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15 種將你的客廳延伸到陽台的好方法（你一定會喜歡！）

Peggy Yu Peggy Yu
Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura 客廳
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毫無疑問的，家中內、外部之間存在很密切的聯繫，若你還沒發現之間的奧秘，那可能是因為你還沒發現，移除阻擋你家客廳和你的花園、露台或庭院的牆面，是非常美好的一件事。

因此，這裡要提供幾個想法，將你家的一面牆移除，讓內部空間蔓延到外部，與戶外空間連結在一起。

1. 打掉牆面

Idu, IDEA Asociados IDEA Asociados 露臺
IDEA Asociados

IDEA Asociados
IDEA Asociados
IDEA Asociados

不要害怕請專家把你家的一牆面打掉，因為你就可以享受另一面牆所沒有的風、陽光、空氣。

2. 上光的牆面

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura 客廳
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3.溝通空間的管道

CASA COMALA, ARQUITECTOS BARRERA OSORIO ARQUITECTOS BARRERA OSORIO 露臺
ARQUITECTOS BARRERA OSORIO

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ARQUITECTOS BARRERA OSORIO
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如果你打造一個可以穿透你家與陽台的空間，你很快就會想將另一個房間也打通，這樣你就可以有兩個出入口了。

4.玻璃屋

abitazione con terrazzo - Milano, luca bianchi architetto luca bianchi architetto 露臺
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5.新鮮空氣和設計

La Casa del Arbol, TAM (Taller de Arquitectura Modular) TAM (Taller de Arquitectura Modular) 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
TAM (Taller de Arquitectura Modular)

TAM (Taller de Arquitectura Modular)
TAM (Taller de Arquitectura Modular)
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這樣的空間能讓你家充滿動態和活力，如此你的空間與露台將會更開放、開豁。

6.迷人的戶外

Casa PN, ZD+A ZD+A 客廳
ZD+A

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如果你對你的露台設計投入相當多時間和金錢，那你當然不要放棄展現它的機會！利用客廳與戶外空間連結，你家就會很有趣，因為它看起來像秘密通道連到一個新的世界。

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7.顯示出溫暖的空間

homify 房子
homify

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這個家從外觀陽台來看就可以想見內部的完美與溫馨，因為陽台和客廳成就了彼此空間。

從外面起來就是一個安心的地方，也增添內部的美好。

8.植物的誘惑

Villa Farallón 14, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS 客廳
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
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植物有大片葉子和綠意，即便只是望著窗外，這個客廳有對外連結的露台，你就是想坐在這裡喝喝茶、聊聊天、甚至在戶外打瞌睡。聯繫看看專家如何規劃你家空間吧！

9.雙重隱密

Proyecto PH Las Flores, Basch Arquitectos Basch Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
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無論你的家多麼小，或者如果你單獨住、與家人住，即使朋友常常拜訪你，你都會需要你的隱私空間。

像是這個客廳和陽台之間的角落，也可以只為你的喜好服務，因為你在這可以充分享受每一刻。

10.融合時尚

La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
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現代風格可以讓你在充分享受與自然的連接之餘，增加你家的精緻和細緻的質感。

11.視覺上的溝通

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

打通牆壁代表你的客廳和陽台之間，沒有阻隔，你可以輕易的從一個區域移動到另一個區域，也讓光和風都進入室內，幫你節省電量！

12.告別所有的牆壁！

CD8, Boué Arquitectos Boué Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
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如果你已經打通牆面，乾脆整個拆掉吧！因為幾個窗口足以保護你的家，當他們被關閉的內部，而是讓進出自由，只需將他們拉某處。

13.不要忘記隱私安全性

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JMS Interiores Muebles y Construcción

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上述所有的想法，都是為你的客廳延伸到庭院的完美點子，不過也別忘了，拆除之後，你也要跟所有的窗戶、窗簾、百葉窗等說再見，要留意你的隱私安全性！

14.不對稱

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Faci Leboreiro Arquitectura

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15.到室外用餐吧！

Casa PN, ZD+A ZD+A 庭院
ZD+A

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覺得以上的點子如何呢？

受限於空間太小嘛？請看這篇：如何善用小空間，打造絕美庭院的方法

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