10 種不同風格的Ｌ形廚房

廚房可大可小，對於現代不開火的多數人來說，有一個小巧的簡易爐灶與流理臺即可。但若你家空間允許，或是你就是很喜歡Ｌ型的廚房設計，以下我們要為你示範十個大小空間都可以容納的廚房空間！

對我們來說，廚房不僅是煮飯的地方，更是可以凝聚家人感情、談話、在家交流互動的一個重要空間！現在就跟我們一起來看看不同風格吧！