閱讀、或是作為派對的戶外廚房，花園就是可以讓你家看起來更迷人有魅力！

今天Homify將呈現花園和庭院的創意例子，並提供放鬆、休憩的平衡空間。所有的客人都會喜歡這樣的風格！

1.加一個涼亭

CASA DE PRAIA EM CONDOMINIO - GUARAJUBA / BAHIA, Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração 房子 Green
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

為了平衡花園與客廳空間，你可以從家的屋頂衍生出小涼亭到花園裡。

如此一來，屋頂的影子就可以遮蔽到家具。家具的佈置是為了打造舒適的客廳，創建無縫生活。

沿著屋簷還可以擺放盆栽或種樹作為裝飾。這種方法的好處是增加放鬆的生活空間。讓這個花園看起來更美麗，並且為空間加分。

聯結的客廳和花園越近越好，靠哪邊近就坐哪邊，有屋簷的房屋也可以增加客廳角落跟花園角落的安全感，並且讓人感覺更放鬆。

2.把家具移過來

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Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

休息的空間如庭院、露台或陽台都可以擺放沙發、凳子、桌子等家具，做出有備而來的角落。

坐在外圍你可以欣賞到周圍的景觀，尤其是你在花園種植的植物們。

3.木頭隔板牆與樹木。

CASA DE PRAIA EM CONDOMINIO - GUARAJUBA / BAHIA, Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração 房子 Wood effect
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

這個家使用了木頭條紋的牆面，使得內部空間與開放空間形成平衡。

內部是佈置成一客廳角落，而外面的芒果樹已經茂盛的長滿整面牆。這不但增添色彩、並且見少結構的厚重感。

居民可以放鬆的坐在明亮的客廳，也能聞到樹的香氣。

4. 前院

CASA DE PRAIA EM CONDOMINIO - GUARAJUBA / BAHIA, Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração 車庫/遮陽棚 Green
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

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門口有一棵大樹，營造出悠閒舒適的氛圍，想像一下，若沒這棵樹，空間是否看起來比較不親切呢？

一旁緊接著的長型木頭大門，也是一個親切的象徵，為這個大門增添溫度，環繞的就是綠意，看起來自然有協調。

注意到一旁的花園就有整排的休憩空間了嗎？！方便你坐下來欣賞花園的景緻。詢問我們的建築師如何為你家打造一個吧！

5.花園

CASA DE PRAIA EM CONDOMINIO - GUARAJUBA / BAHIA, Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração 房子 木頭 Wood effect
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
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這個家的周圍，鋪上草綠地、種植樹木，每天就生活在一個美麗的花園裡。

在這裏就可以親近大自然，為你每日的休息時光增添綠意與氧氣！

6.多年生植物

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Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

就如同上面的案例，在家裡四周圍打造休憩空間，或是打造綠色花園，都可以為空間帶來不同氛圍。

像是這種多年生的樹木，可提供涼爽的乘涼位置，它的樹幹很強壯、減少風、雨或其他天然災害的襲擊。此外，它易於維護，也很美觀，為家中帶來自然的景觀。

你可以在花園角落擺放一株，就能打造舒適的自然園林角落。增加你家的附加價值，並且提升生活品位。

看更多：10 個讓園藝工作更輕鬆的絕佳點子

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