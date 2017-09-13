郊區別墅: 15 間有戶外露臺的舒適居所

郊區別墅是廣受歡迎的房屋類型，如果你很幸運地可以購入一間獨棟的郊區別墅，那麼你可以擁有獨立的庭院與車庫，享受寬敞的獨立空間。郊區別墅讓你的一家大小不用擔心他人的視線，能夠活動筋骨的區域也非常大。假如說你們一家子都熱愛在戶外喝茶聊天，那麼絕對要設計一個露臺，讓你的庭院更為完整。
這本點子簿要為你介紹的，便是擁有戶外露臺的郊區別墅。不管是鋪上木頭的甲板，或是光亮的磁磚地板，露臺區都讓別墅更為迷人。
現在就一起看看這些設計~
首先登場的這間別墅有著傾斜的屋頂，外觀乍看之下似乎十分傳統，然而在家中的一角，那大片的玻璃落地窗十分現代。如果你走進這間別墅，更會因為其明亮又簡約的室內裝潢而感到驚喜萬分!
荷蘭人非常喜歡茅草蓋成的屋頂，因為這樣的設計更有鄉村的質樸風味。
然而如果你不想要農村氣息過於強烈，那麼就結合現代的元素吧! 例如，先從露臺看起，木頭甲板上的白色座椅以及茶几造型都很簡約俐落，充滿現代感。屋內的話，不平整的石頭牆有田園氣息，然而搭配的家具卻是另外一種風情，層次超豐富!
接下來這間郊區別墅外表也絕對不輸給前兩個設計，專家利用挑高的天花板，設計出閣樓的空間。而大片的玻璃窗外則是小面積的木頭露臺，在這裡你可以欣賞庭院的造景，超級幸福!
紅色的屋瓦作為露臺的遮陽頂，寬敞的面積讓你可以找所有的親朋好友一塊來烤肉!
石頭的魅力在這間別墅盡展無遺，有別於常見的木頭露臺，專家使用了磁磚地板，讓戶外空間看起來更清爽!
紅色的磚頭非常有質樸感，利用這樣的素材搭起矮圍牆，是不是頗有童話感呢? 在這樣的露臺區，你應該可以卸下所有壓力吧?!
雖然說這間山形屋頂的別墅的露臺不是很寬敞，然而足以讓屋主盡情曬太陽!
木頭的天然原色就是最美的裝飾品，看看它與混凝土產生的對比，是不是超級自然不造作呢?
現代建築的主要精隨就是俐落的幾何線條，這間住宅就是完美的範例。為了讓房子更有溫度，大片的木頭甲板與草坪就是最棒的點綴。
平屋頂受到許多年輕人歡迎，而專家將露臺環繞著房子外側，成為室內與戶外的最佳緩衝地帶。
原來白色以及木頭色也可搭配出多變的層次! 而一樓的灰色露臺簡單不繁複，讓自然的景色成為主角。
接下來這間別墅的露臺上擺放了多種藤製座椅，這種經典的家具非常耐看，也很適合戶外空間。
白色的別墅多麼地清透，而木頭露臺的質感好溫暖，直接躺下也沒問題。
咖啡色屋頂的別墅讓人聯想到樹木的枝幹，在綠意襯托之下更顯美麗。
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