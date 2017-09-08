減少噪音：打造安靜的居家環境

紡織品的使用可顯著減少空間的聲響並降低噪音。如果只有裸露的牆壁和光滑的地面，聲音很容易就能自由的傳播，而透過高絨地毯，窗戶周圍的窗簾和各種紡織品製成的家具，可以有效四面牆上減少噪音，同時提供舒適的觸感。特別是在較難避免噪音的兒童房裡，就應該有個厚實蓬鬆的地毯。而且利用紡織品還有其他的優點，可以替空間保持溫暖，並且防止受傷，當物件掉落時，也可以減少破裂的可能性。專家說，褶皺是在窗戶和牆壁前減少噪音的一個不錯的選擇，布簾上的折疊越多，就越能有效降低噪音。

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