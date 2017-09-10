15個適合小臥室的設計好點子

大家都知道臥室對我們的身心靈都十分重要！臥室是全屋之中我們會待最長時間的地方，比如說我們會在舒適的床上好好地放鬆來抹去一整天的疲勞。這裡也是我們入眠充充電的地方，甚或是跟另一半度過親密時光的私人空間。
可是有時候我們為受臥室的面積所限，比如說東西太多，可是空間卻太小。你心裡也是這樣子想嗎？那你們就更不用煩惱了，因為今天我們要為大家帶來15個適合小臥室的設計好點子！
如果我們沒有太多的個人點子的話，那可以考慮像圖中一樣的設計喔！這一個床舖、書櫃以及樓梯三合一的傢俱完美地利用了直立的空間。
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對於面積小的臥室來說，凌亂簡直是最致命的一點！所以我們最好每天都花一點點時間整理一下臥室。可是，如果房間裡沒有收納櫃可用呢？那你可以參考圖中的牆簾設計，把簾後的空間變成收納衣服和飾品的衣帽間。
自然光在小小的臥室裡可以起非常不錯的效果，明亮的空間看起來總是比昏暗的空間大！所以如果有能夠利用自然光的機會，我們定必不能錯過。那麼我們首先一定要捨棄一些厚身又沉重的窗簾款式，轉而選用質感較輕而且透光性較好的物料。
6. 色彩斑斕
淺色色調非常適合小臥室設計，因為淺色吸光能力較深色差，能夠令房間看起來更明亮、更大。雖然如此，我們不一定要捨棄其他的色彩，把房子弄成單一無趣！像是圖中的紅色、彩色枕頭以及藍色的床頭燈，它們就能夠為這個淺色房子帶來點活潑色彩！
如果你對於臥室設計還是拿不定主意，那就直接找我們的專家幫忙吧！圖中這一個就是由設計師打造的多功能房間！而床邊設有一個小小的工作角落，這種實用設計亦非常常見喔～
淺色色調非常適合小臥室設計，因為淺色吸光能力較深色差，能夠令房間看起來更明亮、更大。雖然如此，我們不一定要捨棄其他的色彩，把房子弄成單一無趣！像是圖中的紅色、彩色枕頭以及藍色的床頭燈，它們就能夠為這個淺色房子帶來點活潑色彩！
可摺疊式的傢俱（例如床舖）實在是個很好的點子，讓人不受有限空間所限。你看看，圖中的床一摺疊起來簡直就像是隱藏了一樣，馬上就騰空了不少的坪數來呢！
大衣櫃的確會佔據了許多的空間，可是還是一個值得花錢買的好用傢俱。有了大衣櫃，我們就不用再煩惱要怎樣把東西放好整理好，因為大衣櫃裡總是包含了不少掛衣桿、抽屜和層架，實用度滿分！
把人的焦點從小臥室的有限面積身上轉移，這也是個好點子喔！其中一個做法就是為你的牆面加添一些獨特的設計，比如說以搶眼的顏色來粉刷，並加上獨特的圖案、紋理等等，或者是把相框排在牆面上。除了以外，我們的小貼士是：只把房子的一面牆面粉刷裝飾，其他的牆面則留白。如果整個房間太多牆面裝飾的話可會有反效果喔！
先前我們提過要保持小臥室明亮的重要性。然而，就算夏天的日照時間比較長，可是總是會有些天陰的時刻。這個時候我們當然需要額外的照明囉！大家不妨多花一點錢來購買一些好燈具或者蠟燭，讓房子在陰天或晚上時分都能充滿著舒適溫馨的氛圍。
當房間的不同角落放滿你東丟一條、西丟一條的毛巾、浴巾的時候，整個臥室就沒有了舒適的家的感覺了啦！而這個時候一個梯形掛架就可以幫你好好地擺放毛巾，而且能夠使它們乾得更快。
以這一個簡約的臥室作開端實在是最適合不過了！在此我們可以看到Less is more 少即是多的另一個好例子！從這個小臥室裡我們可以找到最必需的基本傢俱比如床和窗戶，這樣子的極簡設計絕對能讓人遠離繁瑣的事吧！