夾層小套房怎麼設計？一個簡約現代風的完美實例！

這個小巧精緻的挑高物件，藏匿於城市叢林的低調奢華，有著濃烈的個性氛圍。
在擁有絕佳大自然綠意景觀的居所裡，聽不到吵雜喧嘩，只有爵士的慵懶及藍調的隨性。設計師選用強烈的藍色與黑色，點綴在空間裡頭，彷彿爵士樂與藍調的互動激起漣漪。
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客廳與餐廳在一起，開放式設計較為穿透，利用顏色來作為區隔。
客廳的裝飾物件都不相同，黑色的門、牆壁層板、黃色單人與灰色三人沙發、圓形吊燈等，在在展現設計師的搭配技巧。
另外，餐廳這個懸吊吊燈可以移動，讓餐桌也能作為工作桌使用。
開放式的餐廚區域，在女主人替家人準備料理時，亦可保持與家人們的聊天互動，將彼此分享生活感受讓心緊緊的聚在一起。
冰箱收納在牆面裡，讓空間簡潔與整齊不凌亂。餐椅與牆面都是一樣的藍色，再度加強餐廳的一致性氛圍。
沿鐵件的空中輕盈樓踏步道來到上層空間，在柔和的燈光下，爵士藍調輕快慢舞。
地面上擺了地燈與抱枕、以及小沙發，與好友躺在這裡放空也是一個不錯的點子！有親友來也可以多作為一個客房空間。
沿著樓梯到天花夾層更衣室，以低甲醛系統櫃增加收納機能，沒有門的衣櫃設計，拿取物品更為方便。
搭配鐵件設計的簡約的化妝檯，有鏡子與工業風的燈具，讓更衣室空間不單調，也方便外出時做穿搭打扮。
書房的樓梯一樣沒有扶把，較為開闊的設計較沒有壓迫感。
樓梯下方不但可以收納物品，也設計了小衣架，可以懸掛物品。
這間的牆面則選用珪藻土來調節濕氣，賦予灰色牆面更多意境與層次。
延著鋼骨樓梯走到上夾層，床頭增加收納性。
櫃上擺床頭燈，讓晚上休閒閱讀時有個舒適的小天地，一旁的鐵件讓夾層空間多了穿透感，讓整體感受更寬敞！