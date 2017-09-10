小清新獨棟屋: 擁有獨立庭院，藍天下的白色居所

韓國的這間特色小屋，有著可愛的斜角屋頂，家中也隨處可以看到斜角設計概念。
一二樓都有陽台，廚房則位於二樓；整個家的用品與氛圍都呈現濃厚的鄉村與文青風，此外，二樓還有一個很棒的設計，是大小朋友都會愛的小角落！快點跟著homify360一起去看！
這個兩個家都是同一位設計師的作品，外觀相當簡潔直接，小巧的窗戶與木頭門，讓你清楚知道功能與設計。
前庭都有停車位設計，並且用草地、木板、白色鐵柵欄做為區隔。還有木板作為車子的遮雨棚。
這兩戶人家家園都有低矮的圍欄，木板不在於防盜，只作為空間的區隔。
這個小花園沒有過多的樹木，而是種植較低的灌木，讓空間較為開闊。草地則鋪上石頭，以及擺放餐桌，就能在戶外用餐玩耍！
後院沒有太花俏的設計，卻有種屬於家的寧靜氛圍。
二樓陽台一進來是餐廳與廚房，這倒是比較特別的設計，廚房櫥櫃與電氣用品都靠牆、一致性的擺開，再度呈現簡潔的態度。
一旁就是餐桌，沒有多餘花俏的設計，就這樣倚靠著陽光、跟家人一起吃一頓飯吧！
特別喜歡這張藍色的椅子，與藍色窗簾一起，在這個純白與木頭色空間裡面很顯眼，將整體房屋的質感提升了不少！
選擇這種木頭桌腳設計，讓人覺得屋主就像是北歐文青一般的品味！ 桌上放了兩盆大小不同的盆栽，也有點延續後院的大自然氣息。
陽台的地板是混合木質的材質，配上白色的牆、綠色的盆栽，就像是無印設計的空間那樣簡單、日系！
大面的玻璃窗外面放置低矮的盆栽，以及拖鞋的位置，清楚讓客人知道該從哪裡進出。小小的屋簷能遮雨，也加裝了電燈照明。
這陽台有兩個入口，一個通往廚房，一個通往房間，兩個都加裝了藍色的窗簾遮光。
另一側的門則是通往廚房與一樓的樓梯。
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沿著屋簷的斜角設計，空間也有所調整，像是屋頂用了斜角的樑柱與斜角的牆壁。不過整體格局還是相當方正。
這裡的櫃子、用具、地板、傢俱都以藤織品、木製品材質為主，如此讓空間一致性高，也營造鄉村、樸實的文青風格。
上方燈光安裝在斜面的天花板處，讓照明無死角。
從餐廳角度往房間看，物品都靠牆擺放，整齊、潔白又透亮的空間讓人感覺很舒服，彷彿可以呼吸到新鮮空氣。
看看樓梯一旁的牆面是透明玻璃，廚房也有大玻璃門，讓光線隨處穿透。
往下看是木頭的樓梯，走到一半還有窗戶可以往外戶外看看。
往上看是一道斜角的玻璃牆面，有趣的小設計再度喚起屋簷的斜角模樣，設計師的用心就在這種小地方展現！
樓梯沒有扶把，但有一座方形的簡潔牆面以維護上下樓安全。
傳統韓國人家都會在屋頂或戶外擺放一個懶人亭一般的空間，作為聚餐、休憩之用途。
這個家也不例外，但是將它改變作為在樓梯上方的閒置空間，一般人可能會把它作為儲藏室。
懶人亭有一個對外窗戶，還有竹遮簾與木頭躺枕，想坐想躺都可以！想看電視或發呆，是屬於大小朋友的秘密基地！