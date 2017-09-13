12 個讓你的庭院更美的座椅設計

不管是黃色的塑膠椅或是大型的藤製家具，在庭院設置座椅區可以讓戶外時光更加舒適愜意，畢竟庭院不只講求美觀，更是讓居者可以調整步調，放鬆心情的區域。如果你想要利用座椅的設計，讓你的庭院空間更有情調又舒服的話，我們將要為你提供眾多的妝點妙法。無論是木材還是石頭，大或小，傳統或現代 ，你都可以找到最適合你的設計！

現在就一起出發欣賞！