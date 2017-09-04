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老屋新生: 一間有長形陽台、現代東方風的開放式工作室

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
【商空設計案】青田中室內制作, 青田中室內制作 青田中室內制作 客廳
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每一間老房子都訴說著不同的故事，因此翻修老屋這項任務比你想像中還要來地有意義。今天點子簿的主角是一間台北常見的老公寓，改造前的它有老舊但是能嗅出時代之美的鐵花窗，而缺乏明亮度則是改造的重點之一。

負責改造這間老公寓的專家相信室內設計最終的目的是創造的生活態度，專家們希望透過和諧的設計平衡中，為這社會的文化創意獻上力量與祝福。從這樣的出發點改造老公寓，原本平凡無奇的家，變成一間散發著現代東方味的開放式工作室。

讓我們一起出發欣賞這間老屋改造前後的樣貌吧!

讓陽光進駐吧!

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青田中室內制作

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改造前後的窗邊角落看起來大不同，而最明顯的差異便是明亮度。

專家拆除了原有的鐵花窗，更換成氣密窗增加隔音寧靜性，原鐵窗與檜木窗戶將全數保留作為裝置佈置使用，節能空調能源更為舒適並延續建物有效利用。牆面漆上了白色，原本黯淡無光的角落頓時變得明亮動人。為了充分利用從窗外進駐的光，專家在窗戶的前方擺放長形的書桌，在此除了可以工作之外，也能一邊喝茶，一邊欣賞窗外的街景。

另外一個角度

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順應原有的格局

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由於公寓老屋格局方正，因此室內規畫以順應原格局為主，為了讓動線更為流暢，專家適度地拆除部分木造隔間牆，將走道縮減至最少，將空間效益發揮極致，空間之間的距離快速便利。 

除此之外，專家將格局設計為兩大區域，前後陽台的光線能有效地引入室內，早晨光線能進入整個室內，節省燈光能源。

保留老屋建材的特色

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專家們適當地保留過去老屋的建材所表現的特色，尊重屬於此屋子的故事，慎選材料加以翻新，並將室內家飾融合其中，將街區的記憶更有效地保留老屋以及過去痕跡背後呈現的意義。

過往年代的生活痕跡

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為了讓來到這個空間的人能夠感受過往年代的生活痕跡，專家以木紋、石材的自然紋理為基底，搭配書法字畫與老件，呈現台灣的古典質樸與文化情感。 除了保留復古的味道，專家們也加入適合空間的新元素，例如較現代感的直線黑鐵元素，藉此讓復古與現代的元素能夠完美地融合。

二手家具

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空間內的老件家具，全都是專家們在北市許多的公益性商店內尋獲的寶物，二手的老件與家飾讓空間與物品都重拾新生命的機會，多元的延長家具壽命。

長形陽台

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這屋子有著台北市難能可貴的長型陽台，雖居於二樓卻能清楚地與戶外互動；與街訪鄰居的早安問候、夜間保安里治安維護志工的關心。為了呼應著周遭的環境，專家們在此種下了許多綠意。夜幕低垂之時，陽台上的燈光亮了起來，為鄰居們帶來一絲暖意，更讓經過的路人能擁有同樣的美好心境。

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