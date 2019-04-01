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夾層小套房怎麼設計？一個簡約現代風的完美實例！

Peggy Yu Peggy Yu
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這個小巧精緻的挑高物件，藏匿於城市叢林的低調奢華，有著濃烈的個性氛圍。

在擁有絕佳大自然綠意景觀的居所裡，聽不到吵雜喧嘩，只有爵士的慵懶及藍調的隨性。設計師選用強烈的藍色與黑色，點綴在空間裡頭，彷彿爵士樂與藍調的互動激起漣漪。

這個空間想要你放慢生命步伐，提升生活格調、詮釋出生活的新態度，現在就跟著homify360一起去看看！

客廳往外看

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寓子設計

爵士藍調

寓子設計
寓子設計
寓子設計

客廳與餐廳在一起，開放式設計較為穿透，利用顏色來作為區隔。

客廳的裝飾物件都不相同，黑色的門、牆壁層板、黃色單人與灰色三人沙發、圓形吊燈等，在在展現設計師的搭配技巧。

另外，餐廳這個懸吊吊燈可以移動，讓餐桌也能作為工作桌使用。

客廳往內看

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寓子設計

爵士藍調

寓子設計
寓子設計
寓子設計

走入客廳，可以看到灰色、白色、藍色的基礎色調，將空間做功能區分。

客廳地板有圓形的地毯、原木桌、吊燈，增加設計感，也平衡了狹長的空間。

客廳電視牆面

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寓子設計

爵士藍調

寓子設計
寓子設計
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純白鋼石地面與黑色線性切割的電視牆，似鋼琴的黑白鍵般，一起譜出空間的輕快曲調。

優雅的爵士藍俐落區分空間，也展現屋主個性。

挑高設計

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爵士藍調

寓子設計
寓子設計
寓子設計

挑高的設計隔出多一點使用空間，只用簡單的樓梯與圍欄就隔出一道休憩室。

而客廳吊燈也不單調，從樓上樓下都看的到、有存在感卻不會過度占空間，也銜接兩個空間。

餐廳一角

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爵士藍調

寓子設計
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開放式的餐廚區域，在女主人替家人準備料理時，亦可保持與家人們的聊天互動，將彼此分享生活感受讓心緊緊的聚在一起。

冰箱收納在牆面裡，讓空間簡潔與整齊不凌亂。餐椅與牆面都是一樣的藍色，再度加強餐廳的一致性氛圍。

往二樓與細節設計

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寓子設計

爵士藍調

寓子設計
寓子設計
寓子設計

走道上沉穩的灰色馬來漆與鏡面，營造出空間放大的立體視覺。牆面一角還有挖空設計，處處可見到設計師的用心。

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樓梯與圍欄設計

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爵士藍調

寓子設計
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沿鐵件的空中輕盈樓踏步道來到上層空間，在柔和的燈光下，爵士藍調輕快慢舞。

地面上擺了地燈與抱枕、以及小沙發，與好友躺在這裡放空也是一個不錯的點子！有親友來也可以多作為一個客房空間。

從二樓往下看

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寓子設計

爵士藍調

寓子設計
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穿透感讓人沒有壓力，營造更多使用空間。往下看就可以看到家人動態、在上在下都可以與家人一起聊天，卸下生活中的緊張壓力，放緩生活的步調。

主臥室

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寓子設計

爵士藍調

寓子設計
寓子設計
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主臥的床頭以白為主調，墨綠的牆面，有跳色舒暢及洗淨疲乏的療癒效果。

床頭櫃的部分，設計師巧妙運用木作規劃出不同方框造型，可增加置物空間卻也不失美感。

主臥更衣室

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爵士藍調

寓子設計
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沿著樓梯到天花夾層更衣室，以低甲醛系統櫃增加收納機能，沒有門的衣櫃設計，拿取物品更為方便。

搭配鐵件設計的簡約的化妝檯，有鏡子與工業風的燈具，讓更衣室空間不單調，也方便外出時做穿搭打扮。

書房樓梯

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寓子設計

爵士藍調

寓子設計
寓子設計
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書房的樓梯一樣沒有扶把，較為開闊的設計較沒有壓迫感。

樓梯下方不但可以收納物品，也設計了小衣架，可以懸掛物品。

這間的牆面則選用珪藻土來調節濕氣，賦予灰色牆面更多意境與層次。

書房設計

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爵士藍調

寓子設計
寓子設計
寓子設計

書房的位於大片窗戶前，有著良好的採光，白天不需要開燈。轉角的書桌設計也呼應了轉角的摟空樓梯。

樓梯下方的衣架也可以作為小小的休息空間，可以當成自己的秘密基地！

書房的臥室

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爵士藍調

寓子設計
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延著鋼骨樓梯走到上夾層，床頭增加收納性。

櫃上擺床頭燈，讓晚上休閒閱讀時有個舒適的小天地，一旁的鐵件讓夾層空間多了穿透感，讓整體感受更寬敞！

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