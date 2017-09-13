你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

郊區別墅: 15 間有戶外露臺的舒適居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

郊區別墅是廣受歡迎的房屋類型，如果你很幸運地可以購入一間獨棟的郊區別墅，那麼你可以擁有獨立的庭院與車庫，享受寬敞的獨立空間。郊區別墅讓你的一家大小不用擔心他人的視線，能夠活動筋骨的區域也非常大。假如說你們一家子都熱愛在戶外喝茶聊天，那麼絕對要設計一個露臺，讓你的庭院更為完整。

這本點子簿要為你介紹的，便是擁有戶外露臺的郊區別墅。不管是鋪上木頭的甲板，或是光亮的磁磚地板，露臺區都讓別墅更為迷人。

現在就一起看看這些設計~

1. 是現代還是傳統?

Modern woonhuis aan het water, BNLA architecten BNLA architecten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BNLA architecten

BNLA architecten
BNLA architecten
BNLA architecten

首先登場的這間別墅有著傾斜的屋頂，外觀乍看之下似乎十分傳統，然而在家中的一角，那大片的玻璃落地窗十分現代。如果你走進這間別墅，更會因為其明亮又簡約的室內裝潢而感到驚喜萬分!

2. 荷蘭人最愛的茅屋

Bosrijk wonen in een droomvilla, BNLA architecten BNLA architecten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BNLA architecten

BNLA architecten
BNLA architecten
BNLA architecten

荷蘭人非常喜歡茅草蓋成的屋頂，因為這樣的設計更有鄉村的質樸風味。

然而如果你不想要農村氣息過於強烈，那麼就結合現代的元素吧! 例如，先從露臺看起，木頭甲板上的白色座椅以及茶几造型都很簡約俐落，充滿現代感。屋內的話，不平整的石頭牆有田園氣息，然而搭配的家具卻是另外一種風情，層次超豐富!

3. 有浪漫閣樓的家

Tiny House design woning uit Finland, Scandivik Buitenleven Scandivik Buitenleven 度假別墅 木頭
Scandivik Buitenleven

Scandivik Buitenleven
Scandivik Buitenleven
Scandivik Buitenleven

接下來這間郊區別墅外表也絕對不輸給前兩個設計，專家利用挑高的天花板，設計出閣樓的空間。而大片的玻璃窗外則是小面積的木頭露臺，在這裡你可以欣賞庭院的造景，超級幸福!

4. 田園風情

Casa com Projecto de Decoraçao de estilo campestre, Manumaya - Made with Love Manumaya - Made with Love 度假別墅
Manumaya – Made with Love

Manumaya - Made with Love
Manumaya – Made with Love
Manumaya - Made with Love

紅色的屋瓦作為露臺的遮陽頂，寬敞的面積讓你可以找所有的親朋好友一塊來烤肉!

5. 兩個露臺

homify 度假別墅 磚塊 White
homify

homify
homify
homify

這間用上大量石頭的別墅規劃了兩個露臺，而兩個的功能性大為不同。

一個可以做為閒聊用的沙發區，另外一個則是可以用餐的區域。

6. 石材的魅力

New landscaping around extension Hetreed Ross Architects 度假別墅
Hetreed Ross Architects

New landscaping around extension

Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects

石頭的魅力在這間別墅盡展無遺，有別於常見的木頭露臺，專家使用了磁磚地板，讓戶外空間看起來更清爽!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 紅色磚頭的家

Дом в г. Светлогорск Калининградская обл., Архитектурное Бюро "Капитель" Архитектурное Бюро 'Капитель' 度假別墅
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>

Архитектурное Бюро "Капитель"
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>
Архитектурное Бюро "Капитель"

紅色的磚頭非常有質樸感，利用這樣的素材搭起矮圍牆，是不是頗有童話感呢? 在這樣的露臺區，你應該可以卸下所有壓力吧?!

8. 山形屋頂

Brookland House Renovation/Addition, ARCHI-TEXTUAL, PLLC ARCHI-TEXTUAL, PLLC 獨棟房
ARCHI-TEXTUAL, PLLC

ARCHI-TEXTUAL, PLLC
ARCHI-TEXTUAL, PLLC
ARCHI-TEXTUAL, PLLC

雖然說這間山形屋頂的別墅的露臺不是很寬敞，然而足以讓屋主盡情曬太陽!

9. 木頭與混凝土

PASSIVHAUS PARTSCHEFELD - MUSTERHAUS, architekturbuero dunker architekturbuero dunker 被動式房屋
architekturbuero dunker

architekturbuero dunker
architekturbuero dunker
architekturbuero dunker

木頭的天然原色就是最美的裝飾品，看看它與混凝土產生的對比，是不是超級自然不造作呢?

10. 現代風格

HAUS IN HIMBERG, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

現代建築的主要精隨就是俐落的幾何線條，這間住宅就是完美的範例。為了讓房子更有溫度，大片的木頭甲板與草坪就是最棒的點綴。

11. 平屋頂的家

HAUS IN MISTELBACH, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

平屋頂受到許多年輕人歡迎，而專家將露臺環繞著房子外側，成為室內與戶外的最佳緩衝地帶。

12. 好想賴在露臺上!

Klassik trifft Moderne, wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern 房子
wir leben haus – Bauunternehmen in Bayern

wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern
wir leben haus – Bauunternehmen in Bayern
wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern

原來白色以及木頭色也可搭配出多變的層次! 而一樓的灰色露臺簡單不繁複，讓自然的景色成為主角。

13. 藤製座椅好經典

CASA - ALPHAVILLE, Danielle Valente Arquitetura e Interiores Danielle Valente Arquitetura e Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores
Danielle Valente Arquitetura e Interiores

接下來這間別墅的露臺上擺放了多種藤製座椅，這種經典的家具非常耐看，也很適合戶外空間。

14. 直接躺下也沒問題

SEE SEA HOUSE (海が見える家）, MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 房子
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

白色的別墅多麼地清透，而木頭露臺的質感好溫暖，直接躺下也沒問題。

15. 咖啡色屋頂

ADAY MODEL 192 - ₺336.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION 商业空间 塑木複合材料 Wood effect 辦公大樓
ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

咖啡色屋頂的別墅讓人聯想到樹木的枝幹，在綠意襯托之下更顯美麗。

延伸閱讀: 11 間使用大量玻璃的驚人房子

15個讓你一望傾心的迷人木製廚房
你最愛哪一間別墅?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了