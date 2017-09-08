減少噪音：打造安靜的居家環境

在居家的環境中難免都會有許多惱人的聲音，無論是牆壁的聲響或是角落物件摩擦的吱吱聲，這些噪音是無法完全避免的，而且長期下來甚至會造成一定程度的精神緊張。而這次點子簿則要教你使用一些簡單的方法和技巧來減少及降低噪音的發生，讓你在自家也能享受一個安靜又輕鬆的環境。從家具到生活空間的規劃；從設備到生活配件的維修和整理，來看看怎麼利用這些技巧打造安靜的居家環境。
開放寬敞的空間可以讓聲音無阻礙地傳播，有時甚至加劇。 因此，當人們想要減少他家的噪音時，應該採取行動。 玻璃門窗的優點是不會對視線和亮度造成任何阻礙，但仍有助於吸收聲音。 而且利用小件家具以及大型衣櫃等物件可以減少回音的產生。 因此在開闊的空間與牆壁的間製造阻隔，絕對可以有效的減少噪音產生的情況。
紡織品的使用可顯著減少空間的聲響並降低噪音。如果只有裸露的牆壁和光滑的地面，聲音很容易就能自由的傳播，而透過高絨地毯，窗戶周圍的窗簾和各種紡織品製成的家具，可以有效四面牆上減少噪音，同時提供舒適的觸感。特別是在較難避免噪音的兒童房裡，就應該有個厚實蓬鬆的地毯。而且利用紡織品還有其他的優點，可以替空間保持溫暖，並且防止受傷，當物件掉落時，也可以減少破裂的可能性。專家說，褶皺是在窗戶和牆壁前減少噪音的一個不錯的選擇，布簾上的折疊越多，就越能有效降低噪音。
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廚房幾乎無法避免嘈雜的烹飪噪音，但是通過一些技巧和想法也可以得到更安靜的場域。首先是選擇適當的電器，洗碗機、抽油煙機，攪拌機等都是很難避免聲響的電器。而近年來，製造商在降噪方面有蠻大的進步。例如，現代的洗碗機產生的聲音幾乎不到50分貝。此外，在購買新的廚房電器時，可以特別注意Blauer恩格爾認證，來挑選低噪音的產品。
當選擇了一個現代化且安靜的電氣設備，還是讓你覺得有太多雜亂的聲響？或者是對於購買這樣降噪的產品沒有較佳的預算？在這種情況下，絕緣橡膠的利用可以有效減輕振動產生的噪音。而除了電器之外的噪音，在木地板，混凝土或石頭地板上，通過最簡單的日常運動，如奔跑、跳躍都會產生煩人的噪音，使用地毯或地墊都可以有效減少。而剩下的令人不安的因素幾乎就剩下椅子和桌腿與地面產生的敲擊聲 ， 在這裡可以透過是椅襪以及桌腳墊來消除。
通常在廁所或廚房的管道會因為水流而產生噪音，而這些則需要在管線周圍加裝適當的物件，防止管線震動傳播聲音；而在木地板的老化上，也相當容易出現吱吱作響的惱人聲音，因此在這些部分則需要透過適度地修理與改進，才能打造更安靜的居家。
其實不止居家環境的內部會產生令人不悅的聲音，其實生活上會有大多數的噪音都是來自於外部，而且大多數的噪音都會滲透牆壁與窗戶而到達居家的內部空間。因此選擇隔音牆或是適當的氣密窗都可以有效降低來自外部的聲響，或者也可以試著再內部牆面加裝消音板，也是不錯的方式。