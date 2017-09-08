點亮適合住家的那盞燈:良好照明的選擇

從古至今在人們面對夜晚來臨時的課題就是照明這一件事，居家環境中的每一個場域的照明，都有著不同的機能性。隨著時代的進步，以及人們對於居家美感的重視，燈光也不僅扮演著照明的角色，更涵蓋了額外的藝術價值。而在居家的環境中，每個角落都是相當重要的，點子簿這次就要讓你知道居家的每個環境，該如何選擇正確的照明，來發揮燈光的最高價值。
在烹飪的過程中，對於食材的熟成過程，若無良好的照明是很難得知食物的變化過程，因此廚房不僅僅只需要一盞天花板燈而已。在櫥櫃的位置內嵌適合的燈光，就可以等有效地替烹飪這件事增加很多助力。而如果能在擁有中島的廚房中，多架設投射燈，那麼廚房也能瞬間化身成為有情調的小酒吧。
浴室的照明通常是容易被忽略的，但只要一忽略，浴室也很容易成為讓人不喜歡的室內空間。而在浴室的照明可以分為兩部分，一部分是能照亮整個空間的照明，另一部分則可以著重在鏡子前的照明，這可以同時補強原先照明的不足，也可以讓鏡面能更完全的發揮功效。
入口的照明絕對是必須的，在這裡有絕大部分的層面是考量到安全的緣故，良好的入口照明可以減少很多災害或意外的發生。而在入口的照明除了選擇傳統的燈光外，還可以選用能夠感應動態的智能燈光，以期達到省電之效果；而若為了增添情調或藝術價值，內嵌於樓梯或牆面的照明，也是相當值得考慮的。
臥室是個讓人休息的地方，而這樣的場所若使用過於強烈的照明肯定是相當不合適的，但柔和的燈光並不代表昏暗，利用繞射或反射甚至間接照明的方式，依舊可以替臥室創造出柔和且明亮的光源。
如果在餐廳能夠有良好的照明，那麼菜餚肯定更能兼顧色香味。良好的餐廳照明除了替用餐提供更舒適的環境外，同時也更能凝聚家庭的心。
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走廊雖說是連接居家空間的通道，但實際上它更是一個急需照明的場域，在空間的轉移上可以透過走廊的照明得到更舒適的感受，也同時能避免居家意外的發生。而在這裏的照明方式也更能體現出個人對於燈光風格的營造，不管是柔美或是明亮，甚至繽紛絢麗，都可以在此盡情發揮。
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