老屋新生: 一間有長形陽台、現代東方風的開放式工作室

每一間老房子都訴說著不同的故事，因此翻修老屋這項任務比你想像中還要來地有意義。今天點子簿的主角是一間台北常見的老公寓，改造前的它有老舊但是能嗅出時代之美的鐵花窗，而缺乏明亮度則是改造的重點之一。

負責改造這間老公寓的專家相信室內設計最終的目的是創造 人 的生活態度，專家們希望透過和諧的設計平衡中，為這社會的文化創意獻上力量與祝福。從這樣的出發點改造老公寓，原本平凡無奇的家，變成一間散發著現代東方味的開放式工作室。

讓我們一起出發欣賞這間老屋改造前後的樣貌吧!