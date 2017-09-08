超時尚平房：一個純白透亮的通透系現代居所

homify 常帶大家藉著建築到世界旅遊，而今天我們的目的地是祕魯的利馬市。來自秘魯的專家依照屋主的需求，打造出一間純白的現代風平房。雖然說許多人聯想到平房，腦中就會出現簡陋的畫面，然而這間充滿通透感的白色平房散發著絕佳的現代時尚感，室內寬敞明亮，讓人一進屋子就不想再出門。由於屋主一家人都非常熱愛戶外的生活，因此專家打造了有遮陽棚的露台區，而庭院草坪上的木頭甲板也是絕佳的休憩區。
準備好了嗎? 一起出發欣賞這間美麗的平房吧!
綠油油的草坪上，鋪上了由兩個長方形交叉堆疊而成的木頭甲板。美麗的木頭甲板引著訪客來到有遮陽棚的美麗露臺。這樣引人入勝的畫面，是不是讓你更好奇室內的樣貌呢?
從這個角度，你可以發現露臺以及室內的空間幾乎毫無阻礙，這樣充滿開放感的設計，也是現代人偏好的格局。
現在讓我們走到平房的正面，原來看似平凡的純白混凝土牆上有那麼多幾何狀的小細節。除了美觀有創意之外，對於通風也有很大的助益。
平房通常所佔的面積不大，又因為只有一層樓，所以專家會選擇整合式的設計，讓不同的生活領域結合在一塊。
戶外的用餐區走簡約風格，花草則成為最美麗的點綴。
最後一站來到了廚房，延續純白的主旨，廚房讓人感到清新舒適。現代化的家電，則是廚神們的好幫手。
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