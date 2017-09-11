5 款不花大錢的神奇陽台改造

正如你所見到的，這個空間已完成了變身！運用回收托盤和木箱，你根本不需要花大錢，就能讓它變得舒適又美觀！

木頭塗上了與牆壁和地板相融的色調，上面再擺上抱枕，搭配五顏六色的植栽，讓這個空間成為一個小綠洲。