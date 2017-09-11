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10間超樸實又超受歡迎的餐廳設計

Peggy Yu Peggy Yu
ヴィンテージナチュラルスタイルのショールーム, JUST JUST 餐廳 石器 Grey
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在本篇裡，我們要給你10間鄉村風格的餐廳，這也是最近很流行的風格。

質樸的風格雖然有些原始、但大部份的人都會喜歡這種不過度裝潢、返樸歸真的風格。

從自然界中取得的材料，讓空間風格一目了然，呈現粗糙和溫度之間、一個有趣的設定。

它也會喚起熟悉的空間、像是祖父母的房子，或是新鮮出爐麵包的香味。就光是這幾個原因，就很足以來介紹這10間樸實的餐廳，一起來看看！

1.三重牆面素材

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria 廚房
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

鄉村風也是可以大膽結合的木材、石頭和磚，來打造一個強烈的風格。當然，這些素材必須有些共同點，像是有點磨損的感覺、幾近沒有處理加工的過程，才能很協調地擺放在一起！

2.鄉村風與復古傢俱

ヴィンテージナチュラルスタイルのショールーム, JUST JUST 餐廳 石器 Grey
JUST

JUST
JUST
JUST

質樸的風格可以從很多方面堆疊起來，像是這個家具，就是有點復古、未經雕琢，是這種風格的理想選擇。

3.回歸原點

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Little Mill House

Rustic Tropical Dining Room

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

很簡單的設計，像這個桌子和長凳，都是融合不同材料而打造出來一樣的紋路。

上方經典設計，如葉草一般的燈和裝飾，呼應壁紙、平衡這間餐廳的風格也增添曲線和柔和性。

4.回歸建築本身

homify 餐廳
homify

homify
homify
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當建築本身已經包含了質樸的素材，像是讓我們一眼可見這些天花板木頭橫梁，就已經是絕佳設計，因為質樸素材本身就可以取代很多裝飾！

與我們的專家討論看看應該如何做吧！

5.打造家的感覺

Casa Claudia Carboni, Susana Bellotti Arquitectos Susana Bellotti Arquitectos 餐廳
Susana Bellotti Arquitectos

Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos

這個非常舒適的餐廳，將許多裝飾品融合在一起，並且打造一個非常溫馨的氛圍。

像是這個原木樓梯、家具、植栽、與其他小件裝飾品互相結合，共同打造出家的感覺。

6簡單又復古別緻

Home Staging Pecan Valley San Antonio Tx Noelia Ünik Designs 餐廳
Noelia Ünik Designs

Home Staging Pecan Valley San Antonio Tx

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs

兩種裝飾風格可以互補和加強。像這個簡單又別緻的鄉村風格，就是一個安全的賭注。這個環境也平衡了男性和女性的特質。

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7.圓桌

homify 餐廳
homify

homify
homify
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雖然木製長方形桌子是比較常見，但我們覺得圓形木桌，較為質樸、也很有感覺。特別適合較小的餐廳。

8.椅子的可能性

Fabien Charuau - Recent Projects Fabien Charuau Photography 餐廳
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau – Recent Projects

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

質樸的餐廳，若搭配跳tone的椅子，會很有fu。

像這個木桌可以搭配木製長椅，但若使用不同材質，如鐵椅子或其它材料，結果會更有吸引力！

9.原木桌

Fliesen im Wohnbereich, Boddenberg Boddenberg 餐廳
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

這種風格可以創造效果！使用鋸木架支撐的原木的長桌，若是木頭越寬、越粗就越好！

10.注意細節

Dining- Open plan JSD Interiors 餐廳 木頭 Grey
JSD Interiors

Dining- Open plan

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

若是木頭在處理紋絡、顏色、細節上都更為細緻、更豐富，也會帶來更質樸的感覺！像這張桌子結合了幾種風格，完美增強樸實的鄉村味。

繼續看：8 間小公寓必備的現代風餐廳

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