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10 種小預算也能擁有的別緻廚房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Il moderno, Annalisa Carli Annalisa Carli 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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廚房是家中廚神燒出美味料理的重要地點，因此絕對要費點心思妝點這個區域。由於現代的家庭擁有的生活面積有限，因此設計師會將廚房與用餐區結合在一塊，因此這個區域更是讓全家一邊用餐，一邊閒話家常的溫馨角落。

如果說家中的生活面積不大，手頭的預算也有限的話，你依舊可以擁有別緻又高機能性的廚房。這一本點子簿為大家找來 10 種小預算也能擁有的別緻廚房，跟著我們的腳步一起欣賞更多細節吧~

1. 利用牆面的空間

OSTIENSE FLAT, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors 廚房
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

首先看到的這間小廚房倚著狹窄的牆面，雖然說只有三個櫥櫃那麼大，但是功能齊全，而上方的櫥櫃也能滿足收納的需求。

2. 時尚派頭

Casa Ellecì, SuMisura SuMisura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
SuMisura

SuMisura
SuMisura
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深灰色的櫥櫃出人意料地毫不壓縮空間，反而展現了時尚的好品味。而現代化的廚房家電，對於料理的人來說更是超級便利!

3. 純白小廚房

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homify

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在開放式的空間中，設計二字形的廚房，可以讓燒菜的人享有隱私感，在屬於自己的小天地中大展身手。

4. 簡約風格

Ristrutturazione e un nuovo design dato all'appartamento del 19° secolo a Foligno, CHIARA MARCHIONNI ARCHITECT CHIARA MARCHIONNI ARCHITECT 廚房 複合木地板 Grey
CHIARA MARCHIONNI ARCHITECT

CHIARA MARCHIONNI ARCHITECT
CHIARA MARCHIONNI ARCHITECT
CHIARA MARCHIONNI ARCHITECT

黑色的廚房櫥櫃在白色牆面的襯托之下更為顯眼，一字型的設計最適合不大的空間。

5. 送餐區兼吧台區

Villa Borca di Cadore Dolomiti, Luisa Fontanella architetto Luisa Fontanella architetto 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Luisa Fontanella architetto

Luisa Fontanella architetto
Luisa Fontanella architetto
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這間小廚房的流理檯面與木頭的吧檯桌結合在一起，讓等著上菜的人與燒菜的人能夠與彼此互動。

6. L 型廚房

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M2Bstudio

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M2Bstudio
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L 型的廚房正好符合牆面的尺寸，上下皆設計了櫥櫃，收納空間超充足!

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7. 不單調的小創意

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Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
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白色系的廚房乍看之下沒有什麼特別之處，然而仔細一看，局部牆面的灰以及牆面的方格，都是讓廚房更有魅力的小細節。

8. 淺色系的廚房

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studio wok

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studio wok
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淺色系的廚房讓人感到非常舒服，即使是狹長的空間，也不會感到擁擠。

9. ㄇ 字形的設計

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salvatore cannito architetto

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salvatore cannito architetto
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ㄇ 字形的設計可以分隔出廚房的不同機能，對於料理的人來說十分方便。

10. 地板是亮點!

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Rimolo &amp; Grosso, arquitectos

Rimolo & Grosso, arquitectos
Rimolo &amp; Grosso, arquitectos
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不看地板的話，這間結合黑與白的小廚房充滿現代感! 然而往下一看，獨特的圖樣磁磚非常有歐式老公寓的魅力，兩者結合之後，更有不同的韻味。

延伸閱讀: 廚房油煙退散！14種開闊通透的廚房設計

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