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7種低成本材料讓你的牆面與眾不同

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Création du pôle logistique et administratif de l'Hôpital d'Uzès (30), AGENCE D'ARCHITECTURE BRAYER-HUGON AGENCE D'ARCHITECTURE BRAYER-HUGON 商业空间
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牆面也是我們在裝潢新家的時候非常讓人煩惱的問題，選擇什麼材質，什麼顏色和紋理等等都需要我們的認真思考。別擔心，今天的這個點子簿就來為你解決這個煩惱！還在考慮用磚牆還是石灰牆嗎？等等，我們能提供讓你的住宅更有魅力的其他選擇，而且還能夠根據預算調整！室內設計師了解大家的預算考量，尤其是在牆面的選擇上總是不小心超支，所以今天我們整理了一些絕對能讓你滿意的好材料，快往下看看吧！當然，如果你還有更多細節的問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～

1. 纖維水泥板

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L+R architecture

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防火、防水又耐用的纖維水泥板不論在室內或室外都很實用。選用素色的整個牆面會有現代工業風的感覺，如果想要有不同的感覺也可以上漆。我們覺得漆上白色也是個好主意！

如果你也對水泥板材質感興趣，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

2. 塑膠壁板

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BBM

BBM
BBM
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3D列印的塑膠壁板絕對是以後是室內裝潢的趨勢，能夠隨著你的喜好客製，裝飾牆面，效果非同凡響。想像這是你的餐廳牆面，是不是超時尚！

3. 天然的木頭牆板

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TICA

TICA
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想要創造溫馨的氛圍時，用天然的木板做牆板是最經典搶眼的了。無論你是垂直或水平的鋪設都可以，要記得無論室內或室外都可以考慮它！

4. 貼木皮

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Arte Lucem

Arte Lucem
Arte Lucem
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如果你喜歡木頭的感覺，但實在負擔不起實木，那你可以考慮貼木皮的做法，不僅可以省下一大筆，貼完之後的仿真度絕對讓你驚訝！CP值超高的！

5. 合成木板

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AGENCE D&#39;ARCHITECTURE BRAYER-HUGON

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纖維木板、合成木板，絕對是座牆面的好材料，尤其是作為門面的點綴可以讓整個住宅更搶眼。經過高壓高溫的製程，這種材料非常耐用又便宜，是代替實木的最佳方案。

6. 玻璃

Cloisons pour le siège de Natexis réalisées par l'Atelier Bernard Pictet, le verre appliqué à la décoration et à l'architecture le verre appliqué à la décoration et à l'architecture 商业空间 辦公大樓
le verre appliqué à la décoration et à l&#39;architecture

le verre appliqué à la décoration et à l'architecture
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不論是有色玻璃、烤漆玻璃或毛玻璃等等，玻璃是非常適合拿來做牆面的材料。如果你的住宅走現代風格，那麼使用玻璃絕對不會有錯，如果想要不同的感覺，也可以考慮運用玻璃磁磚。

你會在自己的家裡選擇玻璃的材質嗎，歡迎留言與我們分享～

7. 壁貼

Birch tree forest wall sticker with red birds Vinyl Impression 牆壁與地板牆壁裝飾
Vinyl Impression

Birch tree forest wall sticker with red birds

Vinyl Impression
Vinyl Impression
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最後，是最便宜又效果立見的牆面改造方式，壁貼。市面上有很多現成的壁貼，如果找不到喜歡的也可以去訂做獨一無二的客製款。施工容易、不傷牆面，而且因為方便替換，絕對能滿足你的三心二意喔！


想得到更多靈感，延伸閱讀：以低預算打造出眾裝潢品味

小客廳牆壁顏色: 11 個讓你的空間活潑又寬敞的好選擇

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