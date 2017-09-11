5 款不花大錢的神奇陽台改造

還在為改造陽臺傷腦筋，卻缺乏好的創意靈感，不知如何下手嗎？今天，我們為你帶來 5 款神奇的陽台改造範例，它們可以讓你的陽台完全改觀，卻又不需花上大筆的預算。事實上，只要用上一些小技巧，你的陽台就會變得讓你完全認不出來！準備好了嗎？一起來參觀吧！
這處角落看來是個不錯的空間，但顯然被閒置未利用。除了有個晾衣架，伴著土色牆面和地板，看來相當單調乏味。
正如你所見到的，這個空間已完成了變身！運用回收托盤和木箱，你根本不需要花大錢，就能讓它變得舒適又美觀！
木頭塗上了與牆壁和地板相融的色調，上面再擺上抱枕，搭配五顏六色的植栽，讓這個空間成為一個小綠洲。
陽臺上如果有足够的空間，就能創造出良好的家居環境。在夏季時，你應該好好改善陽台的運用，不要辜負了它的先天優點。
一張小桌子和兩把椅子，就足以創造出理想的戶外空間。儘管傢俱設計相當簡單，色彩的選擇與裝潢上的細節，就足以讓這處陽臺變成一個非常酷的空間。
露台的特點就是它通常擁有很大的空間。但照片中的這處露台卻完全被荒廢了！
休息椅仍然保留著，只是增加了一些觸手可得的細節。這裡我們再次看到使用回收的蔬菜籃，加上漂亮的花朵，就讓人眼目一新！
這座陽臺絲毫不起眼，但只要我們為它添加些色彩，就可以讓它大大地改變。
擺上一組桌椅，上面放上水果鮮花，就讓這座老舊陽台變成最漂亮的空間！
毫無疑問，這座陽臺首需要務，就是得把它清掃得乾乾淨淨，除去凋萎的植物，並讓它展現該有的潛力。
幾乎認不出來了吧？清潔陽臺後，它已變得煥然一新！簡單擺上桌椅，加上一片鮮亮的地毯，就帶來了溫馨的風格。
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