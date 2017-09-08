點亮適合住家的那盞燈:良好照明的選擇

入口的照明絕對是必須的，在這裡有絕大部分的層面是考量到安全的緣故，良好的入口照明可以減少很多災害或意外的發生。而在入口的照明除了選擇傳統的燈光外，還可以選用能夠感應動態的智能燈光，以期達到省電之效果；而若為了增添情調或藝術價值，內嵌於樓梯或牆面的照明，也是相當值得考慮的。