一起卻又不雜亂: 20 種整合其他空間的廚房設計

提到廚房與其他空間的相結合，一般人最容易擔心的就是油煙氣味與雜亂的問題，但是經過良好的規劃與設計，在與不同空間結合下，我們反倒能得到一個風格獨特且有更開闊視野的廚房。這是點子簿將分享20個與其他空間融合的廚房，來證明廚房可以與其他空間在一起卻又不雜亂。
這一間廚房用簡約經典的風格，與餐廳及客廳做了一個優雅的融合。
利用大理石、木材及不鏽鋼等高檔建材可以讓廚房與客廳的呈現一體化的效果。
隨著地板延伸，廚房也可以是空間中的主角。
這個廚房的白色櫥櫃及無手把的設計，將其完美的隱身於後方的牆面當中。
透過淺色的木材與自然光線的調和，廚房相當自然地融入明亮簡約的空間裡。
擁有中島的廚房，可以毫無違和地融入室內空間，並且有更大的利用空間。
設計廚房吧檯可以巧妙地提供更多可利用的空間。
這裡的廚房雖融合了室內空間，卻又利用視覺的差異性將其作了區分。
整合一室公寓的廚房，這種閣樓風格是相當引人注目的。
為了讓空間能更有效的被利用，L型的廚房是相當不錯的選擇。
利用雙層的結構來置入廚房，這樣的設計相當有魅力。
利用同一色調的拼接，可以將室內的空間做統一的整合與連結，當然也包括廚房。
當缺少空間時，廚房的中島就是最棒的餐廳。
不同的北歐風依舊可以展現其簡約優雅的格調。
融合鄉村風格與現代風格，也同時將廚房融合了其他空間。
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