6 個老房子與現代家具混搭的秘訣

老建築是德國和歐洲城市景觀的一部分，由於其特殊的建築風格，因此非常受歡迎。古典主義和新藝術風格的設計在這些建築物的外觀被充分展現而且也被反映在室內空間中的設計。而考慮到現今流行的老建築過去大部分是工人階級的簡便住所，過薄的牆壁和許多不符合現代期待的規劃是較難接受的。因此我們的專家想使用現代的概念，用現代家具來與老建築做完美的結合。
1.建立古老的公寓：傳統和現代的和諧
在這個老公寓裡體現的不是現代與傳統，而是傳統和未來！讓我們仔細看看我們的專家如何處理這個歷史悠久的磚石。從房間的牆壁開始：廚房周圍沒有經典的灰泥裝飾，但是白色的抹灰表面，增加了整體空間的明亮感。暴露的磚石不僅可以在牆上看到，而且可以作為替代的置物空間。在廚房內部，更可以看到風格的突破，以這樣的方式讓老公寓的廚房成了現代風格結合傳統的開端，更看到了未來的發展模式。
廚房中棋盤圖案延伸在地板上，均勻的幾何形狀與凹入的圓拱形成舒適的對比，這形成了廚房牆壁的亮點，而這個圓拱可能曾經是這座老建築物的門或通道，但目前這個牆壁部分則提供了一個可供存放的空間。因此想要讓你的老建築現代化，可以利用這樣的生活概念，移除或移動牆壁或通道，但保留原始結構加以利用，就可以令人驚艷。
一個古老的公寓具有相當典型的圓拱造型，這臥室從這裡就可以看出建造年份，而在房間的天花板上也可以查覺到古老的痕跡。在這裡為了不讓空間感到狹窄，顏色的選用需要更謹慎，而我們的室內專家則在這張照片中使它成為可能，並利用一個深紫色的編織窗簾，讓房間看起來柔和且有壯闊感。而紫色的窗簾也強調了整個牆壁的高度，成為臥室的主角。在這小空間裡，這個老公寓的現代家具，成了最迷人的運用。
在老建築的豐富歷史元素中，時尚且迷人的包括鑲木地板以及灰泥覆蓋的天花板和精美的木門。而這些門通常是兩片式的開合設計，在開關這樣的門時，可能會關上一個寬敞的生活空間，或者讓通道或室內的視野變得更寬闊。翻修歷史悠久的房間對翼門時，這樣的建築元素特別引人注目，當我們想保留這樣的元素時，或許可以利用較寬闊的區域，來安裝這些大面積的門，而各種門的製造商都有各自的款式，可以符合經典翼門的形象；也可以利用老式穀倉門來改造舊建築，因為這樣的門也由兩個翼組成；甚至設計一個寬的推拉門，這種新的設計方法不僅打破了舊建築的古老風格，而且還以我們的視覺習慣發展出它的獨特魅力。
在現代的設計中，廚房和浴室通常使用瓷磚進行改造，使舊建築的傳統印象完全消失。但是我們想要保留老建築的風味，在浴室裡似乎還是能夠作得到的，例如鑲木地板與天花板裝飾華麗的灰泥，這些元素都可經過一些現代磁磚的材質來做體現，甚至利用特殊的漆料，來避免潮濕和霉變。
在舊公寓的規劃中，洗衣機，洗碗機和實際的儲存空間幾乎不會在考量中，因為這種現代化設備比老建築年輕許多，所以在修改老建築時，我們就必須以現代化的考量，積極創建存儲空間，甚至可以請教空間規劃師或木匠開發智能存儲空間，來讓現代生活更完美的融入老建築。
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