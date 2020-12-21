如何搭配家具與牆面的顏色 – 7個萬無一失的小技巧

色彩因為光線的波長、反射光線，而被人的視網膜察覺。實際上，色彩也可以作為區分風格的特殊符號，這些顏色在我們的生活中相當重要，不僅是物理意義上、也是心理上的。顏色傳達感情、也有很多象徵意義。我們常將顏色與某些記號、地點、場合、想法等做關聯，比如最近比較流行的紫色，掌握好一些紫色配色技巧不但可以讓你的家居煥然一新，還可以起到一些畫龍點睛的效果。

在家居中的色彩，出現在不同傢俱、裝飾品、家用電器等，都是家中必要的配備，就拿家具舉例來說，白色家具總能起到一種提升總體觀感的效果，簡約但不簡單。另外，牆壁、天花板和樓層，也有自己的顏色，構成房屋的界限，如門、窗、牆面也有顏色。

搭配傢俱與牆面的顏色，會讓我們產生某種印象，並喚醒一些感受，比如灰藍色牆面常常會給人一種優雅大方的感覺，灰色牆面則有一種低調穩重的高級感，改變牆壁的顏色，可以為房間帶來新的空氣，帶來令人吃驚的視覺效果。以下，我們將展示案例，來鼓勵你在自己家裡玩色彩。