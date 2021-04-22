9種不同材質、不同款式的屋頂及天花設計

我們平常很少特別介紹到屋頂或天花設計，因為它也許沒有像客廳或者入口般受注目，而且一般屋頂的設計變化不算多。而今天我們卻希望以屋頂及天花作為我們的主角！你知道嗎，屋頂或天花板設計也可以很多樣，從材質的選擇到各種顏色的搭配，我們其實可以從很多方面來打造一個與眾不同的屋頂！

接下來我們會介紹9種無論材質還是款式都不一樣的屋頂設計！不管你想要一個經典屋頂、現代屋頂還是以防水防曬為重點的實際型屋頂，都可以從今天的這個點子簿裡獲得一些靈感。如果你也對屋頂或天花設計感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔，現在就先來細閱以下的文章來取靈感吧～ 對了，如果你有更多的問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～