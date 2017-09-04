120 平方米的家: 132 萬台幣打造而成的超舒適居所

蓋房子的時候，你最在意的事情是什麼呢? 我們相信預算絕對是大多數屋主的主要考量，要如何以有限的預算，打造出一間理想中的家，是一項十分具有挑戰性的任務。如果說你正打算蓋一間屬於自己的房子，但是手頭的資金有限的話，今天的點子簿所要介紹的這間位在土耳其，120 平方米的獨棟房應該可以為你帶來一些實用的靈感。這間面積不大的房子具備了完善的生活機能，然而總造價只花了約 132 萬台幣，可以說是非常經濟實惠。

專家採用近期十分受到歡迎的鋼製結構，打造出傳統中兼具現代感，並且十分耐看的鄉間獨棟房。這間房子的室內格局劃分地十分清楚，很適合人數不多的小家庭。除了完美的室內格局之外，專家還特地打造了木頭的露臺，讓屋主可以享受愜意的戶外生活。