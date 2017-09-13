郊區別墅: 15 間有戶外露臺的舒適居所

郊區別墅是廣受歡迎的房屋類型，如果你很幸運地可以購入一間獨棟的郊區別墅，那麼你可以擁有獨立的庭院與車庫，享受寬敞的獨立空間。郊區別墅讓你的一家大小不用擔心他人的視線，能夠活動筋骨的區域也非常大。假如說你們一家子都熱愛在戶外喝茶聊天，那麼絕對要設計一個露臺，讓你的庭院更為完整。

這本點子簿要為你介紹的，便是擁有戶外露臺的郊區別墅。不管是鋪上木頭的甲板，或是光亮的磁磚地板，露臺區都讓別墅更為迷人。

現在就一起看看這些設計~