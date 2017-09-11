10間超樸實又超受歡迎的餐廳設計

在本篇裡，我們要給你10間鄉村風格的餐廳，這也是最近很流行的風格。

質樸的風格雖然有些原始、但大部份的人都會喜歡這種不過度裝潢、返樸歸真的風格。

從自然界中取得的材料，讓空間風格一目了然，呈現粗糙和溫度之間、一個有趣的設定。

它也會喚起熟悉的空間、像是祖父母的房子，或是新鮮出爐麵包的香味。就光是這幾個原因，就很足以來介紹這10間樸實的餐廳，一起來看看！