廚房對於一家人來說，都是很重要的空間。因為一家人可以聚集在此煮飯、吃、喝、聊天，或是單純過度一個下午茶時光。
有些廚房特別小，收納物品或許會比較困難，也會需要容納兩到三人的餐桌。
不過，我們有許多專家，可以解決這些問題！因為太多人家裡都只能規劃小廚房，以下就先整理11個案例，讓你偷學如何規劃！
超特別的廚房！牆面使用混凝土與開放式管線，這個廚房的櫥櫃你一定會多看一眼！
石灰色的檯面延伸到牆面右側，就可以直接做為餐桌。所以，你坐在餐桌就同時也是坐在廚房，更不占空間。
木頭地面與椅子，就是這個有點工業風又有點現代風廚房的設計風格連結。
這個廚房的不銹鋼檯面，讓空間看起來相當現代。
然而，結合大量的木材、餐桌與地板，這整個廚房與餐桌不會過於冷漠。
黑色酒吧椅子、吊燈，也將這空間點綴了工業風的感覺。
這個廚房設計成U形、兩側都朝外開放。
純白、有光澤的簡約廚房設計，給人留下深刻印象。狹長的走道則圍繞著U形廚房的兩側。
設計師選擇了鮮紅的椅子，與白色廚房的強烈對比。
彷彿淺綠色的夏日微風：這白色、簡約廚房，讓人留下輕盈的印象。
廚房和檯面也同樣是一個Ｌ形的設計，桌面就是流理台的一部分。
薄荷綠的柔和性，讓廚師與客人之間沒有隔閡，時尚的冰箱，佔用了廚房另一側，也成就此空間的薄荷綠的氛圍。
在這個小廚房，我們看到許多木頭元素、讓這個空間充滿鄉村風格。
這個廚房只有檯面採用白色設計，另外真皮與木頭打造的四張高腳椅，讓這廚房看起來像一個小酒館酒吧，你也可以聯繫我們的廚房規劃師，看看他給你什麼建議！
這個藍色和白色的廚房，呈現Ｕ形。然而，我們的專家已經解決了這個餐桌的問題。
白色、簡約的桌子，將U形檯面往外延升、但故意被設置的比較低。經典的桌子左右有兩個高腳椅。另外，餐桌旁邊有小冰箱。三盞掛燈也為廚房帶來柔和的燈光。
在下面的例子中，我們看到的是經典的家常廚房。
由於空間較小，我們的設計師只採用一張大餐桌，並且結合一張木頭桌子，延伸出來作為餐桌。
白色的彩繪木面板，也帶來溫暖的效果，柔軟的椅子則增添優雅的氛圍。
純粹的浪漫！這個廚房顯示俏皮的一面。
由於空間較小，我們的專家們，直接將餐桌安裝在廚房裡。加上四張凳子，你就可以在大窗戶前吃早餐。
懷舊的白色油漆櫥櫃，也與天然木材的流理台形成反差。
的確這個廚房不是很小，但這空間很完整完美，我們也不想做太多更動。
這間廚房的風格，是美麗的海濱別墅，常見於德國北部或在弗里西亞群島的居家設計。
白色廚房家具與溫暖的木頭元素結合，如流理臺面和木地板相同材質，成為一個完整的規劃。搭配藤條製成的酒吧凳子，一個完美的廚房誕生！
這是一個完全不對稱的設計！這個廚房一切都不同了！
我們的專家設計了兩個流理臺，不只是在不同的層次、也是不同形式。
遠處的中島是三角形，其中可以坐在其中一側，下方的則是橢圓形的，這裡可以再放置3張凳子。是一個很特別的廚房。
最後，我們用一間現代廚房案例為本篇畫下句點，由於空間很有限，我們的專家僅能將兩把椅子與小桌子規劃進來。但這樣就足以作為每日的用餐空間了。
另外，紅色吊燈和鮮花也讓這間廚房很值得一看！
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