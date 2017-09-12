6 個老房子與現代家具混搭的秘訣

老建築是德國和歐洲城市景觀的一部分，由於其特殊的建築風格，因此非常受歡迎。古典主義和新藝術風格的設計在這些建築物的外觀被充分展現而且也被反映在室內空間中的設計。而考慮到現今流行的老建築過去大部分是工人階級的簡便住所，過薄的牆壁和許多不符合現代期待的規劃是較難接受的。因此我們的專家想使用現代的概念，用現代家具來與老建築做完美的結合。

1.建立古老的公寓：傳統和現代的和諧

在這個老公寓裡體現的不是現代與傳統，而是傳統和未來！讓我們仔細看看我們的專家如何處理這個歷史悠久的磚石。從房間的牆壁開始：廚房周圍沒有經典的灰泥裝飾，但是白色的抹灰表面，增加了整體空間的明亮感。暴露的磚石不僅可以在牆上看到，而且可以作為替代的置物空間。在廚房內部，更可以看到風格的突破，以這樣的方式讓老公寓的廚房成了現代風格結合傳統的開端，更看到了未來的發展模式。