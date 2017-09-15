在現代人的居住空間裡，設計一個標準的開放式廚房其實不太容易，尤其是居住在公寓或套房式的住宅，沒有足夠的空間可供規劃是很難實現的。但如果就單純地把廚房和客廳做出輕微的區隔，把這樣結構放在室內空間內，也可以讓這樣的開放式起居室為房子帶來更多的活力。

做出輕微的區隔來設計這種開放性廚房其實不難，利用深牆、中島、桌子或書架都可以達成效果，但如果你想要做一個完整的區隔，當然也可以使用一個較典型的方法來區隔空間，這次的點子簿就要針對這樣的主題帶給你一些想法。