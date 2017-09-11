臥室的牆壁用哪種顏色好？

紅色已伴隨人類度過漫長的時光。它是出現在岩洞壁畫的第一個顏色。在心理學上，紅色與生命的能量有著關聯，代表著溫暖。它同時也是一種吉祥的顏色，被視為可以規避疾病和邪靈。用於臥室的裝潢，採用具有高貴熱情特色的銅色，再搭配豔麗的紅色，可以創造出非常亮麗的視覺效果。再搭配豪華的燈座，或點綴以金銀飾品，讓這處空間秒變成皇家臥室。