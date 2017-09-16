15 種將你的客廳延伸到陽台的好方法（你一定會喜歡！）

毫無疑問的，家中內、外部之間存在很密切的聯繫，若你還沒發現之間的奧秘，那可能是因為你還沒發現，移除阻擋你家客廳和你的花園、露台或庭院的牆面，是非常美好的一件事。
因此，這裡要提供幾個想法，將你家的一面牆移除，讓內部空間蔓延到外部，與戶外空間連結在一起。
不要害怕請專家把你家的一牆面打掉，因為你就可以享受另一面牆所沒有的風、陽光、空氣。
如果你打造一個可以穿透你家與陽台的空間，你很快就會想將另一個房間也打通，這樣你就可以有兩個出入口了。
這樣的空間能讓你家充滿動態和活力，如此你的空間與露台將會更開放、開豁。
植物有大片葉子和綠意，即便只是望著窗外，這個客廳有對外連結的露台，你就是想坐在這裡喝喝茶、聊聊天、甚至在戶外打瞌睡。聯繫看看專家如何規劃你家空間吧！
無論你的家多麼小，或者如果你單獨住、與家人住，即使朋友常常拜訪你，你都會需要你的隱私空間。
像是這個客廳和陽台之間的角落，也可以只為你的喜好服務，因為你在這可以充分享受每一刻。
現代風格可以讓你在充分享受與自然的連接之餘，增加你家的精緻和細緻的質感。
打通牆壁代表你的客廳和陽台之間，沒有阻隔，你可以輕易的從一個區域移動到另一個區域，也讓光和風都進入室內，幫你節省電量！
如果你已經打通牆面，乾脆整個拆掉吧！因為幾個窗口足以保護你的家，當他們被關閉的內部，而是讓進出自由，只需將他們拉某處。
上述所有的想法，都是為你的客廳延伸到庭院的完美點子，不過也別忘了，拆除之後，你也要跟所有的窗戶、窗簾、百葉窗等說再見，要留意你的隱私安全性！
覺得以上的點子如何呢？
受限於空間太小嘛？請看這篇：如何善用小空間，打造絕美庭院的方法