你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

15個適合小臥室的設計好點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 臥室
Loading admin actions …

大家都知道臥室對我們的身心靈都十分重要！臥室是全屋之中我們會待最長時間的地方，比如說我們會在舒適的床上好好地放鬆來抹去一整天的疲勞。這裡也是我們入眠充充電的地方，甚或是跟另一半度過親密時光的私人空間。

可是有時候我們為受臥室的面積所限，比如說東西太多，可是空間卻太小。你心裡也是這樣子想嗎？那你們就更不用煩惱了，因為今天我們要為大家帶來15個適合小臥室的設計好點子！

1. 組合式傢俱

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living 臥室
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

如果我們沒有太多的個人點子的話，那可以考慮像圖中一樣的設計喔！這一個床舖、書櫃以及樓梯三合一的傢俱完美地利用了直立的空間。

延伸閱讀:

不佔空間的間隔好幫手：9個美麗的拉門設計

2. 鏡子

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

在小臥室裡裝設大型鏡子可以有效地提升空間感，愈大的鏡子就能映照及反射出更多的臥房空間，使整個起居空間看起來比實際上更大更寬闊。

​3. 對付凌亂空間的妙計

Каменный лофт, CO:interior CO:interior 臥室
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

對於面積小的臥室來說，凌亂簡直是最致命的一點！所以我們最好每天都花一點點時間整理一下臥室。可是，如果房間裡沒有收納櫃可用呢？那你可以參考圖中的牆簾設計，把簾後的空間變成收納衣服和飾品的衣帽間。

​4. 由自然光點綴

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores 臥室
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

自然光在小小的臥室裡可以起非常不錯的效果，明亮的空間看起來總是比昏暗的空間大！所以如果有能夠利用自然光的機會，我們定必不能錯過。那麼我們首先一定要捨棄一些厚身又沉重的窗簾款式，轉而選用質感較輕而且透光性較好的物料。

6. 色彩斑斕

淺色色調非常適合小臥室設計，因為淺色吸光能力較深色差，能夠令房間看起來更明亮、更大。雖然如此，我們不一定要捨棄其他的色彩，把房子弄成單一無趣！像是圖中的紅色、彩色枕頭以及藍色的床頭燈，它們就能夠為這個淺色房子帶來點活潑色彩！

5. 工作角落

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 現代廚房設計點子、靈感&圖片
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

如果你對於臥室設計還是拿不定主意，那就直接找我們的專家幫忙吧！圖中這一個就是由設計師打造的多功能房間！而床邊設有一個小小的工作角落，這種實用設計亦非常常見喔～

6. 色彩斑斕

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design 臥室 Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

淺色色調非常適合小臥室設計，因為淺色吸光能力較深色差，能夠令房間看起來更明亮、更大。雖然如此，我們不一定要捨棄其他的色彩，把房子弄成單一無趣！像是圖中的紅色、彩色枕頭以及藍色的床頭燈，它們就能夠為這個淺色房子帶來點活潑色彩！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7. 床底收納間

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda 臥室
sreda

sreda
sreda
sreda

小臥室裡沒有能夠容納一個大衣櫃的空間？沒問題！那我們直接把幾個儲物箱子放到床下底——這一個常常被人忽略的好用空間吧～

8. 可摺疊式床舖

Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos 臥室
IF arquitectos

IF arquitectos
IF arquitectos
IF arquitectos

可摺疊式的傢俱（例如床舖）實在是個很好的點子，讓人不受有限空間所限。你看看，圖中的床一摺疊起來簡直就像是隱藏了一樣，馬上就騰空了不少的坪數來呢！

9. 靠牆大衣櫃

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify 臥室衣櫥與衣櫃
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

大衣櫃的確會佔據了許多的空間，可是還是一個值得花錢買的好用傢俱。有了大衣櫃，我們就不用再煩惱要怎樣把東西放好整理好，因為大衣櫃裡總是包含了不少掛衣桿、抽屜和層架，實用度滿分！

​10. 牆面設計

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos 牆壁與地板牆壁裝飾
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

把人的焦點從小臥室的有限面積身上轉移，這也是個好點子喔！其中一個做法就是為你的牆面加添一些獨特的設計，比如說以搶眼的顏色來粉刷，並加上獨特的圖案、紋理等等，或者是把相框排在牆面上。除了以外，我們的小貼士是：只把房子的一面牆面粉刷裝飾，其他的牆面則留白。如果整個房間太多牆面裝飾的話可會有反效果喔！

11. 工業風風格

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH 臥室
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

擁有粗獷質感的磚牆同樣也有10提到的裝飾以及分散注意力的效果，而且這種材質完全把房子變得更有個性、更有品味，營造出來的氣氛也是非常棒！

​12. 燈光，更多的燈光！

homify 商业空间 飯店
homify

homify
homify
homify

先前我們提過要保持小臥室明亮的重要性。然而，就算夏天的日照時間比較長，可是總是會有些天陰的時刻。這個時候我們當然需要額外的照明囉！大家不妨多花一點錢來購買一些好燈具或者蠟燭，讓房子在陰天或晚上時分都能充滿著舒適溫馨的氛圍。

13. 梯形掛架

Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO 臥室 Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

當房間的不同角落放滿你東丟一條、西丟一條的毛巾、浴巾的時候，整個臥室就沒有了舒適的家的感覺了啦！而這個時候一個梯形掛架就可以幫你好好地擺放毛巾，而且能夠使它們乾得更快。

​14. 個性訊息

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

利用床頭板的位置來展示你個人最喜歡的句字和文字吧！這一個刻有字的木製床頭板好看、時尚又有個性～

​15. 簡單簡約

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 臥室
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

以這一個簡約的臥室作開端實在是最適合不過了！在此我們可以看到Less is more 少即是多的另一個好例子！從這個小臥室裡我們可以找到最必需的基本傢俱比如床和窗戶，這樣子的極簡設計絕對能讓人遠離繁瑣的事吧！

不佔空間的間隔好幫手：9個美麗的拉門設計
你會考慮這些點子看看嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了