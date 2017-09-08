你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

超時尚平房：一個純白透亮的通透系現代居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

homify 常帶大家藉著建築到世界旅遊，而今天我們的目的地是祕魯的利馬市。來自秘魯的專家依照屋主的需求，打造出一間純白的現代風平房。雖然說許多人聯想到平房，腦中就會出現簡陋的畫面，然而這間充滿通透感的白色平房散發著絕佳的現代時尚感，室內寬敞明亮，讓人一進屋子就不想再出門。由於屋主一家人都非常熱愛戶外的生活，因此專家打造了有遮陽棚的露台區，而庭院草坪上的木頭甲板也是絕佳的休憩區。

準備好了嗎? 一起出發欣賞這間美麗的平房吧!

草坪，木頭與混凝土

CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Karím Chaman Arquitectos

Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos

CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Karím Chaman Arquitectos

Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos

綠油油的草坪上，鋪上了由兩個長方形交叉堆疊而成的木頭甲板。美麗的木頭甲板引著訪客來到有遮陽棚的美麗露臺。這樣引人入勝的畫面，是不是讓你更好奇室內的樣貌呢?

近距離欣賞露臺

CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Karím Chaman Arquitectos

Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos

從這個角度，你可以發現露臺以及室內的空間幾乎毫無阻礙，這樣充滿開放感的設計，也是現代人偏好的格局。

原來有那麼多驚人的小細節!

CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Karím Chaman Arquitectos

Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos

現在讓我們走到平房的正面，原來看似平凡的純白混凝土牆上有那麼多幾何狀的小細節。除了美觀有創意之外，對於通風也有很大的助益。

整合式的設計

CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Karím Chaman Arquitectos

Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos

平房通常所佔的面積不大，又因為只有一層樓，所以專家會選擇整合式的設計，讓不同的生活領域結合在一塊。

美麗的戶外用餐區

CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 餐廳
Karím Chaman Arquitectos

Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos

戶外的用餐區走簡約風格，花草則成為最美麗的點綴。

廚房

CASA DE PLAYA M.M., Karím Chaman Arquitectos Karím Chaman Arquitectos 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Karím Chaman Arquitectos

Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos
Karím Chaman Arquitectos

最後一站來到了廚房，延續純白的主旨，廚房讓人感到清新舒適。現代化的家電，則是廚神們的好幫手。

延伸閱讀: 一間藏有秘密的 Ｌ 形玻璃木屋

8 個把你的家變得更有質感的訣竅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了