如何搭配家具與牆面的顏色 – 7個萬無一失的小技巧

色彩因為光線的波長、反射光線，而被人的視網膜察覺。實際上，色彩也可以作為區分風格的特殊符號，這些顏色在我們的生活中相當重要，不僅是物理意義上、也是心理上的。顏色傳達感情、也有很多象徵意義。我們常將顏色與某些記號、地點、場合、想法等做關聯，比如最近比較流行的紫色，掌握好一些紫色配色技巧不但可以讓你的家居煥然一新，還可以起到一些畫龍點睛的效果。
在家居中的色彩，出現在不同傢俱、裝飾品、家用電器等，都是家中必要的配備，就拿家具舉例來說，白色家具總能起到一種提升總體觀感的效果，簡約但不簡單。另外，牆壁、天花板和樓層，也有自己的顏色，構成房屋的界限，如門、窗、牆面也有顏色。
搭配傢俱與牆面的顏色，會讓我們產生某種印象，並喚醒一些感受，比如灰藍色牆面常常會給人一種優雅大方的感覺，灰色牆面則有一種低調穩重的高級感，改變牆壁的顏色，可以為房間帶來新的空氣，帶來令人吃驚的視覺效果。以下，我們將展示案例，來鼓勵你在自己家裡玩色彩。
有關金屬質感家具，很值得單寫一篇文章。因為這家具永遠不會退流行、常見在輔助性功能的傢俱上，像是現代感沙龍裡面的咖啡桌、餐廳裡面的梳妝台等，都可以增添空間的工業風格。
通常這類型的家具，會搭配白色或灰色的牆壁，綜合較冷的氛圍。
然而，不銹鋼幾乎可以跟任何顏色相結合，即使選擇了暖色調作為廚房地板裝飾也ＯＫ。因為鋼的亮度，可以裝點任何一個空間，即便是較深的牆壁也沒問題！
房間主要的顏色會帶給我們不同的感覺。取決所用的空間，暖色調如黃色、褐色或土黃色，可以刺激感官和創造舒適的空間。
相反的，冷色調，如灰色、藍色、綠色、紫色，可營造放鬆的氛圍，但也可能讓人覺得空間較有距離、而不好親近。
白色家具可以跟任何顏色的牆壁搭配，不管是冷色系或是暖色系都很適用。
白色家具總是為空間帶來光明，並且作為兩種顏色範圍之間的連接，像是本案例中，整個空間很和諧。白色的家具也讓我們在挑選牆面顏色時，絕對不會出錯！
這房間混合暖色和冷色，但整體是用比較淺色調，也是最近流行的「時尚破舊風」的一種原則（破舊、骯髒的，又特殊、典雅的）。
這種風格的家具，大多來自於英國鄉村別墅，混合鄉村風格與現代又復古的古董家具。
「時尚破舊風」的家具，家具看起來通常是木材、白色或米色。至於牆壁，使用安全的白色、也會用煙粉色、淡藍色或紫色，。
也常看到在灰色的牆壁上，擺放放照片，不但增添牆面質感，個人化的照片也讓你可空間看起來更屬於你！
對臥室或客廳來說，溫暖的調色是很完美的選擇。因為這些都是我們用來放鬆的空間，必須傳達一個舒適的感覺。所以，採用多樣的木製家具是非常理想的！
天然的木製家具與淺色的牆面是完美的組合，像是一樣的溫暖色，如白色或米色、這些樸實的顏色，都很適合。
這些組合很安全，也是流行的家居配色。若可以搭配溫暖的間接照明燈光，會讓你家空間設計非常受歡迎。
金屬家具很適合用在工業風格的設計。但較不推薦用於小空間、若在具有高天花板、可提供讓空間豐富的設計品，就很適合。
當我們的房間中有一項這樣的家具，我們的專家建議應該搭配淺色牆壁，否則，可能會有點沉重。
若家具下方的顏色使用與家具一樣的色系，也很ＯＫ，因為只要家具作為一個視覺重點，而牆面只是背景。這種組合會讓空間感覺非常前衛。
家具的設計與顏色會給人不同的印象。家具可以是極簡、乾淨的線條，卻有不同顏色。這個北歐風格的櫥櫃，就提供我們一些點子，奶油色、配綠水、與木頭紋路，就是完美和諧之作。
這種極簡的家具，背景顏色可以稍微強烈一些。強調家具精緻的存在。
從時尚的深藍色、到這種暗紅色，我們可以看到深色的牆面可以主宰一空間的氛圍，打造戲劇性、非常個性化的空間。