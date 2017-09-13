12 個讓你的庭院更美的座椅設計

不管是黃色的塑膠椅或是大型的藤製家具，在庭院設置座椅區可以讓戶外時光更加舒適愜意，畢竟庭院不只講求美觀，更是讓居者可以調整步調，放鬆心情的區域。如果你想要利用座椅的設計，讓你的庭院空間更有情調又舒服的話，我們將要為你提供眾多的妝點妙法。無論是木材還是石頭，大或小，傳統或現代 ，你都可以找到最適合你的設計！
現在就一起出發欣賞！
許多歐洲的庭院中會有一個用來擺放園藝工作的小配件與工具，但是其實這個點子可以改造成一個有頂的戶外座椅區。比方說圖中這個設計，就是以木頭打造出一個半戶外的愜意用餐區。延伸出去的屋頂，可以避免讓雨水潑進座椅區。
天哪！第一眼看到這個設計的時候真的忍不住驚呼～美麗的石牆是傳統的代表，而米白色的座椅則非常有現代感。搭配上超級柔和的燈光照明，以及數個蠟燭，浪漫的情調讓人如癡如醉…
不同顏色的座椅結合在一塊恰到好處，測量好的距離也讓庭院空間不會太雜亂。座椅區上方是塑膠遮陽帆，垂掛著的戶外燈具讓你在夜晚的時候也可以在庭院中納涼…
你絕對不能錯過經典的涼棚！以木頭打造而成的涼棚搭配上質感輕柔的布料，你家的庭院立刻洋溢著地中海的浪漫風情。
天然的石頭搭建而成的建築不僅防風有防曬，獨特的屋瓦顯現了傳統做工的美感。簡單的戶外座椅，以及多樣的植物，庭院就像是一幅畫作一樣。
想要打造一個永恆經典，非常耐看的座椅區，那麼選這個簡約時尚的設計絕對不會錯！
專家在遮陽棚的屋頂鋪上了草皮，具有降溫的作用之外，也成為庭院中的特色亮點。
如果說你的親朋好友人數驚人的話，這個環繞著小茶几的巨大沙發座椅是絕佳的選擇。茶几的中心點有火爐的功能，冬日的時候，你們可以在此圍著火爐，溫暖地與彼此對話。沙發的後方是多樣的植物，非常美麗。
在這個庭院中，專家設計了有頂的臥躺區，以及開放式的沙發座椅區。如果太陽太大，你又想要睡個午覺，就可以移師到有頂的臥舖區，想要與朋友喝茶聊聊，那麼可以坐在沙發區。
不是每個人都擁有大型的戶外空間，如果說你的庭院面積有限，那麼就簡單地擺放一張沙灘躺椅吧！在德國非常盛行的這種躺椅的蓋子可開可合，還有小桌子可以使用，功能性超級強大。不僅機能完善，還可以立刻為你的庭院帶來海灘風情。
隱身在眾多美麗植物花草中的座椅區，有點神秘又有些浪漫。輕質地的布料成為簡單飄逸的遮陽裝置，躺在放滿抱枕的座椅區的時候，你可以欣賞你親手種植的花草，多麼有成就感！
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