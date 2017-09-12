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一起卻又不雜亂: 20 種整合其他空間的廚房設計

Yungshun Lee Yungshun Lee
Coconut - романтический лофт, Irina Derbeneva Irina Derbeneva 廚房
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提到廚房與其他空間的相結合，一般人最容易擔心的就是油煙氣味與雜亂的問題，但是經過良好的規劃與設計，在與不同空間結合下，我們反倒能得到一個風格獨特且有更開闊視野的廚房。這是點子簿將分享20個與其他空間融合的廚房，來證明廚房可以與其他空間在一起卻又不雜亂。

1.摺疊門

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築築空間

有涯齋

築築空間
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利用摺疊門可以巧妙地讓廚房處於獨立及開放的彈性之間。

2.簡約又經典

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Irina Derbeneva

Irina Derbeneva
Irina Derbeneva
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這一間廚房用簡約經典的風格，與餐廳及客廳做了一個優雅的融合。

3.高檔建材

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ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
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利用大理石、木材及不鏽鋼等高檔建材可以讓廚房與客廳的呈現一體化的效果。

4.延伸

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隨著地板延伸，廚房也可以是空間中的主角。

5.純粹的現代風

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將廚房與餐廳結合是最普遍的例子，挑選合適的家具，就能展現最純粹的現代風。

6.隱身牆中

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這個廚房的白色櫥櫃及無手把的設計，將其完美的隱身於後方的牆面當中。

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7.明亮簡約

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透過淺色的木材與自然光線的調和，廚房相當自然地融入明亮簡約的空間裡。

8.中島

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擁有中島的廚房，可以毫無違和地融入室內空間，並且有更大的利用空間。

9.小廚房

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綜合型的小廚房是小家居的理想選擇。

10.吧檯設計

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設計廚房吧檯可以巧妙地提供更多可利用的空間。

11.黑色牆壁

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將廚房與客廳利用色調的搭配，也可以展現整體的一致性。

12.視覺區分

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這裡的廚房雖融合了室內空間，卻又利用視覺的差異性將其作了區分。

13.北歐風格

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北歐風格的廚房乾淨清爽又明亮，與每一個空間都是百搭。

14.閣樓風格

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整合一室公寓的廚房，這種閣樓風格是相當引人注目的。

15.L型

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Limonki Studio Wojciech Siudowski

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為了讓空間能更有效的被利用，L型的廚房是相當不錯的選擇。

16.雙層結構

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利用雙層的結構來置入廚房，這樣的設計相當有魅力。

17.色調結合

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利用同一色調的拼接，可以將室內的空間做統一的整合與連結，當然也包括廚房。

18.廚房是餐廳

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當缺少空間時，廚房的中島就是最棒的餐廳。

19.另一種北歐風

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不同的北歐風依舊可以展現其簡約優雅的格調。

20.現代與鄉村

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TC Estudio

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融合鄉村風格與現代風格，也同時將廚房融合了其他空間。

對廚房的設計有興趣，你也可以看看:8 個小而美的廚房

6 個老房子與現代家具混搭的秘訣
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