打造私人小空間:13個迷人的小浴室

小浴室其實很容易可以發揮它的魅力，幾乎沒有一個空間可以像浴室一樣，在小小的空間中就涵蓋所需的生活機能。雖然狹小的空間在設計上有相當多的限制，但是浴室的空間卻依然可以打造出各種風格，同時兼具舒適感的。所以別把浴室的狹窄變成生活上的問題，這裡替你整理了12個迷人的小浴室，讓你對打造這樣的私人空間有更多的想法。
透過磁磚的拼貼，你可以盡情的在浴室裡展現你對於色彩的觸感，無論是想展現出童趣的一面或是營造出地中海風格，使用磁磚都可以輕鬆的達成。
替浴室設置一個較有特色的主題牆面，無論是利用材質、色彩或是簡易的裝置，凸顯牆壁的主題就會讓浴室更有特色。
把尷尬的角落做重點式的利用，除了讓空間得以活化外，也可以打造出強烈風格的浴室。
在小空間裡我們可以利用紋理的方式增加視覺上的高度或寬度，圖片中的浴室就利用了這樣的方式，讓浴室看起來挑高許多。
使用木材來打造浴室可以讓透過木頭的觸感讓人感到舒適與平靜，而使用同一類型的木材來座洗手台、牆面與地板的一致性設計，更能體現出質感。
白色對於浴室來說是個再適合不過的顏色，它可以讓其有放大的感覺，同時帶來乾淨明亮的感受，無論是磁磚或地板，在還沒有任何想法前，何不就讓它徹底的白。
選擇自己想要的風格，挑選合適的壁紙，很輕易的就可以打造專屬的私人小浴室。
燈具不見得只能運用在一般的照明上，發揮一些小巧思將照明裝飾在洗手檯或境面後，都可以讓浴室更有魅力。
極簡主義是增加浴室空間最重要的關鍵，無須擺設過多的裝飾，並將任何裸露的管線良好的隱藏，簡簡單單就能乾乾淨淨。
如果你儲藏的空間，那就設置更多的收納空間，多利用木材，它會讓你可空間更有整體感且不至於過於雜亂。
在小浴室中裝設大面鏡子不但可以有效的增加照明的效率，同時也可以增加空間的視感。甚至在鏡子的周圍還可以添加自己的創意，無論是磁磚或是壁貼，都能展現獨有的風格。
自然光絕對是讓空間看起來更開放的方法，在你的小浴室引入自然的光線，絕對會有意想不到的效果。
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