7種低成本材料讓你的牆面與眾不同

不論是有色玻璃、烤漆玻璃或毛玻璃等等，玻璃是非常適合拿來做牆面的材料。如果你的住宅走現代風格，那麼使用玻璃絕對不會有錯，如果想要不同的感覺，也可以考慮運用玻璃磁磚。

你會在自己的家裡選擇玻璃的材質嗎，歡迎留言與我們分享～