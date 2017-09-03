打造私人小空間:13個迷人的小浴室

小浴室其實很容易可以發揮它的魅力，幾乎沒有一個空間可以像浴室一樣，在小小的空間中就涵蓋所需的生活機能。雖然狹小的空間在設計上有相當多的限制，但是浴室的空間卻依然可以打造出各種風格，同時兼具舒適感的。所以別把浴室的狹窄變成生活上的問題，這裡替你整理了12個迷人的小浴室，讓你對打造這樣的私人空間有更多的想法。