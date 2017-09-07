一間藏有秘密的 Ｌ 形玻璃木屋

位於波蘭的這間小木屋，獨享整片大草原，房屋採用Ｌ型設計，兩棟小木屋中間有聯繫通道，就算多人一起住空間也很夠！。
採用大量玻璃的小木屋，彷彿就像是一個玻璃屋，但也能保有隱私與自然光！它的秘密就在文章後面！快點跟著homify360一起來看看！
這個小木屋的正面採用大片落地玻璃窗，一早就有滿滿陽光曬進家裡，側面客廳也一樣用了大片玻璃，保持穿透性，有很明確的設計理念。
這個樹林環繞的小木屋，也有屬於自己的前院與樹木，還豎起了國旗，是不是很有特色呢！
餐廳上方有一盞設計感十足的燈，像是白色的雪片圍繞一圈，這樣的燈光搭配餐桌餐點就是一場美妙的饗宴。
此外，引人注目的就是整個超大的落地窗，白天都不用開燈，客廳餐廳左右都會有完整的自然光！
通往二樓樓梯的左右，也一樣是用了大塊的透明玻璃窗，以及玻璃扶把，讓這個家彷彿是透明自然的玻璃屋一般。
此外，廚房大型中島也很有分量，你也不能忽視它的存在！
這樣看過去是否覺得二樓空間相當寬敞呢！沒錯，這就是透明玻璃的效果，若你喜歡這樣的感覺，不妨聯繫我們的專家談看看？
注意天花板都採用了內崁式的燈，黑色的軌道看起來相當有質感！一致性也讓空間更有設計感。
家的後院有停車場的設計，硬鋪面才能讓車輛在各種氣候、都能順利進出。
家的後院則是用較為隱秘式的牆面設計，僅留有一面落地窗與出入口，也確保安全性。
客廳書櫃充分展現主人對收藏品的需求，從可取用的高度開始設計落地櫃，另外更加裝兩盞燈光方便拿取物品。
廚房也是採用實用又簡約的設計，所有的電器用品都收納在牆面中，不占空間、用起來有序又便利！
玻璃屋也有秘密！就是需要隱私或是天氣太冷的時候，屋主就可以將落地窗外的大片木頭門面拉開來，彷彿第二道門，可遮光、擋風、是絕佳的好設計！
另一側也能將木頭們隨時收納起來，讓玻璃屋伸縮自如！