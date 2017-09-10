8個迷人的遮陽篷設計，含參考造價

設計師在前門旁邊的空間打造出一個可愛的夏日小庭院——地上鋪設的是容易打理的人造草皮，遮陽設備是一個從屋頂延伸出來的部分，正面還裝有窗簾。整個簡單又可愛的設計花費約為5370台幣到7160左右，價格算還滿親民的。