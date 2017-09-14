7 個點亮你的黑暗房間的簡單撇步

黑暗的房間總是令人感到沮喪和淒涼，但要改變並非難事，只要添加大量的直接和間接光源，並且巧妙地運用色彩裝飾，房間就能變得明亮宜人。淺亮的藍色和金黃色系可以為室內創造出海灘般的敞亮氛圍，選擇白色為主調的傢俱，弧形的線條和精細的織物，也是創造浪漫風格的要素。帶有光澤表面、鮮豔色彩，以及簡潔線條和圖形的傢俱，則可以散發出現代風格，加上鏡子、玻璃和水晶，更能完全打亮你的家居。現在就一起來試試這些撇步吧！