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打造私人小空間:13個迷人的小浴室

Yungshun Lee Yungshun Lee
Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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小浴室其實很容易可以發揮它的魅力，幾乎沒有一個空間可以像浴室一樣，在小小的空間中就涵蓋所需的生活機能。雖然狹小的空間在設計上有相當多的限制，但是浴室的空間卻依然可以打造出各種風格，同時兼具舒適感的。所以別把浴室的狹窄變成生活上的問題，這裡替你整理了12個迷人的小浴室，讓你對打造這樣的私人空間有更多的想法。

1.創意磁磚

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

透過磁磚的拼貼，你可以盡情的在浴室裡展現你對於色彩的觸感，無論是想展現出童趣的一面或是營造出地中海風格，使用磁磚都可以輕鬆的達成。

2.主題牆

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

替浴室設置一個較有特色的主題牆面，無論是利用材質、色彩或是簡易的裝置，凸顯牆壁的主題就會讓浴室更有特色。

3.利用尷尬的角落

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

把尷尬的角落做重點式的利用，除了讓空間得以活化外，也可以打造出強烈風格的浴室。

4.紋理打造視覺高度

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在小空間裡我們可以利用紋理的方式增加視覺上的高度或寬度，圖片中的浴室就利用了這樣的方式，讓浴室看起來挑高許多。

5.木頭的質感

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Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

使用木材來打造浴室可以讓透過木頭的觸感讓人感到舒適與平靜，而使用同一類型的木材來座洗手台、牆面與地板的一致性設計，更能體現出質感。

6.徹底的白

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group 現代浴室設計點子、靈感&圖片
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

白色對於浴室來說是個再適合不過的顏色，它可以讓其有放大的感覺，同時帶來乾淨明亮的感受，無論是磁磚或地板，在還沒有任何想法前，何不就讓它徹底的白。

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7.壁紙的妙用

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Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
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選擇自己想要的風格，挑選合適的壁紙，很輕易的就可以打造專屬的私人小浴室。

8.創意照明

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KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
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燈具不見得只能運用在一般的照明上，發揮一些小巧思將照明裝飾在洗手檯或境面後，都可以讓浴室更有魅力。

9.極簡主義

Casa modular, ClickHouse ClickHouse 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

極簡主義是增加浴室空間最重要的關鍵，無須擺設過多的裝飾，並將任何裸露的管線良好的隱藏，簡簡單單就能乾乾淨淨。

10.創造空間

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept 浴室
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

如果你儲藏的空間，那就設置更多的收納空間，多利用木材，它會讓你可空間更有整體感且不至於過於雜亂。

11.大鏡子

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio 浴室
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

在小浴室中裝設大面鏡子不但可以有效的增加照明的效率，同時也可以增加空間的視感。甚至在鏡子的周圍還可以添加自己的創意，無論是磁磚或是壁貼，都能展現獨有的風格。

12.鮮明的色彩

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homify

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homify
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用較為鮮明的顏色添加進浴室的家具中，創造一個顏色的主題，增加浴室的活潑氣息。

13.引入自然光

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IPUNTO INTERIORISMO

IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO
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自然光絕對是讓空間看起來更開放的方法，在你的小浴室引入自然的光線，絕對會有意想不到的效果。

想看更多有特色的浴室嗎?你可以看看:5 間小但絕佳的浴室

13 款很有現代感的美麗木製露台
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