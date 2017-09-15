在現代人的居住空間裡，設計一個標準的開放式廚房其實不太容易，尤其是居住在公寓或套房式的住宅，沒有足夠的空間可供規劃是很難實現的。但如果就單純地把廚房和客廳做出輕微的區隔，把這樣結構放在室內空間內，也可以讓這樣的開放式起居室為房子帶來更多的活力。
做出輕微的區隔來設計這種開放性廚房其實不難，利用深牆、中島、桌子或書架都可以達成效果，但如果你想要做一個完整的區隔，當然也可以使用一個較典型的方法來區隔空間，這次的點子簿就要針對這樣的主題帶給你一些想法。
將冰箱，爐灶，水槽和一個小工作區規劃成一個簡單的烹飪區來與公寓的其他部分切割開來，很長一段時間來，廚房大概就是給人這樣的印象 。然而，現代的廚房漸漸成為家庭生活的中心，成為家庭和朋友的聚會地點，因此開放式廚房所佔的生活面積急劇上升。廚房中島的另一大優點是可以方便地將廚房和其他空間分開，而廚房部分卻可以看似完美區隔。
如果你想要一個清晰而又完全不同的廚房和客廳，你可以試著創建這樣的深牆空間。 “低牆”可以確保空間能夠由分隔的區域中同時存在開放性空間的舒適，而這樣的深牆空間則是直接敞開的，這樣的方式創造力沒有限制。而且在這裡古老風格的牆更能成為人人注目的焦點。
利用一張桌子就是一個很簡單的把廚房和客廳分開的技巧。如果在室內開放區域中設置了一個普通廚房，我們可以在視覺上將其分開成兩個空間。桌子的功用就如同廚房的中島，並且也能成為家庭聚會的場域。長方形的桌子可以分隔出空間的長度，而正方形或圓桌可能會給房間的概念帶來更不一樣的想法，而且和設置廚房中島相比，這樣的方式划算許多。
另一種將廚房和客廳分開的簡單的方法就是將書架設置為“牆”。高大而寬大的書櫃在滿載書籍時能達到相當良好的區隔性，而且它不會給人完全隱蔽的空間印象，因為書架周圍或周圍是個理所當然的開放空間。其實這樣區隔方式也很舒服，因為在客廳中擺放書籍能更方便閱讀。
如果你想要將空間完全分離，那可以試著直接利用牆壁的設置做出區隔，而如果早已將廚房客廳空間完全隔開，那就不再此限。而這樣完全區隔的優點就是可以保持各個空間良好的機能，且不會造成互相的影響，也可以在烹飪時，避免氣味不適的問題。但是，如果不想放棄開放式的空間連結，並想要在烹飪過程中避免氣味，那可能就需要設置一台強大的抽油煙機。此外，為了保持開放的空間感，還可以試著使用滑動門或玻璃牆。
早期將室內空間的各個機能區域分開，而現代則趨於創建出開放式的空間。開放式的生活空間更加明亮也更有魅力，同時表達了空間自由的感覺。不同型態的機能空間在生活區域做出連接，使所有不同活動進行時，都依然能保持溝通的暢通。所以如果居住空間的大小允許，絕對值得創造這樣開放的生活體驗。
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