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小臥室的衣櫃和梳妝台如何設計？20個案例找靈感

Peggy Yu Peggy Yu
Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко 更衣室
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櫥櫃是現代家庭必不可少的。因為櫥櫃可以整齊收納與擺放我們的衣服、飾品、鞋子，寢具用品，如枕頭、床單、毛毯等。

若沒有櫥櫃，空間被浪費或沒有設計好，我們的臥室空間會變得一團亂，所以，今天我們找來20個案例，希望給你小空間臥室也能好好收納的好靈感！

1.在浴室的更衣間

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta 更衣室
Egue y Seta

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Egue y Seta
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若你家浴室夠大，這就是一個好主意！

2，獨創的細節

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко 更衣室
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
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當空間不是很大的時候，建議視覺上應該保持空間的開闊性。這個原則也適用於其他空間。我們可以選擇沒有門的衣櫃或更衣室，把窗簾當成一個選項也不錯！

3.鏡子的門

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Оксана Мухина

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Оксана Мухина
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我們總是喜歡用鏡子來裝飾空間，特別是鏡子可以反射出更大的空間，也有實際的用途！

4.在走廊的櫥櫃

Лофт для молодой девушки, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' 更衣室衣櫥與櫥櫃
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
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如果我們要在大廳走廊打造一個櫥櫃，建議你使用鏡子作為門，如此可以多重使用這個入口空間！

5.夢想成真：更衣室！

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Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

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所有女孩的夢想：更衣室！若有預算、閒置空間來多打造一個空間，來設計一個更衣室吧！

6.善用閣樓

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想打造專門作為收納、擺放我們的衣物，不一定需要極大的空間。

只要用一點想像力和專業人士的幫忙，你就不用放棄這個夢想！趁著房子還沒完全打造好，現在就和我們的專家聯繫看看！

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馬上找專業人士！

7.擺放各種物品的房間

Altıntepe Tunapark / İstanbul, GEKADESIGN GEKADESIGN 更衣室
GEKADESIGN

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如果你家裡有一個小的工作區，你可以各種用途，像是儲藏室，或是實用的書房。

8.在衣櫃裡的辦公室？

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在這個案例，簡單的衣櫃搭配中性的色調與裝飾品，簡潔的線條、中間打開就可以做各種用途！

9.櫥櫃的位置

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櫥櫃是在臥室是最常見的。要注意的是，如此一來櫥櫃將被作為裝潢設計的一部分，應納入臥室整體設計方案。

10.充分利用各空間

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思維空間設計

竹北 俬見方

思維空間設計
思維空間設計
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櫥櫃的設計與和存儲空間，應該要依照房間空間與特色來打造。這個案例就是一間完美的狹長房間設計。

11.皆於兩者之間

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介於衣櫃和更衣間之間，毫無疑問是一個時尚的提案！

12.專屬的洗滌空間

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洗滌空間也可以專屬規劃，像在這個小房間裡，看到現代風格與原始功能的結合。

13.乾淨與整潔

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GM-interior

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這裡有另一個洗衣間，這次是比較經典標準款的，但也很實用！

14.樓梯下的壁櫥

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

設計一個樓梯下的衣櫃空間，無疑是一個非常明智的決定！因為我們可以擺放不少東西、是一個絕佳的儲藏空間。

15.沿著階梯也可以打造一個櫥櫃

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB 現代風玄關、走廊與階梯
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
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善用這個空間，不但很聰明、又很實際！

16.小更衣室，但是超棒點子

Гардеробная, Арт-Идея Арт-Идея 更衣室
Арт-Идея

Арт-Идея
Арт-Идея
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這空間相對比較小，但提供很棒的收納空間，並且善用了整個櫥櫃的高度。

啊！不要錯過了鞋櫃的設計。

17.顏色繽紛

homify 更衣室
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這案例也善用高度的優勢，將大量使用抽屜、層架、抽屜，使一切井然有序！

18.現代而時尚

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 玄關、走廊與階梯衣架與掛勾
Elfa Deutschland GmbH

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繽紛的顏色，如同這個優雅的衣櫃，打造一個現代、精緻的現代感氛圍。

19.一個令人驚豔的內部

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這個櫥櫃運用色彩將新鮮感帶入家中，小細節就可以做出很大的區別！

20.不小的空間

homify 更衣室
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別出心裁的創意，是把小空間的優勢，變成最好的武器。如圖所示，這個現代與輕巧的衣櫃，就是要帶給你這類的靈感。

看更多：更衣間: 11 種整潔明亮又寬敞的純白設計

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