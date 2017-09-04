老屋新生: 一間有長形陽台、現代東方風的開放式工作室

每一間老房子都訴說著不同的故事，因此翻修老屋這項任務比你想像中還要來地有意義。今天點子簿的主角是一間台北常見的老公寓，改造前的它有老舊但是能嗅出時代之美的鐵花窗，而缺乏明亮度則是改造的重點之一。
負責改造這間老公寓的專家相信室內設計最終的目的是創造
人的生活態度，專家們希望透過和諧的設計平衡中，為這社會的文化創意獻上力量與祝福。從這樣的出發點改造老公寓，原本平凡無奇的家，變成一間散發著現代東方味的開放式工作室。
讓我們一起出發欣賞這間老屋改造前後的樣貌吧!
改造前後的窗邊角落看起來大不同，而最明顯的差異便是明亮度。
專家拆除了原有的鐵花窗，更換成氣密窗增加隔音寧靜性，原鐵窗與檜木窗戶將全數保留作為裝置佈置使用，節能空調能源更為舒適並延續建物有效利用。牆面漆上了白色，原本黯淡無光的角落頓時變得明亮動人。為了充分利用從窗外進駐的光，專家在窗戶的前方擺放長形的書桌，在此除了可以工作之外，也能一邊喝茶，一邊欣賞窗外的街景。
由於公寓老屋格局方正，因此室內規畫以順應原格局為主，為了讓動線更為流暢，專家適度地拆除部分木造隔間牆，將走道縮減至最少，將空間效益發揮極致，空間之間的距離快速便利。
除此之外，專家將格局設計為兩大區域，前後陽台的光線能有效地引入室內，早晨光線能進入整個室內，節省燈光能源。
專家們適當地保留過去老屋的建材所表現的特色，尊重屬於此屋子的故事，慎選材料加以翻新，並將室內家飾融合其中，將街區的記憶更有效地保留老屋以及過去痕跡背後呈現的意義。
為了讓來到這個空間的人能夠感受過往年代的生活痕跡，專家以木紋、石材的自然紋理為基底，搭配書法字畫與老件，呈現台灣的古典質樸與文化情感。 除了保留復古的味道，專家們也加入適合空間的新元素，例如較現代感的直線黑鐵元素，藉此讓復古與現代的元素能夠完美地融合。
空間內的老件家具，全都是專家們在北市許多的公益性商店內尋獲的寶物，二手的老件與家飾讓空間與物品都重拾新生命的機會，多元的延長家具壽命。
這屋子有著台北市難能可貴的長型陽台，雖居於二樓卻能清楚地與戶外互動；與街訪鄰居的早安問候、夜間保安里治安維護志工的關心。為了呼應著周遭的環境，專家們在此種下了許多綠意。夜幕低垂之時，陽台上的燈光亮了起來，為鄰居們帶來一絲暖意，更讓經過的路人能擁有同樣的美好心境。
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