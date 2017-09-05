如何打造花園中的休憩空間

屋外除了人行道、車庫空間、走廊的規劃，若能打造一個花園或露台是最有意義的。無論是花園的裝飾或設計，都是很受重視的議題，因為花園是長時間放鬆、享受家人時光的地方。

有庭院或花園有什麼好處？它可呈現一個家中的品味、以及觀賞植物的地方、更是一個放鬆的小天地。

無論是坐在角落裡閱讀、或是作為派對的戶外廚房，花園就是可以讓你家看起來更迷人有魅力！

今天Homify將呈現花園和庭院的創意例子，並提供放鬆、休憩的平衡空間。所有的客人都會喜歡這樣的風格！