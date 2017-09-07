一間藏有秘密的 Ｌ 形玻璃木屋

這個小木屋的正面採用大片落地玻璃窗，一早就有滿滿陽光曬進家裡，側面客廳也一樣用了大片玻璃，保持穿透性，有很明確的設計理念。

這個樹林環繞的小木屋，也有屬於自己的前院與樹木，還豎起了國旗，是不是很有特色呢！