一起卻又不雜亂: 20 種整合其他空間的廚房設計

提到廚房與其他空間的相結合，一般人最容易擔心的就是油煙氣味與雜亂的問題，但是經過良好的規劃與設計，在與不同空間結合下，我們反倒能得到一個風格獨特且有更開闊視野的廚房。這是點子簿將分享20個與其他空間融合的廚房，來證明廚房可以與其他空間在一起卻又不雜亂。