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8個迷人的遮陽篷設計，含參考造價

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
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我們總是看不厭夏日遮陽篷，因為由設計師打造的款式實在是太多樣了！而今天我們也想要為大家帶來8款新設計，而且還包含了參考造價，讓大家能夠更容易地計算好所需的預算。

以下的造價均以歐洲市場格價為參考，如果你想要在台灣本地打造這個遮陽設備，我們還是建設大家直接跟台灣本地的建築公司聯絡喔～

​1. 夏日小前院

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Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
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設計師在前門旁邊的空間打造出一個可愛的夏日小庭院——地上鋪設的是容易打理的人造草皮，遮陽設備是一個從屋頂延伸出來的部分，正面還裝有窗簾。整個簡單又可愛的設計花費約為5370台幣到7160左右，價格算還滿親民的。

​2. 可調較式遮陽篷

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Giulio Barbieri S.r.l.

Giulio Barbieri S.r.l.
Giulio Barbieri S.r.l.
Giulio Barbieri S.r.l.

如果要額外加裝一個花園棚架來放遮陽板或布的話，那花費就會高一點點，像這一個5平方米(1.5坪)左右的遮陽篷要價大約7.2萬台幣。

​3. 簡約款式

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Arredo-Giardino.com

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而這一種簡約的設計既在炎炎夏日為大家提供良好遮陽功能，同時亦容易清拆及清洗。連同加固裝置，這一個遮陽篷花費約2.15萬台幣左右。

4. 輕便式遮陽篷

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Studio REDD exclusieve tuinen

Studio REDD exclusieve tuinen
Studio REDD exclusieve tuinen
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這一個遮陽篷所選用的材料還擁有像麻布一樣的紋理，提升了不少設計感。基於不同的材料，不同的款式的造價都會有所不一樣，但一般來說這樣子的設備約1.4萬到7.2萬台幣不等。

​5. 落地大窗簾

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini 陽台、門廊與露臺 配件與裝飾品
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

這兩幅大型的落地窗簾能為房子的戶外休憩空間提供額外的隱私與保護，而且操作容易，組裝亦不複雜。圖中的設計的花費約1萬8台幣左右。

​6. 前門遮陽處

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Parolini tende

Parolini tende
Parolini tende
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這一幅5米乘3.5米的可摺疊式遮篷價錢同樣為1萬8台幣左右，安裝亦相對建造一整個花園棚架來說來得容易。

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7. 可伸展式遮陽篷

homify 陽台、門廊與露臺 家具
homify

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擁有可伸縮的電動縮臂操作非常容易，屋主可隨時依照需要來改變遮陽區的大小。而這種設計價錢較高，由7.2萬到21.5萬台幣不等。

8. 花園涼亭

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如果你的花園有足夠的空間，那麼你也可以參考這一整個涼亭設計看看喔！這一定會成為你的家的設計焦點之一呢～圖中的設計的造價約5千多台幣到2.1萬台幣不等。

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