廚房是家中廚神燒出美味料理的重要地點，因此絕對要費點心思妝點這個區域。由於現代的家庭擁有的生活面積有限，因此設計師會將廚房與用餐區結合在一塊，因此這個區域更是讓全家一邊用餐，一邊閒話家常的溫馨角落。
如果說家中的生活面積不大，手頭的預算也有限的話，你依舊可以擁有別緻又高機能性的廚房。這一本點子簿為大家找來 10 種小預算也能擁有的別緻廚房，跟著我們的腳步一起欣賞更多細節吧~
首先看到的這間小廚房倚著狹窄的牆面，雖然說只有三個櫥櫃那麼大，但是功能齊全，而上方的櫥櫃也能滿足收納的需求。
黑色的廚房櫥櫃在白色牆面的襯托之下更為顯眼，一字型的設計最適合不大的空間。
這間小廚房的流理檯面與木頭的吧檯桌結合在一起，讓等著上菜的人與燒菜的人能夠與彼此互動。
白色系的廚房乍看之下沒有什麼特別之處，然而仔細一看，局部牆面的灰以及牆面的方格，都是讓廚房更有魅力的小細節。
淺色系的廚房讓人感到非常舒服，即使是狹長的空間，也不會感到擁擠。
ㄇ 字形的設計可以分隔出廚房的不同機能，對於料理的人來說十分方便。
不看地板的話，這間結合黑與白的小廚房充滿現代感! 然而往下一看，獨特的圖樣磁磚非常有歐式老公寓的魅力，兩者結合之後，更有不同的韻味。
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