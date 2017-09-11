臥室的牆壁用哪種顏色好？

臥室是你每天花許多時間待在裡面的地方。有著美麗設計與迷人色彩的牆壁，更能讓你倍感心怡。有些色調很適合用來裝潢四面牆壁，但若有一面牆壁採用不同顏色，更能賦予空間不同的亮點。花俏的色彩可以用來創造獨特的魅力，柔和的色調則可予人輕鬆的氛圍，這些都可以用來取代一般常見的白色牆壁。有顏色的牆壁還可與其他色系的素材相搭配，讓室內設計呈現出多樣化優雅的格調。想知道有哪些選擇嗎？立刻一起來看看吧！
“黑色小禮服”在時尚界備受推崇，但優雅的黑色卻可以應用得更廣泛。這種經典優雅的顏色很容易與其他顏色相結合。用於裝潢房間，黑白兩色可以產生鮮明的對比效果，黑紅的搭配極為吸睛，黑色和紫色的混搭則可交織出神秘的氛圍。倘若採用金色或銀色的飾品，搭配黑色的牆壁，尤其可以創造出成熟的氣質。黑色，可以說是一種永不退行的色彩。
在臥室的牆面上採用這種顏色來裝潢，可以散發出自然優雅的風格，它可以讓住戶的心靈產生鎮靜作用，柔和的色調讓人心情格外平和。綠色帶有青春新鮮的氣息，也是象微春天和愛情的色彩。在沙漠國家中，綠色甚至與天堂聯繫在一起，因為它代表了讓生命繁衍不息的綠洲。這種迷人的色調能夠賦予房間時尚復古的魅力，也很容易和其他樸實的色調，像是木色、白色、黃色、粉色或淺藍色相搭配。
灰褐色的基本顏色是深灰色，再混合入其他像是棕色、紅色等暖色系的調性。這種顏色的特別之處，在於它結合了優雅的質感，呈現出樸實的外觀。用來與其他色調搭配，像是具有對比效果的紅色飾品和潔白的床組，都能產生很好的視覺效果，散發出古典優雅的氣質。
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紅色已伴隨人類度過漫長的時光。它是出現在岩洞壁畫的第一個顏色。在心理學上，紅色與生命的能量有著關聯，代表著溫暖。它同時也是一種吉祥的顏色，被視為可以規避疾病和邪靈。用於臥室的裝潢，採用具有高貴熱情特色的銅色，再搭配豔麗的紅色，可以創造出非常亮麗的視覺效果。再搭配豪華的燈座，或點綴以金銀飾品，讓這處空間秒變成皇家臥室。
金色具有輝煌的視覺效果，讓人聯想到黃金。它的光芒深具吸引力，通常與財富和優雅的生活聯繫在一起。用於臥室的牆壁上，能夠創造出很獨特的效果，結合了熱情與壯麗的感受，散發出非常優雅的風格。搭配上清涼的顏色，像是海軍藍、綠松石色，可以營造出柔和的氛圍。搭配上明亮的紅色和金色，則可以產生滿滿的活力感。
紫色是一種優雅美麗的顏色，具有非常獨特的魅力。在色彩心理學上，紫羅蘭連繫著兩種截然不同的色調，它是將冷靜理性的藍色，與活潑感性的紅色結合為一。用於臥室的牆壁，它能帶給牆壁優雅的氣質，再搭配具有豪華外觀的金屬配件，更能彰顯紫羅蘭的特有風格。與白色或黑色相搭，也能產生優雅的觀感。
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