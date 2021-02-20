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10 種不同風格的Ｌ形廚房

Peggy Yu Peggy Yu
Mieszkanie z hiszpańską duszą , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 廚房 Blue
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廚房可大可小，對於現代不開火的多數人來說，有一個小巧的簡易爐灶與流理臺即可。但若你家空間允許，或是你就是很喜歡Ｌ型的廚房設計，以下我們要為你示範十個大小空間都可以容納的廚房空間！

對我們來說，廚房不僅是煮飯的地方，更是可以凝聚家人感情、談話、在家交流互動的一個重要空間！現在就跟我們一起來看看不同風格吧！

1.一分為二的廚房空間

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御見設計企業有限公司

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御見設計企業有限公司
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廚房裝修師用了一扇玻璃門隔開洗衣服的空間，讓油煙不會沾染到剛洗好的衣服上！大玻璃也不會阻隔視線！相當貼心的設計。

牆面的瓷磚也是最近很夯的設計，輕易提升質感與風格。系統廚具櫃讓空間俱有一致性！

2.廚房加書房？！

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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這裡也採用白色的系統櫥櫃，左側的收納櫃還加大空間，直接變身為書房！連中島也增加長度與空間擺放一般書房椅，長時間坐在這裡也很舒適。

右邊的冰箱在設計之前就要預留好空間！並且加入打開門、開兩側門之後的寬度，以防冰箱放不下！

3.不同素材與顏色搭配

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까사델오키드

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左側牆面的層板讓你的碗盤就是最搭配的裝飾品！當然這樣擺放要注意灰塵與地震時可能的狀況，但平時這樣擺放實在很療癒啊！

白色廚房Ｌ型檯面搭配藕色的櫃子，以及地面的花紋，讓廚房有不同質感，木頭層板也增添一些自然素材的氛圍。

4.鄉村風格與現代風格

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哲嘉室內規劃設計有限公司

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一樣是白色系統櫥櫃，但材質是漆上白色的木頭層板、加上線條與手把，而非鋼琴烤漆，馬上變身鄉村風格！搭配綠色瓷磚、銀色的排油煙機，就可以立刻傳遞內斂又現代的鄉村風格。

頭上的櫃子要小心高度，不要撞到頭囉！

5.小空間的風格廚房

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直接用木頭的櫃子材質也是一個好選擇！特別是整面有多個櫃子搭配起來，紋路相連接，非常有個性！看看它的手把是內凹式、檯面是灰色的、牆面也有點點一般的設計巧思，是個很有細節的廚房！

注意看左側的檯面延伸出來為餐桌，小空間就可以這樣仿造！直接作為小餐廳，快向設計師偷學、收藏的祕訣！

6.對外窗的位置

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這個Ｌ型廚房與窗戶平行、有充分的陽光照射近來，做菜時也可以有良好的通風。

而廚房檯面的盡頭就是一張Ｌ型木頭桌子，兩人可以搭配高腳椅、或是站著快速用餐，就是很實際的空間設計。

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7.收納櫃超多的甜美廚房

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Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

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水藍色的櫃子、幾何黑白與水藍色拼接地磚花色、玫瑰金的燈罩，這個廚房就是最佳的少女風格廚房。

因為配合空間較小，收納容量或許沒那麼大，所以設計師打造超多櫃子來擺放廚房用具，特別是在Ｌ型轉角處，還有安裝耐重的轉角層架，可以讓難以使用的空間也充分發揮功能！

8.功能實用性

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IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

這個廚房也是麻雀雖小但五臟俱全，有四個爐火、多個櫥櫃、洗手台，上方櫥櫃也收納了抽油煙機，功能最齊全！

另外，黑色的檯面、燈照的木頭材質，也點綴了這個空間，為原本單調的空間增添視覺焦點。

另一種實用性設計

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微．櫥設計/We．Design Kitchen

L型小宅廚房

微．櫥設計/We．Design Kitchen
微．櫥設計/We．Design Kitchen
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這款甚至把洗衣機也嵌進L型廚房了。

9.利用裝飾品帶出空間態度

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善用有文字或花樣的裝飾用品，例如擦手布或是地毯；選擇不同材質的物品，如藤織的卓殿、椅子、花盆等，都可以為你家廚房裝點個性，也凸顯出悠閒的氛圍。

此外，系統傢俱櫃也不一定要按部就班、收納在電氣櫃中，有時候多裝一個微波爐在外面也很實用。

10.

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存果空間設計有限公司

廚房

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櫥櫃立面的顏色只要統整劃一，暗色系也是很多人喜愛的耐髒首選！窗簾、餐桌也都用一樣的色彩，空間就能很有氣氛。

另外，廚房的用具也可以挑選各種花色來搭配，讓菜更好吃！

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