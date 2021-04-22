9種不同材質、不同款式的屋頂及天花設計

這一個由木材與鋼材組成的戶外棚架就像是這棟時尚平房的額外屋頂一樣，它的設計乾淨俐落，非常適合喜歡時尚簡約風的你們。
以瓦片鋪設而成的屋頂部分，以及磚牆兩者放在一起，展示了經典的設計風格。而這裡最特別的是，除了傳統的設計外，房子的另一屋頂則是以鋼材及玻璃打造而成，整體呈現出一個新舊交融的觀感與氛圍。
這一個屋頂一貫室內設計的工業風風格，帶有不平均又隨性的紋理，而且感覺時尚不累贅！
另一個打造完美工業風的選擇就是這種鐵皮屋頂材料！市面上除了鐵皮屋頂材質可供選擇之外，還有圖中的烤漆鋼板等等！
百葉窗大家見過得很多，那你有看過這種由木條組成的百葉屋頂嗎？它具有通風以及散熱的實用功能，而且木材非常耐看！
傳統觀念就是家裡盡量不要出現橫樑，因為人們認為它們會破壞房子觀感或者犯了風水學上的大忌。然而，國外有不少設計師都喜歡打造出這個以木製橫樑為焦點的美麗天花呢！
這一個房子採用的橫樑比剛剛的幼，看起來更細膩。而天花材質種類與配色以及整個客廳的設計相互配合，和階之中又帶有不少美感。
由墨西哥設計公司VMARQUITECTURA打造的這個金屬屋頂也太特別、太酷了吧！金屬架子本身已經滿有看頭，更棒的是整個空間在陽光照耀之下會充滿著獨特的影子呢！
這個屋頂由輕盈的鋁材作支架，並鋪設了不少耐用的PC膠板，無論是透光度還是防水度都是一級棒喔！
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