10間超樸實又超受歡迎的餐廳設計

在本篇裡，我們要給你10間鄉村風格的餐廳，這也是最近很流行的風格。
質樸的風格雖然有些原始、但大部份的人都會喜歡這種不過度裝潢、返樸歸真的風格。
從自然界中取得的材料，讓空間風格一目了然，呈現粗糙和溫度之間、一個有趣的設定。
它也會喚起熟悉的空間、像是祖父母的房子，或是新鮮出爐麵包的香味。就光是這幾個原因，就很足以來介紹這10間樸實的餐廳，一起來看看！
鄉村風也是可以大膽結合的木材、石頭和磚，來打造一個強烈的風格。當然，這些素材必須有些共同點，像是有點磨損的感覺、幾近沒有處理加工的過程，才能很協調地擺放在一起！
很簡單的設計，像這個桌子和長凳，都是融合不同材料而打造出來一樣的紋路。
上方經典設計，如葉草一般的燈和裝飾，呼應壁紙、平衡這間餐廳的風格也增添曲線和柔和性。
當建築本身已經包含了質樸的素材，像是讓我們一眼可見這些天花板木頭橫梁，就已經是絕佳設計，因為質樸素材本身就可以取代很多裝飾！
與我們的專家討論看看應該如何做吧！
這個非常舒適的餐廳，將許多裝飾品融合在一起，並且打造一個非常溫馨的氛圍。
像是這個原木樓梯、家具、植栽、與其他小件裝飾品互相結合，共同打造出家的感覺。
兩種裝飾風格可以互補和加強。像這個簡單又別緻的鄉村風格，就是一個安全的賭注。這個環境也平衡了男性和女性的特質。
質樸的餐廳，若搭配跳tone的椅子，會很有fu。
像這個木桌可以搭配木製長椅，但若使用不同材質，如鐵椅子或其它材料，結果會更有吸引力！
這種風格可以創造效果！使用鋸木架支撐的原木的長桌，若是木頭越寬、越粗就越好！
若是木頭在處理紋絡、顏色、細節上都更為細緻、更豐富，也會帶來更質樸的感覺！像這張桌子結合了幾種風格，完美增強樸實的鄉村味。
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