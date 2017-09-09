廚房對於一家人來說，都是很重要的空間。因為一家人可以聚集在此煮飯、吃、喝、聊天，或是單純過度一個下午茶時光。

有些廚房特別小，收納物品或許會比較困難，也會需要容納兩到三人的餐桌。

不過，我們有許多專家，可以解決這些問題！因為太多人家裡都只能規劃小廚房，以下就先整理11個案例，讓你偷學如何規劃！