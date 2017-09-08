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點亮適合住家的那盞燈:良好照明的選擇

Yungshun Lee Yungshun Lee
Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片 合板
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從古至今在人們面對夜晚來臨時的課題就是照明這一件事，居家環境中的每一個場域的照明，都有著不同的機能性。隨著時代的進步，以及人們對於居家美感的重視，燈光也不僅扮演著照明的角色，更涵蓋了額外的藝術價值。而在居家的環境中，每個角落都是相當重要的，點子簿這次就要讓你知道居家的每個環境，該如何選擇正確的照明，來發揮燈光的最高價值。

1.廚房照明

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片 合板
Paula Herrero | Arquitectura

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在烹飪的過程中，對於食材的熟成過程，若無良好的照明是很難得知食物的變化過程，因此廚房不僅僅只需要一盞天花板燈而已。在櫥櫃的位置內嵌適合的燈光，就可以等有效地替烹飪這件事增加很多助力。而如果能在擁有中島的廚房中，多架設投射燈，那麼廚房也能瞬間化身成為有情調的小酒吧。

2.浴室照明

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living 浴室
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
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浴室的照明通常是容易被忽略的，但只要一忽略，浴室也很容易成為讓人不喜歡的室內空間。而在浴室的照明可以分為兩部分，一部分是能照亮整個空間的照明，另一部分則可以著重在鏡子前的照明，這可以同時補強原先照明的不足，也可以讓鏡面能更完全的發揮功效。

3.入口照明

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos 窗戶
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

入口的照明絕對是必須的，在這裡有絕大部分的層面是考量到安全的緣故，良好的入口照明可以減少很多災害或意外的發生。而在入口的照明除了選擇傳統的燈光外，還可以選用能夠感應動態的智能燈光，以期達到省電之效果；而若為了增添情調或藝術價值，內嵌於樓梯或牆面的照明，也是相當值得考慮的。

4.臥室照明

Guest room Zodiac Design 臥室
Zodiac Design

Guest room

Zodiac Design
Zodiac Design
Zodiac Design

臥室是個讓人休息的地方，而這樣的場所若使用過於強烈的照明肯定是相當不合適的，但柔和的燈光並不代表昏暗，利用繞射或反射甚至間接照明的方式，依舊可以替臥室創造出柔和且明亮的光源。

5.餐廳照明

Longhurst Road, Collective Works Collective Works 餐廳
Collective Works

Collective Works
Collective Works
Collective Works

如果在餐廳能夠有良好的照明，那麼菜餚肯定更能兼顧色香味。良好的餐廳照明除了替用餐提供更舒適的環境外，同時也更能凝聚家庭的心。

餐廳是一家人聚會的場所，點這裡看更多餐廳的設計。

6.走廊照明

114, URBN URBN 牆面
URBN

URBN
URBN
URBN

走廊雖說是連接居家空間的通道，但實際上它更是一個急需照明的場域，在空間的轉移上可以透過走廊的照明得到更舒適的感受，也同時能避免居家意外的發生。而在這裏的照明方式也更能體現出個人對於燈光風格的營造，不管是柔美或是明亮，甚至繽紛絢麗，都可以在此盡情發揮。

想看更多照明的設計，你可以看看:12 個點亮住家外觀的照明設計！

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