廚房是家中廚神燒出美味料理的重要地點，因此絕對要費點心思妝點這個區域。由於現代的家庭擁有的生活面積有限，因此設計師會將廚房與用餐區結合在一塊，因此這個區域更是讓全家一邊用餐，一邊閒話家常的溫馨角落。

如果說家中的生活面積不大，手頭的預算也有限的話，你依舊可以擁有別緻又高機能性的廚房。這一本點子簿為大家找來 10 種小預算也能擁有的別緻廚房，跟著我們的腳步一起欣賞更多細節吧~