小臥室的衣櫃和梳妝台如何設計？20個案例找靈感

櫥櫃是現代家庭必不可少的。因為櫥櫃可以整齊收納與擺放我們的衣服、飾品、鞋子，寢具用品，如枕頭、床單、毛毯等。
若沒有櫥櫃，空間被浪費或沒有設計好，我們的臥室空間會變得一團亂，所以，今天我們找來20個案例，希望給你小空間臥室也能好好收納的好靈感！
若你家浴室夠大，這就是一個好主意！
當空間不是很大的時候，建議視覺上應該保持空間的開闊性。這個原則也適用於其他空間。我們可以選擇沒有門的衣櫃或更衣室，把窗簾當成一個選項也不錯！
我們總是喜歡用鏡子來裝飾空間，特別是鏡子可以反射出更大的空間，也有實際的用途！
如果我們要在大廳走廊打造一個櫥櫃，建議你使用鏡子作為門，如此可以多重使用這個入口空間！
所有女孩的夢想：更衣室！若有預算、閒置空間來多打造一個空間，來設計一個更衣室吧！
想打造專門作為收納、擺放我們的衣物，不一定需要極大的空間。
只要用一點想像力和專業人士的幫忙，你就不用放棄這個夢想！趁著房子還沒完全打造好，現在就和我們的專家聯繫看看！
如果你家裡有一個小的工作區，你可以各種用途，像是儲藏室，或是實用的書房。
介於衣櫃和更衣間之間，毫無疑問是一個時尚的提案！
洗滌空間也可以專屬規劃，像在這個小房間裡，看到現代風格與原始功能的結合。
這裡有另一個洗衣間，這次是比較經典標準款的，但也很實用！
設計一個樓梯下的衣櫃空間，無疑是一個非常明智的決定！因為我們可以擺放不少東西、是一個絕佳的儲藏空間。
善用這個空間，不但很聰明、又很實際！
繽紛的顏色，如同這個優雅的衣櫃，打造一個現代、精緻的現代感氛圍。
別出心裁的創意，是把小空間的優勢，變成最好的武器。如圖所示，這個現代與輕巧的衣櫃，就是要帶給你這類的靈感。