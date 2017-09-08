超時尚平房：一個純白透亮的通透系現代居所

homify 常帶大家藉著建築到世界旅遊，而今天我們的目的地是祕魯的利馬市。來自秘魯的專家依照屋主的需求，打造出一間純白的現代風平房。雖然說許多人聯想到平房，腦中就會出現簡陋的畫面，然而這間充滿通透感的白色平房散發著絕佳的現代時尚感，室內寬敞明亮，讓人一進屋子就不想再出門。由於屋主一家人都非常熱愛戶外的生活，因此專家打造了有遮陽棚的露台區，而庭院草坪上的木頭甲板也是絕佳的休憩區。

準備好了嗎? 一起出發欣賞這間美麗的平房吧!