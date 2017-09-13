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10間便宜又美觀的完美組合屋

Peggy Yu Peggy Yu
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組合屋有許多優點，比鋼筋混凝土結構的房屋更好。第一，它可以在很短的時間建構起來，你不必等待太久。因為組合屋的材料與組裝都在工廠製作而成，這是非常經濟實惠的。在價格上大概只有一般混凝土屋的三分之一。

此外，它有很好的隔熱性、品質也很好，特別是針對自然災害，如地震，也是為什麼組合屋可以流行的原因。德國人也越來越喜歡組合屋。

今天的案例先介紹10間土耳其來的組合屋。一起來認識看看！

1.適合家庭

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第一個例子是在土耳其的安卡拉，這間組合屋的外觀是採用木頭材質、兩層樓的美式房屋。

屋子總面積30坪，相當適合作為小家庭的屋子。

至於顏色使用了紫色、綠色和白色。這間房子的價格大概290萬台幣（約7萬4千英鎊）。

2. 12坪的房子

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第二個例子是12坪小屋子。

建築的外觀是黃色的，也可以依照需求換不同顏色。可以從平面圖看到，客廳、廚房、臥室、衛浴相對位置。另外也有天井。它的價格相當便宜：90萬台幣（約2萬3千英鎊）。

3.雙層組合屋

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另外一個兩層樓的組合屋，採用米色的暖色系外觀。總面積為30坪（約100平方公尺），建築物的底樓有一間寬敞的客廳、開放式廚房、浴室、和一個寬敞的庭院。二樓有兩間臥室、衛生間、走廊以及陽台。這家的價格為210萬台幣（約5萬4千英鎊）。

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4. 現代住宅

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接下來我們來看單層的組合屋。它是一個較大的房子，總面積約29坪（98平方公尺）。

深綠色的屋頂與灰色外觀，不像一般磚塊的形狀。這個家的窗戶可以是長且窄的。這個家有狹長的大廳、客廳、廚房、浴室和3間臥室可用。售價約為180萬台幣（約4萬6千英鎊）。

5.黑色和白色

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這間兩層樓組合屋，是我們目前看到最大間的。總面積為50坪（約為170平方公尺），房子的成本580萬台幣（約為15萬英鎊）。

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6.小巧可愛的屋子

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這間屋子相當小巧，總面積9坪（約30平方公尺）。房子的價格是82萬元（約2萬1千英鎊）。

7.木頭的組合屋

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另一個小巧的組合屋只有12坪（約40平方公尺）。費用為110萬元（約2萬8千英鎊）。從外觀來看，它是溫暖的木質小屋。

8.現代的外觀

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這間兩層樓的組合屋空間剛剛好。一樓有客廳、廚房、浴室、庭院。二樓有兩間臥室、一間浴室和一個陽台。

9.豪華組合屋

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這間兩樓的組合屋打破你對組合屋的既有印象！

10.美式風格的房子

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我們的最後一個例子是具有美式風格的兩層樓組合屋。

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