120 平方米的家: 132 萬台幣打造而成的超舒適居所

蓋房子的時候，你最在意的事情是什麼呢? 我們相信預算絕對是大多數屋主的主要考量，要如何以有限的預算，打造出一間理想中的家，是一項十分具有挑戰性的任務。如果說你正打算蓋一間屬於自己的房子，但是手頭的資金有限的話，今天的點子簿所要介紹的這間位在土耳其，120 平方米的獨棟房應該可以為你帶來一些實用的靈感。這間面積不大的房子具備了完善的生活機能，然而總造價只花了約 132 萬台幣，可以說是非常經濟實惠。
專家採用近期十分受到歡迎的鋼製結構，打造出傳統中兼具現代感，並且十分耐看的鄉間獨棟房。這間房子的室內格局劃分地十分清楚，很適合人數不多的小家庭。除了完美的室內格局之外，專家還特地打造了木頭的露臺，讓屋主可以享受愜意的戶外生活。
為了要配合鄉間的周遭環境，專家特地規劃了充滿傳統元素的外觀，例如灰色的屋瓦。白色的牆面是非常經典不敗的選擇，在周遭綠意的襯托之下更加顯眼。
現代人通常較為偏好室內外毫無隔閡的設計，因此專家規劃了大片的玻璃落地窗，讓有遮陽棚的露臺成為兩者之間的緩衝地帶。木頭的露臺上擺放了舒適的藤製座椅，以及戶外用餐的餐桌椅，讓居者可以盡享悠閒的好時光。如果有訪客造訪的話，也可以與他們在此舉行歡樂的烤肉派對。
走上樓梯之後，是臥室，浴室以及書房這類較為私密的空間。每一個生活領域都以牆面以及門隔開來，因此每個人都可以享受到專屬的隱密空間。
為了讓居者能夠感到更為舒適放鬆，專家特地鋪上了木頭地板，讓二樓的區塊充滿了生活的溫度。除此之外，每天沐浴的時光是十分療癒的時間，因此浴室的面積頗為寬敞，有浴缸的設計也讓人可以徹底享受舒適的沐浴時光。
不管是房子的外觀或是室內的格局與裝潢都十分簡單，基本款的設計絕對是讓預算降到最低的好方式!
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