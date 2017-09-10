15個適合小臥室的設計好點子

大家都知道臥室對我們的身心靈都十分重要！臥室是全屋之中我們會待最長時間的地方，比如說我們會在舒適的床上好好地放鬆來抹去一整天的疲勞。這裡也是我們入眠充充電的地方，甚或是跟另一半度過親密時光的私人空間。

可是有時候我們為受臥室的面積所限，比如說東西太多，可是空間卻太小。你心裡也是這樣子想嗎？那你們就更不用煩惱了，因為今天我們要為大家帶來15個適合小臥室的設計好點子！