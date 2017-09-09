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11間完美小廚房

Peggy Yu Peggy Yu
Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО 廚房
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廚房對於一家人來說，都是很重要的空間。因為一家人可以聚集在此煮飯、吃、喝、聊天，或是單純過度一個下午茶時光。

有些廚房特別小，收納物品或許會比較困難，也會需要容納兩到三人的餐桌。

不過，我們有許多專家，可以解決這些問題！因為太多人家裡都只能規劃小廚房，以下就先整理11個案例，讓你偷學如何規劃！

1.工業風廚房的設計

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura 廚房
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

超特別的廚房！牆面使用混凝土與開放式管線，這個廚房的櫥櫃你一定會多看一眼！

石灰色的檯面延伸到牆面右側，就可以直接做為餐桌。所以，你坐在餐桌就同時也是坐在廚房，更不占空間。

木頭地面與椅子，就是這個有點工業風又有點現代風廚房的設計風格連結。

2.檯面與工作桌結合在一起

One Roof House, mlnp architects mlnp architects 餐廳
mlnp architects

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這個廚房的不銹鋼檯面，讓空間看起來相當現代。

然而，結合大量的木材、餐桌與地板，這整個廚房與餐桌不會過於冷漠。

黑色酒吧椅子、吊燈，也將這空間點綴了工業風的感覺。

3.搶眼的紅色！

Casa - Praia de Tabatinga, Hurban Liv Arquitetura & Interiores Hurban Liv Arquitetura & Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores

Hurban Liv Arquitetura & Interiores
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores
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這個廚房設計成U形、兩側都朝外開放。

純白、有光澤的簡約廚房設計，給人留下深刻印象。狹長的走道則圍繞著U形廚房的兩側。

設計師選擇了鮮紅的椅子，與白色廚房的強烈對比。

4.輕如夏日微風

Kitchen homify 廚房 MDF White
homify

Kitchen

homify
homify
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彷彿淺綠色的夏日微風：這白色、簡約廚房，讓人留下輕盈的印象。

廚房和檯面也同樣是一個Ｌ形的設計，桌面就是流理台的一部分。

薄荷綠的柔和性，讓廚師與客人之間沒有隔閡，時尚的冰箱，佔用了廚房另一側，也成就此空間的薄荷綠的氛圍。

5.質樸愜意

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
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在這個小廚房，我們看到許多木頭元素、讓這個空間充滿鄉村風格。

這個廚房只有檯面採用白色設計，另外真皮與木頭打造的四張高腳椅，讓這廚房看起來像一個小酒館酒吧，你也可以聯繫我們的廚房規劃師，看看他給你什麼建議！

6.彩色對比

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО 廚房
Мастерская дизайна ЭГО

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這個藍色和白色的廚房，呈現Ｕ形。然而，我們的專家已經解決了這個餐桌的問題。

白色、簡約的桌子，將U形檯面往外延升、但故意被設置的比較低。經典的桌子左右有兩個高腳椅。另外，餐桌旁邊有小冰箱。三盞掛燈也為廚房帶來柔和的燈光。

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7. 經典和現代

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
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在下面的例子中，我們看到的是經典的家常廚房。

由於空間較小，我們的設計師只採用一張大餐桌，並且結合一張木頭桌子，延伸出來作為餐桌。

白色的彩繪木面板，也帶來溫暖的效果，柔軟的椅子則增添優雅的氛圍。

8.俏皮浪漫

Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F 廚房
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
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純粹的浪漫！這個廚房顯示俏皮的一面。

由於空間較小，我們的專家們，直接將餐桌安裝在廚房裡。加上四張凳子，你就可以在大窗戶前吃早餐。

懷舊的白色油漆櫥櫃，也與天然木材的流理台形成反差。

9.擴展檯面

Wickham House, C7 architects C7 architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

的確這個廚房不是很小，但這空間很完整完美，我們也不想做太多更動。

這間廚房的風格，是美麗的海濱別墅，常見於德國北部或在弗里西亞群島的居家設計。

白色廚房家具與溫暖的木頭元素結合，如流理臺面和木地板相同材質，成為一個完整的規劃。搭配藤條製成的酒吧凳子，一個完美的廚房誕生！

10. 不對稱設計

Une cuisine remise au goût du jour, Atelier Cuisine Atelier Cuisine 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

這是一個完全不對稱的設計！這個廚房一切都不同了！

我們的專家設計了兩個流理臺，不只是在不同的層次、也是不同形式。

遠處的中島是三角形，其中可以坐在其中一側，下方的則是橢圓形的，這裡可以再放置3張凳子。是一個很特別的廚房。

11.Ｕ型廚房再一間！

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley, Twenty 5 Design Twenty 5 Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Twenty 5 Design

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley

Twenty 5 Design
Twenty 5 Design
Twenty 5 Design

最後，我們用一間現代廚房案例為本篇畫下句點，由於空間很有限，我們的專家僅能將兩把椅子與小桌子規劃進來。但這樣就足以作為每日的用餐空間了。

另外，紅色吊燈和鮮花也讓這間廚房很值得一看！

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