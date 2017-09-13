10間便宜又美觀的完美組合屋

組合屋有許多優點，比鋼筋混凝土結構的房屋更好。第一，它可以在很短的時間建構起來，你不必等待太久。因為組合屋的材料與組裝都在工廠製作而成，這是非常經濟實惠的。在價格上大概只有一般混凝土屋的三分之一。

此外，它有很好的隔熱性、品質也很好，特別是針對自然災害，如地震，也是為什麼組合屋可以流行的原因。德國人也越來越喜歡組合屋。

今天的案例先介紹10間土耳其來的組合屋。一起來認識看看！